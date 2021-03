Dani Rovira y su imagen más tierna cuando era pequeño

Dani Rovira ha hablado con el equipo de investigación de La noche D para que buscara en el baúl de los recuerdos de nuestros colaboradores para ver las "típicas fotos de chiquitillos, de comunión". Un programa sobre las primeras veces que nos ha dejado estas tiernas imágenes de Antonio Resines, Pepe Viyuela, Cristina Medina, David Perdomo y Lara Ruiz, sin olvidarse de nuestro presentador. ¡No te las pierdas!

La imagen más tierna de Dani Rovira

No por ser el presentador de La noche D se iba a librar de mostrar su foto de pequeño. En pantallas, hemos podido ver un añiñado e irreconocible Dani Rovira, en la que llama la atención su desigual flequillo, que ha explicado que su madre se lo cortaba a bocados. También sus orejas: "Me dejés las puertas del seiscientos abierta", ha dicho con humor ante las risas de sus compañeros. "A mí de chico me llamaban la Copa de Europa por las orejas que tenía", ha terminado diciendo, haciendo referencia a la orejona. Si quieres ver la imagen más tierna del humoista, ¡no te pierdas el vídeo que abre esta noticia!