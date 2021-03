Jared Leto sigue teniendo esa capacidad tan suya de sorprendernos, aunque ya le hayamos conocido de casi todas las maneras posibles. El actor más camaleónico de Hollywood interpretó a una mujer transgénero en Dallas Buyers Club, incluso al Joker en Escuadrón Suicida, pero nunca antes le habíamos visto como en esta ocasión. Igual que Kristen Stewart caracterizada como Lady Di, ¡irreconocible! Enfundado en un traje de pana morado, con más arrugas que de costumbre y menos pelo. Quizás sea esto lo que más nos llama la atención del nuevo personaje de Jared Leto. Después de tantos años, el actor es fiel a su larga melena oscura.

Jared Leto caracterizado de Paolo Gucci

El intérprete, que acaba de viajar a Italia para rodar la película House of Gucci, se ha puesto bajo las órdenes de Ridley Scott para meterse en el papel del diseñador de moda Paolo Gucci. El enfant terrible trató de hacerse con el control de la firma durante décadas, enfrentándose a su primo Maurizio. Su rivalidad se mantuvo hasta el día de su muerte. Paolo falleció de hepatitis crónica solo unos meses después del asesinato de su primo. Él era de los que creía en la inocencia de Patrizia.

Foto antigua de Paolo Gucci

Jared Leto, que estuvo nominado a mejor actor de reparto en los Globos de Oro por su papel en la serie Pequeños detalles, reconoció en una entrevista para La Vanguardia que suele aceptar los trabajos a cuentagotas. "A mí me interesan este tipo de papeles, que son grandes desafíos, experiencias inmersivas que se tragan toda mi energía y, cuando termino, la forma de recuperarme es una cura de silencio, con mucha simplicidad y tranquilidad. Cuando hago películas o escribo música me entrego de lleno a la creatividad", confesó.

Su fama de excéntrico le precede, aunque no todo lo que se cuenta es verdad, según el propio Jared Leto. Cinco años después del rodaje de la película Escuadrón Suicida, el actor ha desmentido la surrealista anécdota en la que supuestamente él le enviaba una rata a su compañera de reparto. "Nunca le di a Margot Robbie una rata muerta. No es verdad", ha asegurado, a pesar de que su versión no encaja con la confesión de la propia actriz.