Ana Obregón es uno de los más grandes iconos de nuestra historia televisiva. Hoy cumple 66 años, y los celebramos repasando todas las alegrías que nos ha regalado en su vida frente a las cámaras. Sus aventuras en Estados Unidos que implicaron a Steven Spielberg, Stevie Wonder y El equipo A, los gestos y los posados que la convirtieron en un icono sexual, las historias que compartió con Miguel Bosé, Julio Iglesias, Ramón García o Antonia Dell'Ate... Ana García Obregón es un libro abierto de mitos y anécdotas, y hoy recordamos algunas de ellas.

Lo conoció en el rodaje de Bolero junto a Bo Derek, y trató de impresionarlo cocinando una paella que no le salió nada bien. En la casa de Steven Spielberg en Nueva York, Ana Obregón preparaba una paella con estrepitosos resultados : "La paella era lo más repugnante, no me salió ni amarillo el arroz, pero Spielberg estuvo educadísimo" , ha repetido la actriz en numerosas ocasiones. También cuenta que tuvo que cocinar a oscuras, puesto que se había ido la luz. En el programa de Bertín Osborne, En la tuya y en la mía, volvía a contar la anécdota : "Mi madre por teléfono me decía lo que tenía que hacer... La paella fue repugnante, asquerosa, pero se la comió". En sus stories de Instagram mostraba algunas imágenes de una velada que nadie se creyó en su momento, porque era demasiado bueno para ser cierto.

Ana Obregón desembarcó en Hollywood sin saber inglés y decidida a hacerse un nombre, y se alojó en casa de Julio Iglesia s: el cantante, que ya había cultivado un perfil internacional, es otro de los protagonistas de sus más afables historias, igual que sus hijos. Cuenta que a Chabeli, Julio José y Enrique les contaba historias de miedo antes de irse a dormir , "con toda la buena fe del mundo" y que, como en una versión realista de Ana y los siete , años más tarde tuvo un encontronazo algo incómodo con Enrique Iglesias : “Yo me iba a contarles historias a su habitación a los hijos", cuenta. "Años más tarde me fui a ver a Enrique a un concierto y me confesó que era su mito erótico ”.

Y no es para menos: Ana se convirtió en un icono sexual para toda España cuando instituyó como tradición sus posados en bikini en Mallorca y sus espectaculares portadas de Interviú. Cuentos o no cuentos, muchos crecieron idolatrándola por su naturalidad y su arte frente a una cámara que la adoraba y que no ha dejado de hacerlo.

"No se me reventó una teta, se me reventó un tímpano"

De la cárcel a los Oscar: el resto de su estancia en EE.UU.

Al tiempo que pasó en Hollywood le debemos las historias por las que en nuestro país se la conoció tanto tiempo como 'Anita la fantástica'. La protagonista de Hostal Royal Manzanares cuenta que la detuvieron cuando atravesaba la archiconocida calle de Sunset Boulevard por ir caracterizada como prostituta para una audición. "De repente me para un coche de policía y me dice: 'no puedes trabajar aquí'. Y digo: '¿trabajar?' Que voy a un casting, que soy actriz, y me dice 'ya, eso decís todas'. Y me metieron en el talego. Acabé en Beverly Hills y encima no me dieron el papel”.

En otra ocasión, cuenta que se moría de ilusión por ir a Los Oscar y consiguió colarse por la cocina. "Estuve allí con mi vestido desde las doce de la mañana, salí oliendo a todo, pero estuve con todo el mundo. Y me senté en la mesa con Stevie Wonder, que le habían dado un Oscar por no se qué, y estuve de charleta con él toda noche. Cuando venía alguien que me podía echar me enganchaba a él". A continuación se coronaba con una declaración que es pura Ana Obregón: "¿Sabes qué pasa? Que la vida hay que buscársela”.