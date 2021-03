Toni Acosta recuerda su momento más personal con Pau Donés

Toni Acosta ha sido la invitada sorpresa en el séptimo programa de La noche D. Dani Rovira ha traído a la actriz para que nos contara cuáles son sus metas, sus sueños cumplidos. En cambio, ella no cree que los sueños se cumplan, sino que se hacen realidad. Como cuando conoció a uno de los cantantes de su grupo favorito, Pau Donés. Una anécdota muy personal que ha compartido con todos.

Todo viene a raíz de un texto que luego se hizo canción y que aparecía en el primer disco de Jarabe de Palo. "Decía que admiraba mucho a la gente que intenta cumplir sus sueños. Y yo eso lo tenía escrito, puesto en mi habitación, con mi letra. Y a día de hoy lo tengo", ha explicado.

Un día, el grupo liderado por Pau Donés entró en el restaurante mexicano de Joaquín Sabina donde ella trabajaba cuando llegó a Madrid. "Por ahí pasaban muchos músicos. Un día entraron los Jarabe de Palo y cuando alargaban la sobremesa, bajábamos las persianas y uno de nosotros se quedaba con ellos. Antes de que se fuera, pensé: 'Lo tengo que hacer'. Y salí con mandil” a contarle que tenía ese texto escrito.

"Yo soy canaria, he venido a Madrid para ser actriz y lo que tú dices en tu disco me animó mucho, que no se si lo voy a conseguir, pero a mí eso me animó mucho", le dijo a Pau, que no supo muy bien cómo reaccionar: "Él se quedó, que yo creo que pensaba que le iba a pedir un autógrafo o entradas, y me dio un abrazo", ha explicado en el programa. La actriz no ha podido evitar las lágrimas al recordar su momento más personal con el cantante: "Siempre lo pienso y me emociono porque yo también pensé que a él le daba miedo actuar esa tarde".

"Un par de semanas después yo seguía trabajando de camarera y ellos hicieron un reportaje para El País Semanal, y ese reportaje se titula 'La camarera del mexicano'", ha continuado contando. Una anécdota muy personal e íntima: "Nunca me volví a encontrar con Pau", y no le pudo decir que ella era aquella chica y que había llegado a actuar. Eso sí, fue su manera de despedirse de él cuando falleció hace casi un año.