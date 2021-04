Uno de ellos se acaba de llevar su primer Goya y el otro ha protagonizado uno de los últimos vídeos que se han vuelto virales en internet. Juntos forman un gran equipo, quizás por esa razón han vuelto a trabajar juntos. Mario Casas y José Coronado le han cogido el gustillo a compartir pantalla. Esta vez de la mano de Netflix, que estrena este viernes la serie El inocente. Un trepidante thriller basado en la novela homónima de Harlan Coben. ¡Pero no es la primera vez que los vemos juntos!

Mario Casas, ganador del Goya y en su mejor momento

Su actuación en el papel de Dani en la película No matarás le valió, por primera vez en su carrera, la nominación a un Premio Goya. Y vio, llegó y venció, porque poco después lo veíamos recoger, triunfante, su Goya al mejor actor. En su discurso, quedaba claro que Mario valora sus orígenes y que la televisión siempre tendrá, en su corazón, el mismo espacio que el cine comercial y que el cine de autor. Todo esto ponía en valor: "El público siempre me ha llevado de la mano. Soy un actor que empezó en la tele y que ha hecho mucho cine comercial, que seguiré haciendo. Y todo me lo ha permitido el apoyo del público”.

