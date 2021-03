Estoy vivo vuelve a las noches de La 1 el próximo miércoles, 10 de marzo, a las 22:10 con una cuarta temporada que no va a dejar indiferente a nadie. Javier Gutiérrez, Alejo Sauras, Cristina Plazas y la nueva incorporación al elenco, Guiomar Puerta, han presentado este jueves los nuevos capítulos. Unos episodios que no dejarán indiferente a nadie y que no te puedes perder. Los mismos actores de la serie nos dan los motivos para ver las nuevas tramas que nos tienen preparadas!

Te vas a sentir identificado con los personajes "Si no has visto las tres anteriores deberías, y si no las has visto tampoco pasa nada porque es siempre una cosa muy actual". Este es el consejo que Alejo Sauras da a todos los espectadores: "Tenemos acción, tenemos comedia. Es thriller, es ciencia ficción, es fantasía". El actor, que da vida a Iago en la serie, sabe muy bien cómo vendernos Estoy vivo, y es que, según él, en la cuarta temporada nos vamos a sentir identificados con los personajes más que nunca: "Me sorprende mucho que, pese a que ocurren todas esas cosas que nunca ocurrirían en la vida normal, como espectador te puedes sentir identificado con esas cosas. Porque al fin y al cabo, llevamos un año viviendo una situación que nunca imaginamos que podría suceder y que cualquiera habría apostado que ocurriría, y al final estamos haciendo de ella algo cotidiano, y es un poco lo que ocurre también en la serie".

Una serie con identidad propia El motivo de Cristina Plazas para ver la cuarta temporada es la serie en sí misma: "Es un festival. Estoy vivo es una serie con identidad propia. Es una serie que se parece a pocas porque mezcla muchos géneros". La actriz, que interpreta al personaje de Laura, añade además que "en esta temporada hay mucho más humor" sin dejar de haber emoción. "La ciencia ficción continúa estando muy presente, porque la pasarela, ahora que sabemos que existe, está ahí desde el primer capítulo. Y creo que es una serie divertida de ver, no solo por la parte humor que tiene, sino por todo el festival de géneros que aúna", nos confiesa. ¿Necesitas más motivos para verla? ¡Los tenemos!

La incorporación de una mala malísima Guiomar Puerta nos lo deja claro: "No os podéis perder esta nueva temporada de Estoy vivo porque hay tres nuevas incorporaciones, hay una mala malísima, vamos a luchar por mantener el orden en La Tierra todos juntos, y hay muchísimas sorpresas que se van a ir desvelando capítulo a capítulo y eso va a hacer que os enganchéis muchísimo". La actriz es una de esas nuevas incorporaciones junto a Almagro San Miguel. Adriana y Mikel, respectivamente, serán dos jóvenes policías recién salidos de la academia y que llegan a la comisaría de Márquez, con el que colaborarán en el extraño caso de la desaparición de unos pasajeros en un autobús. Por no hablar de la atracción que habrá entre ellos desde el primer momento. La tercera incorporación es la de Pablo Vázquez, que será el nuevo comisario Landa del distrito de Vallecas, un policía de la vieja escuela que llega para poner orden en la comisaría, pero no ha venido solo a eso. Entonces, ¿quién será esa mala malísima de la que Puerta habla? ¡Otro motivo más ver la cuarta temporada y descubrirlo!