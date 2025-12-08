Paramount lanza una opa hostil para comprar Warner Bros Discovery por 93.000 millones de euros
- La compañía ofrece 30 dólares por cada acción de Warner, tal y como ha especificado en un comunicado
- Supera así los 28 dólares por título del acuerdo cerrado por Netflix, de 82.700 millones de dólares
Paramount Skydance ha lanzado una oferta pública de adquisición (opa) hostil para comprar Warner Bros Discovery en su totalidad por 93.000 millones de euros (108.000 millones de dólares). Como ha especificado en un comunicado, su oferta es de 30 dólares en efectivo por acción, lo que supone una prima del 139% sobre el precio de los títulos de Warner, sin cambios, de 12,54 dólares a 10 de septiembre de 2025.
Así, Paramount busca adquirir la totalidad de Warner, incluido el estudio de cine Warner Bros, el servicio de HBO Max y una cartera de canales de televisión por cable.
Con este movimiento, Paramount supera la oferta por acción en comparación con el acuerdo cerrado el pasado viernes por Netflix, de 28 dólares por título, lo que supone un total de 82.700 millones de dólares por adquirir una parte importante de Warner.
Tras el anuncio de la opa hostil, las acciones de Netflix caían un 3,03% este lunes —la semana pasada perdieron casi un 5,9% la semana pasada—, mientras que los títulos de Warner subían un 6,5%.
Paramount asegura que su oferta mejora la de Netflix
Como expresa Paramount en su comunicado, su oferta es una alternativa "superior" a la transacción de Netflix, que plantea una combinación de efectivo (23,25 dólares) y acciones (4,50 dólares) y está sujeta a su rendimiento futuro.
Según indica, Netflix ofrece un valor "inferior e incierto" y expone a los accionistas de Warner a un "prolongado proceso de autorización regulatoria multijurisdiccional con un resultado incierto", junto a "una combinación compleja y volátil de capital y efectivo". Con todo, apunta Paramount, su propuesta ofrece a los accionistas 18.000 millones de dólares más en efectivo que la contraprestación de Netflix.
Además, Paramount expone en su comunicado que la recomendación del consejo de administración de Warner de optar por la transacción de Netflix y no por la de Paramount se basa en una "valoración prospectiva ilusoria" de Global Networks que, en su opinión, no está sustentada en los fundamentos del negocio y está lastrada por los "altos niveles de apalancamiento financiero asignados a la entidad".
Así, el presidente y director ejecutivo de Paramount, David Ellison, defiende que su empresa "ofrece un valor superior y una vía más segura y rápida para su cierre [el de Warner]" y considera que la junta directiva de Warner "está buscando una propuesta inferior que expone a los accionistas a una combinación de efectivo y acciones, un valor comercial futuro incierto del negocio de cable lineal de Global Networks y un proceso de aprobación regulatorio complejo".
De este modo, ahora Paramount confía en conseguir una aprobación regulatoria de forma rápida. A su juicio, la compra de Warner por parte de Netflix supondría un claro riesgo de precios más altos para los consumidores, salarios más bajos para los creadores de contenido y consolidaría su monopolio con una cuota del 43% de los suscriptores globales de Video on Demand (VOD)