Ana Obregón está viviendo unos días complicados y llenos de nostalgia. Acaba de cumplir 66 años y ha sido el primer cumpleaños que celebra sin su hijo Aless. Desde que murió, la actriz lo tiene siempree muy presente en sus pensamientos y palabras y en los días señalados es cuando más se acuerda de él.

En esta ocasión, en el Día del Padre, Ana nos recuerda quiénes son los tres hombres más importantes de su vida y sigue lamentando la ausencia de Aless. Así nos lo ha hecho saber en su última publicación de Instagram en la que ha compartido un collage con dos fotos: con su padre Antonio, y otra de su hijo Aless de bebé con Alessandro Lequio.

El mensaje que acompaña la ilustración va dirigido especialmente a su Aless e imagina lo que podría haber sido en el futuro: “Se que tú hubieras sido un buen padre como tu padre y tu abuelo.” A pesar de ya no estar con su hijo, Ana se muestra agradecida por los otros dos hombres que le quedan y en los que se sigue apoyando día tras día: “Por eso hoy no puedo más que agradecerles a los dos que me dieran la vida. Gracias Papá. Gracias Alessandro.”

Como siempre, agradece a sus seguidores todo el apoyo que le muestran y les ha mandado un bonito mensaje con el mejor de sus deseos: “Feliz día y amor a todos vuestros padres, a los que están aquí y a los que os cuidan desde arriba”. Y como es habitual desde hace ya muchos meses, siempre acaba todos sus post con el hashtag #alessforever a modo de homenaje.