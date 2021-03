Loles León cuenta su momento más picante con Raphael

Todos sabemos que Loles León no se corta un pelo, y en un programa de La noche D que trata sobre las primeras veces no iba a ser menos. Dani Rovira, tras contar cuáles son los placeres de la vida, ha recibido en el plató a la actriz junto a Secun de la Rosa y Candela Peña, invitados que no han dejado indiferente a nadie con la historia que hay tras su primer beso. Pero Loles ha ido más allá y ha contado cómo fue un incómodo y divertido momento con Raphael.

Así fue cómo Loles León metió mano a Raphael Loles León puede presumir de muchas cosas, y además lo hace con orgullo. También de haber sacado los colores a mucha gente, pero entre ellos, a una de las personas más importantes de este país. Corría el año 1992 y Raphael llegaba a Hola Raffaella, uno de los programas más míticos de TVE. En él participaba una joven Loles León. La cantante italiana le pidió a la actriz que bailara el intérprete de Escándalo un poquito. "Y yo la palabra poquito no la he entendido nunca. Para mí siempre es excesivo todo", cuenta en La noche D. Y claro, dejó para la historia uno de los momentos de la televisión: cómo le metió mano al cantante, tocándole de todo, y que puedes ver completo en el Archivo de RTVE. 03.22 min Loles León 'acosa' a Raphael mientras interpreta 'Escándalo', en el programa Hola Raffaela. "No se le ha olvidado, nunca jamás", cuenta sobre cómo le sentó ese momento a Raphael, y a su mujer Natalia: "Ellos me quieren mucho". Además, dice que al artista tampoco le importó mucho, pues cuando terminó el programa, entre bambalinas, le comentó: "Ay Raphael, perdona, me he pasado un poco por eso, por lo excesiva que soy siempre". ¿Cuál creéis que fue la respuesta de Raphael? "Qué dices, son 60 mil copias más que voy a vender". Eso sí, Loles no vio el álbum por ningún lado: "Nunca me regaló el disco".