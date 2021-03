Alejo Sauras quería ser piloto y te contamos por qué no pudo ser

De pequeños todos soñamos con ser muchas cosas cuando somos mayores. Unos lo tienen más claro que otros, y Alejo Sauras sabía lo que quería ser: actor o piloto. En cambio, la interpretación ha sido su profesionalmente por un sueño truncado. El protagonista de Estoy vivo, que ha estado presentando el estreno de la serie junto a Cristina Plazas y Fele Martínez, ha explicado qué pasó para que no pudiera volar bien alto. ¡Te lo contamos!

El sueño frustrado de Alejo Sauras

Viendo fotografías de cuando los actores eran jóvenes, en el programa ha aparecido una imagen de Alejo Sauras pilotando una avioneta: "Ese es mi primer vuelo en solitario. Lo que se ve detrás es mi barrio, porque soy de Cuatro vientos, y esa es la primera vez que volaba yo solo".

Aquí es cuando Dani Rovira ha querido saber de dónde le viene esa vena por pilotar. "Yo cuando era pequeño quería ser actor o piloto", ha dicho el actor. Entonces, ¿cómo se decidió finalmente por la interpretación? "Mi padre lo despejó muy rápido, me llevó al oftalmólogo", y unas dioptrías en un ojo le impidieron cumplir su sueño.

Un sueño que ahora sí que podría llevar a cabo: "Cuando ya me decidí y tal, aparecieron las operaciones, pero yo ya era muy mayor. Me hice actor pero tenía siempre ahí la espinita clavada de querer hacerlo", pues como él mismo cuenta, en su familia hay varios pilotos.

Fele ha querido darle ánimos diciendo que John Travolta se hizo piloto "entradito en años", y aunque Alejo ya ve bien, ya no le llama tanto como antaño: "Lo que pasa es que la profesión de piloto es algo que ya no me gusta".