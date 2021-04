'The Dancer: el challenge': dos concursantes de la primera audición tienen su segunda oportunidad

Alexity es la presentadora de 'The Dancer: el challenge', el programa digital paralelo a 'The Dancer', en el que los concursantes que obtuvieron el 75% de los votos del público pero no fueron seleccionados por los capitanes, tendrá una nueva oportunidad. Los bailarines no volverán a competir en el concurso de 'The Dancer', pero los elegidos de cada duelo llegarán a las semifinales del programa digital donde se seleccionará a un ganador para actuar junto a Alexity en la gran final de 'The Dancer'. En la primera entrega de 'The Dancer: el challenge', Alexity ha selecciónado a dos de los concursantes que más sorprendieron al público: Helena Lorenzo y Sandra & Ilya.

Helena Lorenzo sorprende con un estilo muy diferente Helena Lorenzo nos demostró su talento en 'The Dancer' con el folklore gallego, una actuación que gustó mucho a los capitanes y al público que le dieron el 75% de los votos para pasar de fase. En esta ocasión llega a 'The Dancer: el challenge' con una actuación más musical y una canción de Queen. Con esta actuación Helena nos ha enseñado que puede cambiar de registro sin hacerse pequeña. 00.49 min The Dancer: El challenge - La actuación de Helena Lorenzo La altura de Helena ha sido siempre el mayor obstáculo para alcanzar sus sueños, es lo que nos contó su madre en el alegato por su hija en 'The Dancer', pero ella nos muestra una y otra vez que aunque las compañías de baile limiten su entrada por la altura, para ella no hay límites para sus sueños. Bailar en silencio y Helena Lorenzo, ejemplos de superación en 'The Dancer'