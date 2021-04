El baile nos permite expresarnos a través del movimiento cinético-corporal. Se trata de un arte escénico más que nunca está tan valorado como debería. Sin los bailarines sería imposible concebir un buen espectáculo musical, un videoclip jugoso o una buena coreografía de esas que nos maravillan por su sorprendente coordinación. The dancer es el programa que busca al mejor bailarín del país y la aventura no ha hecho más que comenzar. Mientras que cada lunes te deleitas con las mejores actuaciones y bailes de todo el país a las 22.10 en La 1, nosotros te contamos todo lo que tienes que saber del mundo de la danza. Hoy te contamos cuáles son las coreografías más bailadas en fiestas y bodas en toda España, ¡toma nota!

Brazo derecho hacia delante, luego brazo izquierdo y en ese mismo orden, giramos la palma, después la otra. Nos llevamos los brazos, uno por uno, al pecho, a la cadera y a los glúteos y... Aaaay, saltito. ¿Te lo conoces de verdad? ¿Quién no ha bailado la Macarena? Los del Río marcaron su propio récord en 1996 al colarse en la lista de éxitos musicales Billboard hasta que Luis Fonsi lo superó en 2017 con su Despacito .

Canción del verano que hizo que todo el mundo (al igual que Diego, el de la canción) la bailase, la gozase y la cantase. Sonó en todo el planeta y fue el sustituto perfecto de la Macarena para que niños y mayores la bailasen sin parar. Como curiosidad, la canción está basada en Rapper's delight, de The Sugar Hill Gang (1979) . Solo tienes que saber en qué sílaba debes cambiar de paso para bailar con una coordinación perfecta.

4. Follow the leader, de SBS

Coyote Dax - No rompas mi corazón

Coyote Dax - No rompas mi corazón

7. No rompas más, de Coyote dax

8. Danza kuduro, de Don Omar

"La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza kuduro". La propia letra te dice cómo bailar este temazo que fue canción del verano en 2013. No tuvo rival, ya que invitaba a todo el mundo a mover las caderas "sacudiendo duro" y moviendo la cabeza. Es raro que no haya algún millenial en la sala que no se acerque al DJ para pedir esta canción.