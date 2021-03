Dani Rovira: "Este programa es un sueño hecho realidad"

La noche D continúa tratando los temas más cotidianos de nuestro día a día. Tras los placeres de la vida y las primeras veces, este martes ha sido el turno de los sueños y las metas que nos marcamos. No los sueños que tenemos cuando estamos dormidos, sino aquellos que deseamos cumplir. Para Dani Rovira, el mismo programa ya es un hecho realidad. ¿Cuál será el de nuestros invitados? Pepón Nieto, Sara Sálamo, Toni Acosta, Julián López y Joaquín Reyes han respondido a estas preguntas, pero también los actores de Estoy vivo, Alejo Sauras, Cristina Plazas y Fele Martínez, que han presentado la cuarta temporada de la serie. ¡No te pierdas los mejores momentos del programa 7!

Hablando de sueños, el de Antonio Resines está claro: presentar La noche D. Y con este sueño ha empezado el programa de este martes, con el actor arrancando el programa. En cambio, tan solo se trataba de eso, de un sueño. El verdadero presentador, Dani Rovira, despierta a Resines, que tras ver la cruda realidad hace el siguiente comentario: "Estoy hasta los cojones de mis sueños" , y normal, porque no hay que olvidar su sueño en Los Serrano.

La noche D, el sueño hecho realidad de Dani Rovira

"No tires las cartas de amor, ellas no te abandonarán. El tiempo pasará, se borrará el deseo -esta flecha de sombra- y los sensuales rostros, bellos e inteligentes, se ocultarán en ti, al fondo de un espejo. Caerán los años. Te cansarán los libros. Descenderás aún más e, incluso, perderás la poesía. El ruido de ciudad en los cristales acabará por ser tu única música, y las cartas de amor que habrás guardado serán tu última literatura". Con este poema de Joan Margarit ha querido empezar Dani Rovira su monólogo, destacando que no empezó a ser reconocido como poeta hasta los 50 años. Y es que, como dice el humorista, "nunca es tarde" para conseguir un sueño.

"A veces tenemos sueños chiquititos, al alcance de nuestras manos. Por ejemplo, acabar una media maratón, aprender a dibujar, tocar la guitarra, masturbarse menos, y no precisamente en ese orden de dificultad". A estos son los sueños a los que se refiere con el tema del programa, a las metas que nos proponemos. Eso sí, nunca sabes cuándo se van a cumplir, y explica varios casos, como el que hay en el programa: "Antonio Resines, a sus 66 años, está viviendo uno de sus mejores momentos gracias a La noche D".

Un programa que ha dedicado a todos ellos, "a toda esa gente que batalla y lucha cada día por conseguir sus sueños". Pero también a él mismo, pues presentar La noche D ya es "un sueño hecho realidad".