En una entrevista en 2020, la actriz, que sí llevaba mochila y una botella de agua ecológica, reconocía que sus días de llevar zapatos caros, "como Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York", habían quedado atrás cuando nació su hija, pues el embarazo le hizo aumentar tres tallas. También es bien sabido que a Drew Barrymore le gusta ir descalza: le hemos visto los pies en múltiples ocasiones, en su Instagram o por la calle, luciendo pequeñas sandalias. ¡Ni siquiera es la primera vez que pisa sin zapatos las aceras de Nueva York!

Drew Barrymore tiene fama de ser auténtica y por eso se ha ganado el cariño de una audiencia fiel. Pero esta última salida, el plena pandemia y con ola de frío, ha llamado mucho la atención, y las reacciones no se han hecho esperar. Algunos en contra, otros asqueados... y otros a favor, porque la actriz ha demostrado en varias ocasiones que puede sobrevivir a lo que le echen encima, y cosas más raras se han visto, ¿no?

“Taking this Covid no shoes thing to a whole new level... https://t.co/kXQzrDfK0p“