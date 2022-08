Las marcas HBO Max y Discovery+ se fusionarán en una única plataforma de streaming que comenzará a operar en el verano de 2023, según ha anunciado este jueves el consejero delegado (CEO) de la nueva compañía Warner Bros. Discovery, David Zaslav.

Se desconoce el nombre con el que se comercializará esta nueva plataforma que, de entrada, nacerá con una base de usuarios superior a los 90 millones en todo el mundo al combinar los dos servicios ya existentes.

HBO Max, lanzado hace dos años con el objetivo de convertirse en la principal competencia de Netflix y Disney+, suma en la actualidad 76,8 millones de usuarios en EE.UU., Europa y Latinoamérica. Por su parte, Discovery+ cuenta con unos 24 millones de suscriptores, principalmente en Estados Unidos.

El nuevo servicio unirá los catálogos de WarnerMedia y Discovery, que iniciaron un proceso de fusión esta primavera para convertirse en el segundo grupo mediático más importante de Norteamérica, solo por detrás de The Walt Disney Company .

Esta misma semana, la factoría decidió cancelar el estreno de "Batgirl", un filme ideado para lanzarse por HBO Max, tras invertir 90 millones de dólares en su rodaje. "Nuestra estrategia ha cambiado en el último año y refleja la importancia, pero no la dependencia, del streaming", ha asegurado Zaslav.

Netflix acumula dos trimestres seguidos con pérdidas de clientes ; la plataforma CNN+ clausuró su servicio un mes después de su debut y otras apuestas como Apple TV+ no terminan de despegar a pesar de contar con inversiones millonarias.

Polémica con Batgirl

Sobre la última polémica de la empresa, la suspensión del estreno de la película 'Batgirl', los nuevos directivos han indicado que "no encaja" en su estrategia, al igual que los proyectos de 'Wonder Twins' o la secuela animada de 'Scooby'.

La película de la mujer murciélago ha tenido un coste de 90 millones de dólares en producción y está totalmente rodada y prácticamente montada. Sin embargo, han decidido guardarla en un cajón y no revelarla a la luz para liberarse de los costes de la promoción y los impuestos por introducirla en la plataforma.

01.27 min Warner Bros no estrenará la nueva película de Batgirl

El director ejecutivo David Zaslav, que ha llegado a su cargo después de que el proyecto ya estuviera iniciado, ha justificado la decisión explicando que "no pueden encontrar un valor económico" para películas tan caras destinadas al consumo bajo demanda sin previo paso por las salas de cine. Además, ha agregado que no estrenarán una película en la que no crean.

Sobre el resto del universo cinematográfico de DC, ha indicado que busca hacer crecer la marca y los personajes, pero protegerlos al mismo tiempo, y asegura tener un plan de 10 años para DC, con la incorporación al equipo de Alan Horn, similar a lo que hace Marvel Studios.