Cuando casi se cumple un año de la muerte de Aless Lequio. El cáncer le quitó a Ana Obregón al hombre de su vida, la pesona que más quería, su hijo. Ahora le toca lidiar con su ausencia de la mejor manera posible. En las redes ha encontrado un mínimo consuelo, un lugar donde expresar sus sentimientos y donde recibe el apoyo de sus seguidores y amigos, que la apoyan en cada publicación. En su último post, la actriz cuanta cómo ha vivido ella esta etapa tan dolorosa de su vida.

"11 meses brillando cada día más intensamente en la eternidad. 11 meses plagados de miles de besos eternos que revivo cada segundo para seguir respirando", escribre a trvés de su cuenta de Instagram, donde acumula ya casi 800 mil seguidores. Al texto le acompaña un vídeo montaje en el que aparecen varias fotografías de los dos, madre e hijo, en actitud cariñosa. Una manera de conmemorar el Día Internacional del Beso. Sin duda, el más amargo para la actriz, igual que la pasada Semana Santa.

"11 meses en los que cuento cada día, porque cada día es un día menos para estar juntos en el paraíso. Y así será...", concluye Ana Obregón. Unas palabras desgarradoras que no han pasado por alto sus fans. "Mucha fuerza y ánimo, no es justo", "tú príncipe no deja de darte besos desde el cielo, él cuida de ti y te da esa fortaleza digna de admiración" o "un hijo ejemplar para una auténtica mami", son algunos de los mensajes de apoyo que le han dejado. También le han mandado ánimos algunos rostros conocidos y amigos de la actriz. "Vamos amiga. Eres inspiración", comenta la presentadora de televisión Toñi Moreno.