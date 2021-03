“Voy todo el día con la lengua fuera”, dice Juan Carlos Mesa, el diseñador y modista que reparte su talento y su tiempo en dos casas, Ángel Schlesser y Maison Mesa, la suya. Pero aun así ha encontrado tiempo para visitar el taller de ‘Maestros de la costura’ y estar un rato, con los aprendices y sus colegas, María Escoté y Lorenzo Caprile. “A Palomo no lo conocía”, dice. “Me ha encantado estar con ellos, es una experiencia maravillosa. Sobre todo porque soy un fanático del programa, he visto todas las ediciones, y lo veo como en los 80, sentado con mi chico frente a la tele cada lunes, ¡nos hace una ilusión loca!”.

El equipo del programa se desplazó este lunes al taller de la casa Schlesser, y revolucionaron a los empleados. Pero Juan Carlos está encantado. "Fue muy divertido, lo cambiaron todo para hacer la prueba de exteriores, y nos ha gustado tanto que hemos dejado algunas cosas que pusieron ellos", cuenta entre risas. "Ah, y vestir a Raquel Sánchez Silva es un gustazo, ¡tiene un cuerpazo para la moda!".

Juan Carlos Mesa en su taller posa para RTVE Digital. R. Muñoz

Como experto del programa y maestro de la costura, algo que nadie duda, tiene claro qué aprendices son los mejores y no duda a la hora de decir quiénes son sus favoritos. "Yo soy muy de Ancor y de Lluís, ah, y también de Yelimar, mucho. Creo que es la edición con mayor nivel de todas las que ha habido hasta ahora, y luego está que son un poco guerrilleros, y eso a mí me gusta. Porque 'Maestros de la costura' no es un documental sobre moda, es un talent show, y hay que entretener, y luego está que no siempre gana el mejor. ¡Depende del día que tengas!".

“Riñó a Ana Belén y ahora riñe a Juan Carlos Mesa. Es un mítico ��#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/SBShumXBGl“ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 15, 2021

Tiene claro que si fuera un joven 'aprendiz' se apuntaría al programa, "lo haría encantado de la vida", dice. "Mira, en moda, te dediques a lo que te dediques, hay que aprender de todo. Moda, sí, pero también a comportarte, saber hablar, relacionarte, sabe cómo funcionan los talleres, las otras empresas del sector... Y esto lo aprendes también en las pruebas de exteriores. Y luego está el jurado. Es una suerte tener a estos tres grandes profesionales, a Lorenzo, María y Palomo, y aprender de ellos y tener sus consejos. ¡Y la visibilidad que te da el programa no tiene precio!".

Juan Carlos Mesa saluda tras el desfile de MBFWM. RTVE

Juan Carlos Mesa ganó el premio a la mejor colección en septiembre de 2020. GTRES

Su presencia en el taller ha tenido una gran repercusión, dentro y fuera de España. "¡Me han llamado de Chile y de Perú para decirme que les había hecho mucha ilusión verme en 'Maestros de la costura', ¡es alucinante!", cuenta.

Antes de terminar la conversación deja claro que no para y que no quiere parar. Vuelve a sus dos talleres situados en el centro de Madrid para trabajar duro en las dos colecciones que quiere presentar en Madrid Fashion Week, la suya, con Maison Mesa, y la de Ángel Schlesser. La pasarela ha cambiado de fechas y se celebra del 8 al 11 de abril y allí estará él, desdoblado. En la edición celebrada en septiembre de 2020 ganó el premio a la mejor colección con su debut en Schlesser aunque la suya propia se merecía también el codiciado galardón.