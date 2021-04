Hace poco más de un mes Edurne y David de Gea posaron ante la prensa para presentar oficialmente a Yanay. Hoy es Paula Echevarría la que sale del hospital junto a Miguel Torres y con su hijo en brazos. Visiblemente emocionados por poder poner rumbo a casa y compartir este momento tan especial con sus seres queridos, la pareja ha posado y ha atendido a los medios que les esperaban a la salida del hospital. Solo unos días después de dar a luz, la actriz e influencer asegura que Miguel Jr se porta muy bien. "Es súperbueno", reconoce. ¿Amor de madre?

Las restricciones actuales debido a la pantamia solo permiten la entrada de un acompañante en estos casos, por esa razón la familia no ha podido conocer todavía al retoño, al que solo han visto a través de fotos y videollamadas. Sobre la experiencia de dar a luz en plena pandemia, Paula le busca el lado positivo: "Diferente, pero bueno. También especial para no rostros para conocernos y ahora ya para casa", señala. De ahí las prisas por salir de allí: "Nos vamos que están deseando que lleguemos". La actriz e influencer no ha aguantado y ha tenido que secarse las lágrimas de la emoción.

Miguel Jr solo tiene unos días de vida, pero su madre ya le ve parecido a su padre. "Es igual". Paula Echevarría y Miguel Torres no han sido los únicos que han posado para la ocasión. La pareja también ha querido fotografiarse junto a la doctora que les ha ayudado a traer a su hijo al mundo. Miguel Jr ha pesado 3.1 kilos, según ha confesado su madre.

Daniela, la primera hija de Paula con el cantante David Bustamente, es la que más ganas tiene de conocer al nuevo miembro de la familia. Ahora es la hermana mayor y está deseando ejercer como tal. Ella ha acompañado a su madre durante todo el embarazo. Las dos nos han regalados imágenes muy enternecedoras durante estos últimos meses.

Seguro que Paula Echevarría comparte con sus 3 millones y medio de seguidores el momento en el que los hermanos se conozcan. Las fotos presumiendo de tripita de embarazada y los looks premamá dan paso ahora a las fotos en familia, más tiernas si cabe que las anterior. ¡Estamos deseando verlas!

