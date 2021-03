En este programa, Pepe Viyuela ha querido entrevistar a una persona que ha vivido muchas primeras veces. María Galiana, veterana actriz de Cuéntame cómo pasó, ha charlado con el colaborador de La noche D de su época como profesora, de su boda, y también de su trayectoria como actriz. ¡No te pierdas la maravillosa entrevista completa!

Pero si algo le hizo ilusión a Galiana fue conducir: "Ahora me estoy acordando de una primera vez que me encantó, conducir un coche. Me encanta, y sigo conduciendo" . Por eso, Pepe Viyuela le pregunta qué le diría la María de hoy a su yo de 20 años. La actriz lo tiene claro: "Que fuera mucho más liberal de conducta. Yo he sido, como la mayoría de las mujeres de mi generación, una reprimida de tomo y lomo".

A sus 85 años, María Galiana ha vivido muchas primeras veces: primer amor, primer beso, primer parto. "Me molestó muchísimo, por ejemplo, ser la protagonista de mi boda" , y es que María tiene mejor recuerdo del noviazgo: "Para mí fue mucho más emocionante la primera vez que hicimos manitas. En un banco, por la noche, esa emoción no se me olvida. Y es que, esas emociones se están perdiendo".

Muy pronto va a estrenar su obra El abrazo, pero no tiene nervios porque nunca los ha tenido: "Me gusta tanto que la gente me vea que supero todos los miedos posibles".

"Tal y como me lo han dado a mí, se lo han dado a actores que son infames de malos"

Muchos ya conocen la trayectoria de María Galiana como actriz. Empezó tarde, pues antes había dedicado su tiempo profesional a ser profesora. Confiesa que ante sus alumnos tampoco se puso nerviosa: "Mis alumnos han sido siempre mis amigos. Yo era la foca, siempre he estado gorda, ahora estoy menos". Las personas del instituto son las mismas que el lunes siguiente al ganar el Goya a Mejor actriz de Reparto por Solas en 1999, cuando se presentó allí le preguntaron: "¿Y tú sales en el cine con ese glamour?".

A pesar de ser una gran actriz, cree que no le van a volver a dar el Goya: "No, porque en el cine a los viejos ya no nos quieren". Pero además confiesa no estar de acuerdo con algunos ganadores de los últimos años. "Porque tal y como me lo han dado a mí, se lo han dado a actores que son infames de malos, así, como suena, sin ánimo de señalar. Algún Goya han dado que he dicho: como le den el Goya a este me borro de la Academia. Después no me he borrado, pero por inercia, por no ir a decir que me borren", dice entre risas.

Su carrera como actriz empezó con Pasodoble, una película de José Luis García Sánchez. "Eso fue el año 68, yo tenía ya 53, porque yo esto del gusanillo de la interpretación lo he tenido siempre pero no como algo frustrante, sino como alguien que sabe que tiene un don, y yo creo que tengo un don, lo digo tranquilamente", cuenta, pues ella sabía que tenía que dedicarse a esto desde muy pequeña: "La primera vez que ante el público yo actué, era muy chica, tendría 10 o 12 años, yo me moría, y en primera fila estaba la portera del colegio, y yo veía a la señora Pepa llora que te llora, y yo pensé: María, que buena tienes que ser. Esa fue la primera vez que yo me recuerdo como actriz".

Pero su papel más reconocido es el de Herminia, con el que ha llegado a millones de espectadores, y del que podemos disfrutar cada jueves en Cuéntame cómo pasó.