Después de vivir el peor año de su vida, parece que Ana Obregón ve por fin la luz al final del túnel. La actriz y presentadora recibió ayer la mejor de las noticias, su madre pudo volver a casa tras pasar unos días ingresada en el hospital y el encuentro con su padre la emocionó hasta las lágrimas. A ella y a sus seguidores, quienes también fueron testigos de aquel momento. Este mes protagoniza la portada de la revista Vanity Fair, donde se abre en canal para hablar de su etapa más difícil. Un reportaje que ella define como "triste, mágico y esperanzador".

Pese a todo, Ana Obregón dio sus campanadas más emotivas en Nochevieja de 2020 porque sabe que tiene que vivir por él, por Aless: "Mi dolor es su dolor. Él quería vivir. Amaba la vida. No voy de víctima 'ay, pobrecita', no. Me duele su dolor de no estar aquí. Fue la persona más vitalista que he visto nunca", asegura. Sobre cómo consiguió sacar la fuerza para dar las campanadas de 2020, Ana Obregón lo tiene claro: "No entro en mi clóset desde hace 11 meses. Hay días que no tengo fuerzas ni para ducharme. Hasta que di las campanadas vivía como flotando en la nada", afirma rotundamente.

Aunque no ha bajado la guardia en ningún momento, Ana Obregón se muestra como una persona vitalista ante el mundo . Sin embargo, la propia actriz reconoce estar en un momento muy vulnerable y para nada en su mejor momento, lo cual tiene una explicación más que notable: "Me morí el día que se fue mi hijo . Me morí", asegura.

Con todo, la actriz y presentadora se niega a pedir ayuda tras haber pasado por un episodio tan traumático como es el de perder a un hijo de 27 años, se niega a pedir ayuda: " Ni psicólogo, ni pastillas, ni nada. El ejemplo de luchar por uno mismo me lo ha dado mi hijo ". No se quiere medicar porque para ella, el duelo es un proceso que tiene que pasar sola y poco a poco: "El ejemplo de luchar por uno mismo me lo ha dado mi hijo. Y sé que lo voy a conseguir. Si yo empezara ahora con el vino o las pastillas, no me los quitaba nunca", asegura con firmeza.

Nadie mejor que Alessandro Lequio entiende por lo que está pasando: "A él no le tengo que explicar mi dolor . Viene todas las semanas y le preparo el plato favorito de Aless: albóndigas con tomate y arroz. El otro día se comió 24. ¡24! Le dije: ‘Te vas a poner malo'”. Desde hace casi un año Ana no sale mucho de casa, prefiere estar en soledad. “ No me quiero distraer con falsedades. Quiero vivir mi duelo dignamente y como se merece" , asegura.

Ana Obregón y su lucha por la vida de su hijo Aless

No es que Ana Obregón haya perdido la ilusión en la vida, pero todo cambió para ella aquel día en el que comenzó su lucha y la de su hijo contra el cáncer. Aless estaba cansado de tener dolores de espalda y de que le dijeran "Que si no es nada, que si gastroenteritis, que si toma Gelocatil", y su madre tuvo un límite: "Dije: 'Se acabó. Que le hagan pruebas'", dice Ana Obregón, mientras que explica cómo su hijo se estaba muriendo del dolor. Así que fueron a la clínica Ruber y la pesadilla comenzó: "El cáncer es una enfermedad muy cruel. No se me olvidará cuando hicieron la biopsia y nos dijeron que era malo", asegura. En ese momento Aless entró en su cuarto mientras ella estaba en la cama con un cigarro: "Me dijo: 'Mami, han llamado del hospital. Es malo. Es cáncer'. Y yo contesté: 'No pasa nada, hijo'. Me acuerdo que preguntó: '¿Me voy a morir? Le respondí: 'No".

Aquel fatídico día Ana Obregón comenzó su incansable lucha por salvar la vida de su hijo. El doctor Josep Baselga, una eminencia que dirigía el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York —y fallecido recientemente—, les aconsejó que se fueran hasta aquel hospital para realizarle distintas pruebas. No lo dudó ni un segundo. Tampoco le dio por llorar: "Me dijo: 'Trae una biopsia', y en dos días organicé todo. Una madre no sé de dónde saca la adrenalina. Veía al padre, pobrecito, llorando por las esquinas. Yo no eché ni una lágrima. No podía. Tenía que salvar la vida de mi hijo", asegura emocionada.

Ana Obregón se desplazó hasta el hospital Ramón y Cajal y pidió la biopsia. Le pusieron trabas, pero nunca se dio por vencida y consiguió lo que quería. Pasó siete meses a solas con su hijo en Nueva York y no se apartó ni un momento de él: "El padre vino algunas veces porque estaba trabajando. Pero éramos él y yo. Éramos como un espejo que nos íbamos dando fuerza el uno al otro", recuerda la presentadora de aquellos duros momentos junto a su hijo.

Entonces vinieron las buenas noticias. Tras dos meses en tratamiento, le hicieron los TAC, la resonancia y dijeron que el tumor se había reducido un 90 %. Aquel momento fue pura felicidad para Ana Obregón: "Ahí me puse a llorar. Entonces mi hijo me dijo: 'Oye, mamá, no dramatices'. Cuando volvimos a España aún le quedaban cuatro meses de quimio. En febrero de 2019 hicimos todas las pruebas y estaba limpio", dice. Se produce un silencio en la entrevista y Ana, se sincera: "Ahí es cuando conocí la verdadera felicidad. Le salió pelo, venga a dejarse barba. Estaba orgulloso. Yo fui tan feliz. Joé, madre mía, qué felicidad. Fueron los ocho meses más felices de mi vida", afirma.

Desde entonces, Aless comenzó a pasar las pruebas de revisión cada tres meses: "La ITV, lo llamaba él. Y desgraciadamente en septiembre descubrieron que el cáncer había vuelto". Mientras el mundo sucumbía ante la pandemia del coronavirus, Ana Obregón sufría el derrumbe de su propia vida con la pérdida de su hijo: "Yo e la pandemia no me he enterado. Ahora la gente tiene miedo a la vacuna. Y yo pienso: '¡Madre mía!'. Que les digan a los enfermos de cáncer el veneno que les están metiendo en el cuerpo, que ni te lees los efectos secundarios".