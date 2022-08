Warner Bros ha decidido dejar a la nueva chica murciélago en un cajón y no estrenar su película después de invertir 90 millones para una aventura con la joven enmascarada, de la que no parece que se vaya a ver ni una sola imagen. Estaba confirmada la aparición del Batman de los Batmans, el de Michael Keaton, que no volvía a ponerse el traje desde 1992. Batgirl no podrá verse ni en cines ni en HBO Max, la plataforma a la que estaba destinada.