El amor, el humor, la felicidad, el dinero... Dani Rovira ya ha tocado muchos temas en La noche D. El último fueron los placeres de la vida, y este martes se ha lanzado a por las primeras veces. El presentador se ha traído al plató a Secun de la Rosa, Candela Peña, Loles León, Yolanda Ramos y Los Morancos para hablar de su primer beso, su primer amor, su primer trabajo. Todo desde el humor ¿Te lo has perdido? ¡Pues te contamos cuáles han sido los mejores momentos del sexto programa!

El deseo de Dani Rovira para este verano en su monólogo "En el momento en el que naces, absolutamente todo lo que haces es por primera vez: primer llanto, tu primer pipi, tus primeros pasos, tus primeras palabras, la primera vez que metes un dedo en el enchufe y seguramente la última". Este no ha sido el primer programa de La Noche D, pero sí el que han dedicado a las primeras veces. Dani Rovira, en su monólogo, menciona todos esos momentos que vivimos por primera vez, como el primer amor: "Da igual la edad que sea, te vuelves lerdo". No podía faltar el primer beso: "Mi primer beso en la boca, realmente nadie se quejó. Bueno sí, se quejó el dueño de la tienda de ropa porque le empecé a babear el maniquí, pero en algún sitio tenía que practicar". Y es que, como dice Dani Rovira en el monólogo, "nadie te explica nada". Él dice que no es como cuando te vas a sacar el carnet, "que tienes a una persona a tu derecha que te va explicando un poco cómo lo tienes que hacer. Imaginaros que eso se pudiera hacer también en cosas como el sexo". Pero en el monólogo no todo es humor, y Dani Rovira ha querido ponerse tierno para acabarlo. "Las primeras veces tendríamos que recordarlas porque más allá de lo desastrosas o no que puedan ser, son bonitas, porque nunca tendremos una segunda oportunidad para hacer algo por primera vez. A no ser que nos empiece a fallar la memoria: mi abuelo, al perder la memoria pensaba que estrenaba zapatos todos los días, y cada día que veía a mi abuela se enamoraba de ella, según él, por primera vez". Eso sí, ha cerrado el momento en bañador y con aletas porque quiere "que sea la primera vez que nos peguemos un verano de puta madre después de esta pandemia". ¡Mira todos sus monólogos en La noche D! 05.34 min La noche D - El monólogo de Dani Rovira sobre la primera vez

Dani Rovira confiesa a qué edad perdió la virginidad Dani Rovira ha preguntado a sus invitados sobre la primera vez que dieron un beso. Candela Peña, le explica cómo fue: "Encima de una Vespa azul me comió el boquino", y dice que ella ha sido "lenta para todo". Dani ha querido saber qué edad tenía, y ella no se ha cortado: "Muy tarde. Yo he sido rancia y lo sigo siendo. Quiero decir: he follado poco y con poca gente. Yo hice el amor con 18, y me comieron la boca igual a los 16". Ha sido cuando el presentador del programa ha querido hacer una confesión que ha dejado a la actriz con la boca abierta: "Te gano. Yo cuando perdí la virginidad ya había votado unas generales y una municipales. Haz cuentas". Por su parte, Loles León y Secun de la Rosa también han querido contar cómo fue esa primera vez para ellos. 05.55 min La noche D - Dani Rovira habla sobre su primera vez

El momento más picante de Loles León con Raphael Loles León consiguió sacarle los colores a una de las personas más importantes de este país: Raphael. En 1992, durante un programa de Hola Raffaella. La presentadora le dijo que bailara con él un poquito mientras cantaba Escándalo, "y yo la palabra poquito no la he entendido nunca. Para siempre es excesivo todo". ¡Así ha recordado el momento! 02.53 min La noche D - Loles León cuenta su momento más picante con Raphael

María Galiana y sus primeras veces A sus 85 años, María Galiana ha vivido muchas primeras veces: primer amor, primer beso, primer parto. "Me molestó muchísimo, por ejemplo, ser la protagonista de mi boda", y es que María tiene mejor recuerdo del noviazgo: "Para mí fue mucho más emocionante la primera vez que hicimos manitas. En un banco, por la noche, esa emoción no se me olvida. Y es que, esas emociones se están perdiendo". 06.16 min La noche D - María Galiana: "Me molestó muchísimo ser la protagonista de mi boda"

Yolanda Ramos, la invitada sorpresa Para este sexto programa, La noche D ha querido contar con un invitado sorpresa, poniendo al resto de asistentes a prueba. No han sido capaces de averiguar de quién se trataba con las preguntas, tampoco con otras pistas, pero sí al hablar la invitada. La explosión de alegría de Candela Peña y Loles León al ver a Yolanda Ramos ha sido tal que muchos nos sentimos identificados con ese momento cuando nos reencontramos con un amigo después del confinamiento. 08.06 min La noche D - Explosión de alegría al descubrir a Yolanda Ramos Dani Rovira le ha preguntado a Yolanda cómo conoció a su marido. La actriz ha contado que estaba en el plató del Saturday Night Live y uno de los técnicos le saludó. Ella le preguntó a Secun de la Rosa sobre él, y le dijo que era bisexual. Pero una cosa llevó a la otra y al final tienen una hija juntos. "Fue bonito porque fue un cambio en mi vida brutal", dice sobre el momento en el que conoció a Mario. Eso sí dice que para llegar a él, "he peinado toda la zona, pero tuve suerte en el último momento".

Así ha sido la visita de Los Morancos Este mes de febrero, Los Morancos han recibido la Medalla de Oro de Andalucía por sus 41 años de trabajo, pero ¿cómo empezaron a trabajar juntos los dos hermanos? Jorge y César Cadaval nos han contado en La noche D cómo nacieron Los Morancos en un bar de Sevilla. Todo fue gracias a una apuesta del dueño con Jorge para ver si era capaz de interrumpir a su hermano y un amigo mientras hacían un sketch. Desde entonces, esa interrupción formó parte de la parodia. "La gente que lo había visto ya llevaba a otro amigo para que pensara que este era americano", ha dicho César. 07.23 min La noche D - ¿Cómo empezaron a trabajar juntos Los Morancos? Antonia y Omaíta son los personajes más conocidos de Los Morancos, y han contado cómo se convirtió de sketch a programa: "Cuando nosotros propusimos hacer Omaíta, queríamos dar los consejos de Omaíta, y nos dijeron que esta parodia no, tres minutitos y puerta". En cambio, a las tres semanas les pidieron alargarlo a los 5-10 minutos. "Al final acabó convirtiendo en un programa, en un spin of". 01.33 min La noche D - Los Morancos cuenta cómo empezó Omaíta