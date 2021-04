Beatriz Luengo y Yotuel Romero ya han visto la carita a su hija Zoe, que ha nacido en Miami, donde vive la familia. Su nombre, en griego, significa vida, y es un guiño muy cariñoso a la madre del cantante, que también se llama así. La cantante y bailarina dice que su suegra es una "mujer fuerte y espectacular que crió a su hijo sola, y que tanto ella como Yotuel la admiran mucho". La pequeña ha nacido por cesárea y tanto ella como la artista se encuentran en perfectas condiciones. Beatriz Luengo ha publicado en sus redes la primera foto de la niña... y es una auténtica preciosidad.

Su mensaje se alíneaba con el de la canción en la que Yotuel colabora con Gente De Zona​, Descemer Bueno​, Maykel Osorbo y El Funky, que también habla de unidad con líneas como "Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales, esta es mi forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz ".

La pareja se enamoró durante el rodaje de la serie 'Un paso adelante' , fue en 2003. Y ahora ya tienen una familia numerosa . El último año no ha estado exento de polémica , y en los últimos meses de su embarazo Beatriz daba la cara por su marido. Su marido, Yotuel, fu e blanco de las críticas del gobierno cubano después de lanzar un grito por la libertad de su tierra en su tema "Patria y vida", y ella lo defendió con toda su fuerza y con una tierna imágen en la que involucró a su pequeña cuando aún no había nacido.

La familia al completo

Zoe tendrá dos hermanitos para cuidarla. D' Angelo y Yotuelito, el hijo que Yotuel aporta a esta relación. Beatriz adora a los niños, no hay más que leer sus posts para verlo. Como el que escribió cuando nació D'Angelo: "Yo quiero mirar a los ojos del amor, como los niños. Los únicos que tienen el alma sin adulterar, la visión clara y el corazón siempre dispuesto a amar. Hijo, estas palabras son para ti: tienes un padre maravilloso, noble, honesto y luchador y un hermano perfecto, una referencia para ti pues no existe una persona más buena y con una inteligencia como la suya. Me siento orgullosa de que tengas esos dos grandes referentes en tu vida. Sigue mirándonos a todos desde el color de los sentimientos. Entonces os pregunto, ¿nacemos diferentes o nos “enseñan” que somos diferentes?

