Sara SÃ¡lamo, Â¿corazÃ³n dividido entre Isco y el Atleti?

Sara Sálamo es una aficiona confesa del Atlético de Madrid. Ella es colchonera, pero su pareja juega en el Real Madrid. ¿Cómo habrá vivido ella el derbi de la semana pasada? Dani Rovira ha querido preguntar a la actriz en su paso por La noche D, cómo lleva eso de que Isco defienda la camiseta del equipo rival, y esto es lo que ha contestado.

"Ya está normalizado. Al principio le chocaba un poco más", y es que ya Isco Alarcón ya puede jugar dónde sea, que no piensa cambiar de chaqueta: "Es que no se puede cambiar de equipo así como así".

Esa respuesta no ha convencido al presentador de La noche D, y ella ha puesto un ejemplo: "Yo aquí, lo que pido, es que cualquier persona, trate de ver un partido de fútbol de su equipo y trate de animar al de al lado. A ver cómo lo hace. No te sale de manera natural".

Eso sí, ha querido dejar claro que cuando Isco marca, aunque sea con la casulla blanca, se alegra. "Me alegro por los logros profesionales de mi pareja, pero mi equipo es mi equipo", ha explicado convenciendo a Dani Rovira de que se puede llegar a un acuerdo. ¡Menos mal que el último derbi quedó en empate porque por lo visto, Sara Sálamo tiene muy claro que su corazón no está tan dividido!

Pasión por los perros

En la pantalla ha aparecido una imagen de Sara con Isco y sus cinco perros. Hace un año, en pleno confinamiento nos presentaba al último canino en formar parte de la familia: Abril. "ABRIL llega a nuestras vidas después de ser rescatada por la Patrulla canina de Madrid, así que gracias. Muchas gracias a todas aquellas protectoras, familias de acogida y organizaciones que os preocupáis por el bienestar animal", escribió en Instagram.

Abril se sumaba a Miel, Terra, Drama y Coco. Así los ha presentado a Pepón Nieto y Dani Rovira, aunque la foto en la actualidad ha cambiado. "Coco es el que ya no está, el pobre mío, después de 14 años. Me vine con la maleta y el perro a Madrid", ha dicho, pues el can falleció hace tan solo unas semanas. "Catorce años no fueron suficientes... Te pienso mucho, señor Coco. Fuiste el mejor amigo", compartió con sus seguidores.

Lo cierto, es que lo que la actriz siente por estos animales es verdadero amor perruno, y así lo demuestra siempre que puede en sus redes sociales.