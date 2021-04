Han pasado dos días pero Gabriel Nogueiras todavía no se lo cree. El 11 de abril es una fecha que se ha grabado a fuego en el corazón. Ese día rozó el cielo cuando escuchó que la mejor colección de Alianz EGO era la suya, la de su firma Rubearth, recogiendo así el testigo que deja Robber Rodríguez. "No podía ni levantarme de la silla, estaba en shock. Cuando recogí el premio me pasaron muchas cosas por la cabeza y a la vez ninguna, sí pensé en mis amigos y sobre todo en mi familia, que estaban en el desfile. ¡Me sentí muy arropado!".

A ellos ya los había conquistado, era el turno de convencer al jurado. Y lo hizo. "Me dijeron que había sido una decisión unánime, no sabes lo emocionado que estoy porque hayan valorado mi trabajo profesionales de diferentes perfiles". Y ahora toca seducir al cliente. Aunque va por buen camino. "Ya he empezado a notar el efecto del premio. Hay mucha gente interesada en mi trabajo, y ya he cerrado algunas ventas de collares y pendientes, un abrigo... Voy a intentar comercializar la colección, y haré versiones para tienda, porque quiero centrarme sobre todo en el prêt-à-porter".

Desfile de Rubearth EFE

Su propuesta, premiada con el Mercedes-Benz Fashion Talent, se lleva 3 000 euros. El jurado destaca que el diseñador tiene "identidad y discurso propios" y que es "capaz de materializar su imaginario en una colección de una gran coherencia estética". Se valora, además, su apuesta por lo local y el "punto innovador y sostenible". Se trata de un fantástico ejercicio de creación que conecta la moda con el momento que estamos viviendo y a la vez con la historia, dice este diseñador de 32 años, que quizá pronto veamos en el calendario principal de Madrid Fashion Week.

Desfile de Rubearth EFE

Desfile de Rubearth EFE

Desfile de Rubearth EFE