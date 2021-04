Conoce a Sandra Granada, la coreógrafa de 'The Dancer'

Esta semana se ha estrenado uno de los programas más esperados en Televisión Española, 'The Dancer'. El nuevo formato ha conquistado con sus novedades en la temática y el estilo, y hemos podido ver como los espectadores alababan el gran trabajo de los capitanes, Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez, pero también hemos querido hacer hincapié en el trabajo de algunos de los rostros que los espectadores no han visto en pantalla pero que tienen gran peso en el programa como el de Sandra Granada, la coreógrafa de 'The Dancer'. La bailarina nos ha contado algunos de los secretos del programa en esta entrevista con RTVE Digital y también ha querido hablarnos de su relación con la danza, que reconoce "es una parte innata en ella".

Amor por la danza desde pequeña Sandra cuenta que su historia con el baile comenzó siendo una niña. Su familia tenía una escuela de danza y desde su infancia ha estado ligada al mundo de la danza. No recuerda un momento de su vida en el que no estuviese bailando y disfrutando de la música, aunque reconoce que no fue hasta los 17 años cuando decidió dedicarse a ello profesionalmente: "A los 16 empiezo a estudiar Diseño de interiores pero realmente me doy cuenta de que quiero bailar y como tenía la escuela de mis padres, decidí coger la escuela a la cabeza y tirar hacia delante porque tenía un respaldo. Ahí decidí formarme profesionalmente, pero no tuve una decisión consciente de bailar". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida por Sandra Granada (@sangrasan)“ “ Está claro que Sandra Granada sabe disfrutar del baile. Ha hecho de ello su gran pasión y lo sabe transmitir en sus vídeos en redes sociales y con sus alumnos en la escuela de danza que dirige, pero en 'The Dancer' ha encontrado un espacio que ayuda a dar visibildad a la danza en nuestro país, algo que ella cree que tardaba bastante en llegar.