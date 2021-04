Conoce a Alexity, la presentadora de 'The Dancer: el challenge'

RTVE se ha volcado en su último programa, 'The Dancer', prueba de ello es la gran apuesta también en el plano digital. De forma paralela al gran formato que se emite en La 1, se ha creado un programa en el que los bailarines tendrán una segunda oportunidad. 'The Dancer: el challenge' se podrá ver en la web de RTVE y en su canal de YouTube.

El espacio será también un concurso de entre 10 y 15 minutos de duración y lo presentará la influencer Alexity, que dio el gran salto en redes sociales gracias a un vídeo que subió con su tía. Ahora tiene 3,9 millones de seguidores en YouTube, 612 mil en Instagram y 460 mil seguidores en TikTok.

Alexity, una gran influencer con solo 11 años

Alexity es la presentadora perfecta para el gran challenge de 'The Dancer', reconoce que el baile le ha gustado siempre y que nunca dejará de formar parte de su vida: "El baile me ha gustado desde siempre, desde que era bebé, escuchaba música y me ponía a bailar".

Una pasión que comparte con su tía y con su madre que la apoyan en todo lo que hace, como el resto de su familia. "Mi familia siempre ha sido muy importante, me han apoyado aunque me han dejado claro que lo primero es la escuela", nos cuenta. Y parece que ella está de acuerdo, porque tiene muy claro que quiere estudiar una carrera, aunque también que siempre querrá mantener el baile como hobby.

Por el momento está muy ilusionada con este proyecto en el que se podrá ver a grandes bailarines respondiendo a sus retos, derrochando talento y dejando a los espectadores con ganas de unirse a la fiesta.