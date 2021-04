Rocío Carrasco ha vuelto a estar en boca de todos (si es que alguna vez ha dejado de estarlo). Hoy todo el mundo habla de la reveladora entrevista que ofreció anoche la hija de Rocío Jurado, que se abrió en canal en riguroso directo y se disipó todas las dudas que se habían generado desde que se emitió el primer capítulo del controvertido documental. También aprovechó para contestar a quienes la habían juzgado y criticado, entre ellos Alessandro Lequio. El polémico colaborador dijo, entre otras cosas, que Rociíto no había sabido sobreponerse a los golpes del destino y la acusó de no mover un dedo para recuperar a sus hijos. La respuesta de la aludida fue tajante. "Creo que Lequio no ha visto ni ha entendido nada de lo que he contado, pero no me extraña, perro no come perro", aseguró insinuando que Lequio se parecía mucho a Antonio David Flores.

Ana Obregón no ha dudado en salir en defensa de su expareja y padre de su único hijo. La actriz y presentadora ha utilizado sus redes sociales para intentar limpiar la imagen de Alessandro Lequio. "Qué buen padre has sido y eres… Aless te adoraba", escribe en su última publicación de Instagram. Obregón siempre ha destacado su labor como padre, pero esta vez no ha sido casualidad.

La publicación de Ana Obregón en Instagram INSTAGRAM

Alesssandro Lequio tampoco se ha quedado callado y ha vuelto a contraatacar. "Yo que daría lo que fuera por abrazar a mis hijos, no entiendo que una madre se desentienda de sus hijos. [...] Piensa que todos los que no están con ella están contra ella. Que no entienda que no tenga contacto con sus hijos, no quiere decir que Antonio David sea santo de mi devoción", afirma.

Como no podría ser de otra manera, las redes arden desde anoche tras la entrevista de Rocío Carrasco. El dardo envenenado que la hija de Rocío Jurado le lanzó a Lequio no ha pasado desapercibido y algunos usuarios han tirado de hemeroteca para recuperar un vídeo en el que el aristócrata italiano reconocer haber abofeteado a varias mujeres.

““Yo he tirado bofetones a las mujeres” Alessandro Lequio



PERRO NO COME PERRO.#RocioEnDirectopic.twitter.com/AvbCVnlX9A“ — César BarbaRoja ������️‍�� (@Cesarsvlla) April 21, 2021