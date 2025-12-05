Netflix cierra un acuerdo para comprar Warner Bros. Discovery por 82.700 millones de dólares

La plataforma de streaming Netflix ha cerrado un acuerdo para la compra de Warner Bros. Discovery, incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO Max, por 82.700 millones de dólares, según han anunciado las dos compañías en un comunicado conjunto.

El acuerdo entregar el control de uno de los activos más preciados y antiguos de Hollywood a la empresa pionera del streaming que ha revolucionado la industria de los medios. El acuerdo, se produce tras una puja de varias semanas, en la que Netflix se ha impuesto con su oferta de 28 dólares por acción, que ha superado la oferta de Paramount Skydance de casi 24 dólares por la totalidad de Warner Bros. Discovery, incluyendo los activos de televisión por cable que se prevé escindirán.

Las acciones de Warner Bros. Discovery cerraron a 24,5 dólares el jueves, lo que le otorga un valor de mercado de 61. 000 millones de dólares. La compra del propietario de franquicias emblemáticas como Juego de Tronos, DC Comics y Harry Potte inclinará aún más la balanza de poder en Hollywood a favor del gigante del streaming.