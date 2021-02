Joe Jonas trolea a Sophie Turner en su cumpleaños

A Blake Lively y Ryan Reynolds les han salido competidores. En cada cumpleaños esperamos con ansia la original felicitación de la pareja perfecta de Hollywood, pero esta vez no han sido ellos quienes han sorprendido a las redes. Joe Jonas ha seguido su ejemplo y ha troleado a su mujer, Sophie Turner, que celebra hoy sus 25 años. Este año el cantante de los Jonas Brothers ha apostado por su lado más divertido y ha descartado las fotos y los mensajes románticos a los que nos tenía acostumbrados en este tipo de ocasiones.

En la primera imagen de la publicación se puede ver a su esposa con un conjunto blanco de lo más elegante, un abrigo oversize con un toque deportivo, muy en tendencias. Nada que ver con la segunda fotografía, donde la actriz de Juego de Tronos aparece al natural, haciendo una mueca y jugando con la capucha de una sudadera.

“Happy Birthday babe. You have two moods and I love them both equally �� love you pic.twitter.com/5di7sI8F17“