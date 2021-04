No ha sido nada fácil este último año para Ana Obregón. La actriz y presentadora no levanta cabeza después de la muerte de su hijo Aless. Hace unos días nos enteramos de que su madre había tenido que ingresar en el hospital por problemas de salud. Afortunadamente, Ana María ha recibido esta mañana el alta médica y ya está en casa recuperándose al lado de los suyos.

La familia no puede estar más feliz de tenerla cerca de nuevo. Sus otras dos hijas, Celia y Amalia, la han acompañado en todo momento y han estado muy pendientes de su evolución. A la salida del centro de salud, Ana María ha sido trasladada en taxi hasta su casa. Detrás del vehículo, ha llegado su familia. Emocionados por la gran noticia, han asegurado que su madre se encuentra "mucho mejor" tras su paso por el hospital.

Ana Obregón está muy unida a su madre: "Te necesito a mi lado muchos años más"

Ana María Obregón no ha podido estas más arropada durante su ingreso Su familia no la ha dejado sola ni un momento. Fue precisamente su hija Ana Obregón la primera en pronunciarse ante la repercusión de la noticia. "Me gustaría aclarar que mi madre está estable y mejorando", aseguró por aquel entonces a través de sus redes sociales intentando mandar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores. "Mamá, que sepas que te tengo agarrada de las manos muy fuerte porque te necesito a mi lado más de tiempo", escribió. Por el momento parece que así será.

En su última publicación, horas antes del alta hospitalaria de su madre, Ana Obregón compartió a traves de su cuenta de Instagram una reflexión. "No entendemos el valor de los momentos hasta que se han convertido en recuerdos. Recuerdos que en algún momento de tu vida necesitas para seguir respirando", escribió. En la imagen aparece su madre junto a sus nietos. "Todos te esperamos en casa. Sé que volverás pronto porque alguien desde arriba te está mandando toda su luz y su amor", concluye. ¡Deseo cumplido!