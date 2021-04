Su faNo todo el mundo lleva el ritmo en las venas, solo unos pocos afortunados destacan por sus dotes de baile. Solo hace falta echar un ojo al centro de la pista en cualquier boda. Muchos actores han tenido que tomárselo en serio y enfrentarse a grandes retos en la gran pantalla. Algunos han tenido que aprender a moverse y otros, en cambio, ya eran unos profesionales. ¿Qué intérpretes serían dignos concursantes de 'The Dancer'? Nombrar en esta lista a Jennifer López o a John Travolta sería como decir que el agua moja, igual de obvio. Ellos son y serán los reyes de la pista de baile, pero no son los únicos.

1. Tom Holland El sentido arácnido no es el único del que presume. Antes de actor, Tom Holland fue bailarín de ballet. De hecho, esta faceta fue la que le ayudó a conseguir el papel de Spiderman, la película que le llevó a la cima de Hollywood. Uno de sus primeros trabajos en el mundo de la interpretación fue el de protagonista en el musical de Billy Elliot. "La gente se creía que era gay. ¿Y qué si lo soy? No soy gay, pero qué importa", contó en una entrevista. El ballet es sin duda su punto fuerte, pero el actor se desenvuelve muy bien en cualquier registro. Lo demostró cuando sorprendió en un programa de televisión imitando a Rihanna al ritmo de 'Umbrella' y bajo la atenta mirada de su compañera de reparto, Zendaya. ¡No tiene desperdicio!

2. Kate Hudson La actriz Kate Hudson también se apuntó a clases de danza cuando era pequeña. "Me crié bailando. Mi madre me puso en clases de baile cuando tenía tres años e hice ballet hasta que tuve doce, cuando me dejó probar con diferentes tipos de baile, como lírico. Nunca me permitieron saltarme una clase, sabía que tenía que ir, por lo que conseguí crear una disciplina desde pequeña que ahora se traslada a todos los aspectos de mi vida personal y profesional", confesó en una entrevista para la revista Marie Claire. Fuimos testigo de su pasado como bailarina en la serie Glee. La intérprete participó en la cuarta temporada de la ficción musical e hizo gala tanto de sus dotes de baile como de su gran voz.

3. Hugh Jackman Es talentoso, simpático, humilde, y un auténtico romántico empedernido... Hugh Jackman lo tiene todo, ¿cómo le iba a faltar el ritmo? En cualquier musical, la estrella australiana es un acierto asegurado. Le hemos visto bailar en la gran pantalla, en la película El gran showman, pero también fuera de ella. El actor triunfó cuando hizo de anfitrión en la gala de entrega de los Premios Oscar del año 2009 con varios números musicales que quedarán para el recuerdo. Por aquel entonces solo habíamos visto su faceta como protagonista de Lobezno, aunque como él mismo cuenta, él era un actor de musicales en sus inicios. "Me conocían solo por el teatro musical o solo por Lobezno y yo insistía en hacer cosas diferentes y la gente me decía que tenía que elegir por qué quería ser conocido, que no podía ser todo. Pero yo quería ser ambos, quería ser Lobezno, y bailar y cantar. No me importa lo que diga la gente o piense", aseguró.

4. Zac Efron Su fama se la dio un musical, High School Musical, y aunque lleve años renegando de su imagen de chico Disney, su faceta de cantante y bailarín sigue intacta. Hugh Jackman quiso contar con él para su película El gran showman, y acertó. Zac Efron compartió pantalla e historia de amor con Zendaya, otra actriz que también sorprendió sobre la pista de baile.

5. Channing Tatum Sus dotes de baile no nos sorprendieron, porque le conocimos precisamente por ese motivo. Sus movimientos le dieron su primer papel importante en una película, Step Up, donde también conoció a su ahora exmujer, y madre de su hija también actriz y bailarina, Jenna Dewan. Por su interpretación fue nominado a los premios 'Teen Choice Awards'. Pero si hay una película donde deje ver su talento (y sus músculos), esa es Magic Mike. Channing Tatum interpreta a un joven bailarín de striptease. La cinta tuvo tanto éxito que años después tuvo su propia secuela, en la que también participó junto a otros actores famosos, como Matt Bomer o Joe Manganiello. ¡Menudo casting! Ya solo por eso, merece la pena verla.

6. Lali Espósito La actriz de moda, la rubia de Sky Rojo, es también una gran bailarina. Se metió en la industria del espectáculo gracias a la directora y productora argentina Cris Moreno, conocida por crear exitosas series juveniles, como Floricienta o Casi Ángeles, donde destaca la participación de Lali Espósito. De esta manera, su despegue en el mundillo estuvo muy relacionado con la música, incluso llegó a formar parte de una banda, Teen Angels. Ahora trabaja en su carrera en solitario como cantante y como actriz. En sus redes sociales también podemos ver cómo presume de su gran talento, compartiendo videos con sus seguidores de sus bailes.

7. Alfonso Ribeiro Le conocemos por su papel en El príncipe de Bel-Air, cuando interpretó a Carlton Banks, el eterno primo de Will Smith en la ficción. Ya por aquel entonces intuíamos los dotes de baile de Alfonso Ribeiro con ese movimiento tan característico suyo que nos presentó su personaje al ritmo de It's Not Unusual. Se coronó como el auténtico rey de la pista cuando participó en el concurso estadounidense 'Dancing with the Stars'. Un talent que, como no podría ser de otra manera, ¡ganó! Esta coreografía es todo un regalo para sus fans.

8. Ryan Gosling En su papel en la película La ciudad de las estrellas - La La Land demostró que se defiende perfectamente en la pista de baile, pero Ryan Gosling tiene un pasado del que él mismo se avergüenza. Lo destaparon cuando el actor se encontraba promocionando el musical junto a su compañera de reparto Emma Stone. Como parte de esa promoción, acudió al divertido talk show de Graham Norton, donde sacaron a la luz un vídeo de él bailando cuando solo tenía 12 años. "¿Qué edad tenías ahí?", preguntó Norton, a lo que Gosling respondió: "Suficiente para hacerlo mejor".

9. Catherine Zeta-Jones A los nueve años consiguió un papel en el musical Annie, con 11 fue campeona de claqué y a los 15 dejó el colegio para centrarse en su carrera interpretativa, ¡y lo consiguió! Catherine Zeta-Jones se hizo un hueco en la industria y llegó a conseguir el ansiado Oscar por su interpretación de la asesina y artista de cabaret, Velma Kelly, en la película musical Chicago.

10. Oscar Casas "Si no hubiese sido actor, me habría dedicado al baile", reconoció hace unos años Óscar Casas en una entrevista, y ahora lo entendemos. El hermano de Mario Casas revolucionó las redes con un sensual baile junto a su chica, la también actriz Begoña Vargas. Los dos forman una pareja explosiva en la pista de baile, donde se compenetran a la perfección. ¡Mira qué conexión! “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Ó S C A R C A S A S (@oscar_casas_)“ “