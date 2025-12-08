Paramount lanza una opa hostil para comprar Warner Bros Discovery por 93.000 millones de euros

Paramount Skydance ha lanzado una oferta pública de adquisición (opa) hostil para comprar Warner Bros Discovery en su totalidad por 93.000 millones de euros (108.000 millones de dólares). Como ha especificado en un comunicado, su oferta es de 30 dólares en efectivo por acción, lo que supone una prima del 139% sobre el precio de los títulos de Warner, sin cambios, de 12,54 dólares a 10 de septiembre de 2025.

Así, Paramount busca adquirir la totalidad de Warner, incluido el estudio de cine Warner Bros, el servicio de HBO Max y una cartera de canales de televisión por cable.

Con este movimiento, Paramount supera la oferta por acción en comparación con el acuerdo cerrado el pasado viernes por Netflix, de 28 dólares por título, lo que supone un total de 82.700 millones de dólares por adquirir una parte importante de Warner.

Tras el anuncio de la opa hostil, las acciones de Netflix caían un 3,03% este lunes —la semana pasada perdieron casi un 5,9% la semana pasada—, mientras que los títulos de Warner subían un 6,5%.