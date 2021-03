Su armario contiene piezas únicas de un valor incalculable. La empresaria Carmen Lomana, considerada una de las mujeres más elegantes de nuestro país, nos abre las puertas de su casa y de su armario, y nos muestra en exclusiva una colección única de alta costura. Hablar con ella de moda es hablar en primera persona de unas vivencias que sólo unas pocas privilegiadas son capaces de recordar.

Puede presumir de tener uno de los armarios más deseados de nuestro país. Las piezas que guarda en su vestidor han llegado a ser expuestas en una exposición en el Museo del Traje , regalando a esta empresaria un puesto especial en las listas de las mejores vestidas, y resultado de toda una vida enamorada del mundo de la moda: “El primer contacto que yo recuerdo de lo que era un desfile de moda tenía cuatro años y mis padres me querían comprar un abriguito de piel y me llevaron a una peletería, que hicieron un desfile de abriguitos de piel para mí. Recuerdo que yo estaba fascinada”

Síndrome de Stendhal en los desfiles de Galiano

Años después, Carmen Lomana ocuparía las primeras filas de los grandes desfiles de alta costura, no en calidad de celebridad, sino como compradora anónima y amante de la moda: “Los desfiles de Galiano siempre me producían emociones, recuerdo uno en especial que acabé llorando, era el síndrome de Stendhal porque ya me había superado tanta belleza, me decía a mi misma que no podía ser”.

La empresaria es todo un icono de estilo y una de las pocas y clientas de alta costura que hay en Europa. Conoce a la perfección a los grandes nombres del mundo de la moda: “Armani, el rey del made in Italy es encantador y Valentino, un hombre solidario y encantador también. Cuando quieren son todos maravillosos. Lagerfeld era el tipo más borde que te podías imaginar, pero a las clientas nos cuidaba”.