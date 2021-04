Hollywood adora a Pedro Almodóvar y Pedro Almdóvar adora a los norteamericanos, sobre todo a los neoyorquinos y californianos. Su romance comenzó con el éxito de Mujeres al borde de un ataque de nervios, que obtuvo 7,2 millones de dólares en salas y obtuvo una nominación a Mejor Película Extranjera, tanto en los Oscar como en los Globos de Oro. Desde entonces han sido muchas las actrices que han expresado su deseo de trabajar con el manchego: Kate Winslet, de absoluta actualidad por el estreno de la serie Mare of Easttown, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Glenn Close, Laura Derm. Con Todo sobre mi Madre logró el Oscar a mejor película extranjera y el Globo de Oro y hoy es un director de culto, un dirctor 'deseado' en Hollywood. Pero la pasión de los norteamericanos no se ciñe a Almodóvar, y su cariño se reparte con Antonio Banderas y Penélope Cruz, dos estrellas españolas afincadas en EE.UU.

Viejos amigos

Ahora The New York Times publica en su suplemento de moda un artículo sobre la amistad que tienen Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, Penélope Cruz y Rossy de Palma, que se ha ido intensificando a lo largo de las tres últimas décadas. El artículo, titulado 'Old Friends' (Viejos amigos), retrata esa amistad y publica una imagen de los cuadros 'magníficos' y una conversación de 'mesa camilla' entre ellos. Se grabó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y entre copas de vino y tazas de café se habló de todo, de cine y de pandemia.

Almodóvar revela que el confinamiento no fue algo duro para él porque se ha aislado muchas veces en los últimos 15 años. "Pero sí he echado de menos las cenas con amigos, ir al cine y al teatro. ¡Son cosas que siempre he hecho con los tres!", dice. "Soy un producto de estas relaciones y de la era que he vivido", confiesa. Almodóvar viaja en el tiempo y revela cuándo conoció a Rossy de Palma y a Banderas, que eran "simplemente parte de la vida nocturna de un Madrid inmerso en La Movida".