Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 9 de diciembre | Zelenski se abre a celebrar elecciones en un plazo de 60 a 90 días si se garantiza la seguridad
- Rusia afirma que su intención no es reconstruir la URSS ni atacar a la OTAN
La guerra en Ucrania cumple este martes 1.382 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- El papa recibe al presidente ucraniano en Roma antes de la reunión con Meloni
- Zelenski mantiene con Meloni una "discusión excelente y muy sustantiva"
- Trump cree que es "el momento" de celebrar elecciones en Ucrania
- Costa ve "muy cerca" un acuerdo para ayudar a Ucrania con activos rusos inmovilizados
- Lituania declara el estado de emergencia por la entrada de globos desde Bielorrusia
- Trump reprocha al presidente ucraniano no haber "leído" su propuesta de paz
- Rusia avanza en las regiones de Donetsk y Zaporiyia
En directo, última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia:
-
22:01
Bessent afirma haber discutido con la primera ministra ucraniana las sanciones estadounideses a las gigantes petroleras rusas
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha declarado este martes que discutió con la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, las sanciones de Estados Unidos a las gigantes petroleras rusas Lukoil y Rosneft. (Reuters)
“I appreciated the opportunity to speak this morning with Ukrainian Prime Minister @Svyrydenko_Y and her team.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) December 9, 2025
During our meeting, I highlighted President Trump’s commitment to securing a lasting peace in Ukraine and discussed Treasury’s sanctions on Russia’s top oil giants,…“
-
21:11
Zelenski se abre a celebrar elecciones en un plazo de 60 a 90 días si se garantiza la seguridad
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, ha declarado estar listo para convocar eleecciones e instó a sus socios estadounidenses y europeos a garantizar la seguridad de los comicios durante la guerra.
Zelenski declaró a la prensa que, si se garantiza la seguridad, las elecciones podrían celebrarse en los próximos 60 a 90 días. Además, añadió que solicitaría al Parlamento que prepare la legislación necesaria para permitir la celebración de elecciones durante la ley marcial.
-
21:01
Zelenski dice que espera enviar un plan actualizado para poner fin al conflicto con Rusia a Estados Unidos el miércoles.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró el martes que esperaba entregar a Estados Unidos el miércoles un plan actualizado para resolver el conflicto con Rusia.
"Estamos trabajando hoy y continuaremos mañana. Creo que lo entregaremos mañana", respondió Zelenski al ser preguntado por la prensa si el plan ya se había enviado a Washington.
-
19:33
España va a seguir al "lado" de Ucrania, que merece una "paz justa", expresa Margarita Robles
"Ucrania es fuerte y merece una paz justa. En ese empeño, tras casi 1.400 días de guerra, España va a seguir a su lado. Margarita Robles mantiene una videoconferencia con la Guardia de Fronteras, que agradece el envío de ayuda y el apoyo de nuestro país desde el primer momento", ha publicado la cuenta oficial en X de la cartera ministerial.
“Ucrania es fuerte y merece una paz justa. En ese empeño, tras casi 1.400 días de guerra, España va a seguir a su lado.— Ministerio Defensa (@Defensagob) December 9, 2025
Margarita Robles mantiene una videoconferencia con la Guardia de Fronteras, que agradece el envío de ayuda y el apoyo de nuestro país desde el primer momento. pic.twitter.com/IWrJfGhmUS“
-
19:02
Defensas antiaéreas rusas derriban cuatro drones ucranianos que se dirigían a Moscú
"En los lugares de caída de los fragmentos (de los drones) trabajan especialistas de servicios de emergencias", ha precisado el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.
El ataque de los aparatos no tripulados contra la capital rusa obligó a cerrar temporalmente los aeropuertos de la ciudad. En el mayor aeropuerto de Moscú, Sheremétievo, la situación se saldó con 16 vuelos cancelados. (EFE)
-
18:48
Los ataques rusos han matado a un 24 % más de civiles ucranianos este año que en 2024, según la ONU
Este 2025 está siendo "uno de los años más mortíferos para el pueblo de Ucrania", destaca el informe presentado este martes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
-
18:45
El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, este martes en el Palacio Chigi de Roma, donde han mantenido una reunión en el marco de una serie de encuentros del líder ucraniano con los principales líderes europeos sobre el proceso de paz en Ucrania.
Foto: REUTERS/Francesco Fotia
-
18:38
Zelenski presentará próximamente a EE.UU una revisión del plan de paz
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha señalado este martes que "en un futuro próximo" enviará a Estados Unidos su revisión del plan de paz, tras la reunión el lunes en Londres junto al primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.
"Estamos trabajando muy activamente en todos los componentes de posibles pasos hacia el fin de la guerra"m ha escrito en su cuenta de X.
"Todo depende de si Rusia está lista para tomar pasos efectivos para detener el derramamiento de sangre y evitar que la guerra se reavive. En el futuro cercano, estaremos listos para enviar los documentos refinados a Estados Unidos", ha concluido.
-
18:21
Un miembro de las Fuerzas Armadas británicas fallece en un accidente en Ucrania
Un integrante de las Fuerzas Armadas del Reino Unido ha fallecido este martes en Ucrania mientras observaba a las fuerzas ucranianas probando una nueva capacidad defensiva, según ha informó el Ministerio de Defensa británico en una publicación en la red social X, en la que se especifica que el accidente ha ocurrido lejos del frente.
“A statement from the Ministry of Defence. pic.twitter.com/ChouhKNZSl“— Ministry of Defence ¿¿ (@DefenceHQ) December 9, 2025
-
17:31
Costa ve "muy cerca" un acuerdo para ayudar a Ucrania con activos rusos inmovilizados
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha reiterado este martes que la Unión Europea (UE) trabaja en "todos los frentes" para acabar con la guerra en Ucrania y que está "muy cerca" un acuerdo para financiar a Kiev con el uso de activos rusos inmovilizados.
El dirigente comunitario ha efectuado esas declaraciones en una comparecencia en Dublín con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, tras la reunión celebrada para analizar las prioridades que fijará el Gobierno irlandés cuando asuma la presidencia europea, en el segundo semestre de 2026.
"En este momento de crecientes tensiones globales, nunca ha sido más crucial garantizar la seguridad de Europa y fortalecer nuestra preparación para la defensa", ha señalado Costa, quien ha recordado que la protección del continente pasa por el apoyo a Ucrania. (EFE)
-
17:10
Putin dice que el Donbás es Rusia e insiste en que sus objetivos serán alcanzados militarmente
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha insistido este martes en que Rusia se propone alcanzar militarmente los objetivos que se marcó en Ucrania, incluida la conquista del Donbás, que ha considerado "territorio histórico ruso".
"Estamos intentando poner fin (al conflicto) y nos vemos obligados a hacerlo por la fuerza. Sin duda, llevaremos este problema a su lógico final, hasta que se alcancen los objetivos de la operación militar especial", ha dicho en una reunión telemática con miembros del Consejo de Derechos Humanos adscrito al Kremlin. (EFE)
-
16:53
Zelenski mantiene con Meloni una "discusión excelente y muy sustantiva"
El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ha mantenido en Roma una reunión "excelente y muy sustantiva" con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
"Apreciamos el papel activo de Italia en generar ideas prácticas y definir pasos para acercar la paz. La informé sobre el trabajo de nuestro equipo negociador, y estamos coordinando nuestros esfuerzos diplomáticos. Contamos en gran medida con el apoyo continuo de Italia – importa para Ucrania", ha escrito el mandatario en su cuenta de X.
Y ha expresado su "gratitud" por el paquete de asistencia energética, el equipo necesario para ayudar a los ciudadanos "que continúan soportando ataques rusos constantes"
“I met with the President of the Council of Ministers of Italy, @GiorgiaMeloni, in Rome. We had an excellent and very substantive discussion on all aspects of the diplomatic situation. We appreciate Italy’s active role in generating practical ideas and defining steps to bring… pic.twitter.com/m0tZGYFJUa“— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) December 9, 2025
-
16:24
La mitad de Kiev sufre cortes de electricidad tras ataques rusos
Aproximadamente la mitad de los residentes de Kiev sufren cortes de electricidad tras una serie de ataques rusos al sistema eléctrico, según ha informado este martes el Ministerio de Energía de Ucrania. (REUTERS)
-
15:57
Trump cree que es un "momento importante" para celebrar elecciones en Ucrania
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha considerado, en una entrevista publicada este martes, que este es "el momento" de que Ucrania celebre elecciones presidenciales, que serían las primeras desde 2019.
"Creo que es el momento. Creo que es un momento importante para celebrar elecciones. Están utilizando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción. Quizá Zelenski ganaría. No sé", ha dicho el mandatario al medio estadounidense Político.
Trump carga contra el presidente ucraniano y asegura que "va a tener que espabilarse y empezar a aceptar las cosas". Y se muestra molesto con el ucraniano porque, según dice, no se ha leído el último borrador de su plan de paz para poner fin a la guerra con Rusia. "Estaría bien que lo leyera", ha sentenciado.
Zelenski se reunió este lunes en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania y aseguró que los socios europeos mantienen "una postura común" de cara a encontrar una solución a la guerra. El presidente ucraniano insistió en que no cederá territorio de Ucrania a Rusia y que espera presentar este mismo martes un nuevo plan de paz revisado según la posición de Kiev a los negociadores estadounidenses. (EFE)
-
15:17
Detenida portavoz de protestas en Rusia por cese de compensaciones a refugiados de Kursk
Las fuerzas de seguridad han detenido este martes en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, a Aliona Liskova, portavoz de las manifestaciones que tuvieron lugar el lunes a causa del cese del pago de las compensaciones a los refugiados rusos que perdieron sus casas por la guerra. Aliona Liskova fue detenida y trasladada a comisaría, donde permanece incomunicada desde hace horas, según el medio local Pepel. (EFE)
-
14:12
La región rusa de Kursk quiere condecorar a los soldados norcoreanos que ayudaron a liberar su territorio
Las autoridades de la región rusa de Kursk han manifestado su deseo de condecorar a los militares norcoreanos que ayudaron a liberar ese territorio de una invasión ucraniana que duró más de medio año.
"Hemos presentado nuestras propuestas al Ministerio de Defensa y manifestado nuestra disposición a condecorar a nuestros compañeros de armas, nuestros hermanos y soldados del Ejército de Corea del Norte", ha dicho el gobernador de Kursk, Alexandr Jinshtéin, a la agencia TASS. "Entendemos que estamos hablando de militares de otro país y creemos que sería un error tomar tales decisiones de forma independiente y a nivel regional", ha añadido. (Efe)
-
14:01
Ucrania se enfrenta a Bielorrusia en la UNESCO por la supuesta apropiación de patrimonio inmaterial
Ucrania intenta bloquear la inscripción de una tradición textil de Bielorrusia, la negliubka, en la reunión del Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en Nueva Delhi.
Kiev argumenta que la candidatura bielorrusa omite que esa técnica también se practica en Ucrania, aprovechándose de que la guerra le impide realizar los inventarios necesarios para defender su postura.
"Ucrania quiere expresar su preocupación en cuanto a la presentación de este elemento. En este caso se limita a una zona de la región de Gomel [región de Bielorrusia fronteriza con Ucrania] y se omite también todo lo relativo a este elemento en las regiones de Ucrania", ha lamentado el representante ucraniano en el comité, Ivan Verbytsky. "Necesitamos más tiempo para poder presentar y llevar a cabo ese proceso en nuestro territorio. Por ello, efectivamente, en su momento hubiéramos podido quizás hablar de una candidatura conjunta de manera amistosa y confiamos en que esto pueda suceder en algún momento", ha añadido el representante ucraniano.
La delegación bielorrusa ha respondido que, aunque en territorio ucraniano se llevan a cabo prácticas similares, los elementos "no son equivalentes". (Fuente: Efe)
-
13:47
Rusia asegura haber desmantelado 29 canales de tráfico ilegal de armas, algunos desde Ucrania
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha desmantelado varias decenas de canales de tráfico ilegal de armas en lo que va de 2025, incluidos algunos procedentes de Ucrania. "Hemos desmantelado 29 canales de tráfico ilegal de armas, incluidos los provenientes de la zona de la operación militar especial", ha asegurado el director del FSB, Alexandr Bórtnikov, citado por la agencia TASS.
Además, desde el inicio del año, los servicios especiales han "desmantelado 113 talleres clandestinos de modernización y modificación de armas". "Hemos descubierto y desmantelado las actividades de 87 grupos del crimen organizado involucrados en el contrabando de armas. Nos hemos incautado de más de 200 sistemas de misiles portátiles, más de 147.000 municiones y 1.500 artefactos explosivos estándares y caseros", ha añadido. (Fuente: Efe).
-
12:48
Zelenski "aprecia profundamente" el apoyo del papa
Tras su reunión con León XIV en Roma, el presidente ucraniano ha escrito en redes sociales que ha informado al papa de "los esfuerzos diplomáticos con los EE.UU. para alcanzar la paz". "Hemos discutido acciones futuras y la mediación del Vaticano para el regreso de nuestros niños secuestrados por Rusia".
Zelenski ha invitado al papa a visitar Ucrania. (Fuente: Reuters)
-
12:22
La empresa de gas y petróleo ucraniana asegura que sus instalaciones han sufrido el ataque de drones rusos
Naftogaz, la empresa estatal ucraniana de hidrocarburos, ha asegurado que drones rusos han impactado en sus infraestructuras de gas a primera hora de este martes.
"Hay daños", ha afirmado la empresa en un mensaje en Telegram, sin dar detalles (Fuente: Reuters).
-
12:11
Solo el 39 % de los finlandeses cree que EE. UU. defendería a Europa en caso de guerra
Sólo el 39 % de los finlandeses cree que Estados Unidos estaría dispuesto a defender a Finlandia o a otro aliado europeo si estallara una guerra, como establece la cláusula de defensa mutua de la OTAN, según una encuesta publicada este martes por la Comisión de Información de Defensa Nacional (MTS).
El sondeo de la MTS, dependiente del Ministerio de Defensa del país nórdico, refleja una alta desconfianza hacia el actual Gobierno de EE. UU., ya que el 35 % de los finlandeses cree que Washington no defendería a Europa si fuera atacada y el 26 % restante está indeciso.
La encuesta revela además que la valoración del impacto positivo de Estados Unidos en la seguridad de Finlandia ha disminuido considerablemente en el último año, desde más del 50 % en 2024 a solo el 30 % en la actualidad. (Efe)
-
12:06
Hungría celebra los lazos comerciales con Rusia pese a las sanciones
El ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijarto, ha participado hoy en Moscú en la Comisión intergubernamental de cooperación económica Rusia-Hungría. "A pesar de las difíciles condiciones, según los últimos datos, el volumen de intercambio comercial crece de forma constante, así como la cooperación económica entre nuestros países", ha señalado el ministro húngaro citado por la agencia rusa TASS, según recoge Efe.
El jefe de la diplomacia húngara ha asegurado que seguirán oponiéndose a las sanciones contra Rusia que vayan contra los intereses económicos de Hungría. "Debemos trabajar con determinación y resistir la presión que se ejerce sobre nosotros, así como lograr avances significativos para mejorar los indicadores de nuestra cooperación", ha dicho Szijarto en relación con las sanciones.
Para Hungría resulta vital conservar el suministro de hidrocarburos rusos, principalmente el gas que fluye a través del gasoducto TurkStream. "No se trata de una cuestión política ni ideológica, sino pragmática, una cuestión de supervivencia", ha dicho el ministro de Exteriores húngaro.
Por su parte, el ministro de salud ruso, Mijaíl Murashko, quien ha presidido la comisión, ha señalado que "la cooperación comercial y económica entre Rusia y Hungría demuestra estabilidad a pesar de las sanciones impuestas". (Fuente: Efe)
-
11:41
Ampliación. El Kremlin tilda de "completa tontería" los supuestos preparativos rusos para una guerra con la OTAN
"Respecto a los preparativos para atacar a la OTAN, eso es una completa tontería", ha dicho Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria, y ha pedido escuchar las declaraciones de Putin al respecto.
"No tenemos intención de combatir con Europa. Ya lo he dicho cientos de veces. Pero si Europa de repente quiere guerra (...) estamos listos", dijo Putin la semana pasada. (Fuente: Efe)
-
11:11
Actualización. El papa expresa a Zelenski su "urgente deseo" de que el diálogo lleve a una paz justa
El papa León XIV ha reiterado a Zelenski la necesidad de continuar el diálogo y el "urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso pueda conducir a una paz justa y duradera".
"Durante la cordial conversación, que se centró en la guerra en Ucrania, el Santo Padre reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó el urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera", ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede. (Fuente: Efe).
-
11:07
Putin no quiere restaurar la desaparecida URSS ni atacar a la OTAN, según el Kremlin
La Presidencia rusa ha asegurado que Rusia no tiene intención de restaurar la URSS ni de atacar a la OTAN, y que todas las afirmaciones en ese sentido no son sino mentiras (Fuente: Reuters).
-
11:00
El magnate Andrej Babis vuelve a convertirse en primer ministro de la República Checa
El magnate se declara "trumpista" y partidario de "gestionar el Estado como una empresa". Su programa incluye la revisión del Pacto Verde Europeo, la oposición a algunas medidas del pacto migratorio, y reducir el apoyo militar a Ucrania, en la línea con la postura de otros gobiernos de Europa del Este como los de Eslovaquia y Hungría.
-
10:30
Ciudadanos rusos deportados por EE.UU. reciben una citación para incorporarse al Ejército nada más aterrizar en Moscú
Ciudadanos rusos deportados por Estados Unidos han recibido citaciones para ser reclutados en el Ejército ruso al aterrizar en el aeropuerto de Moscú, según medios citados por Efe.
Las citaciones entregadas obligan a los ciudadanos a presentarse en la oficina de reclutamiento militar, según el medio opositor Agentstvo, aunque se desconoce el número exacto de deportados.
Los pasajeros hicieron escala en El Cairo junto con aproximadamente 50 ciudadanos iraníes también deportados por Estados Unidos después de salir de Mesa (Arizona) el 7 de diciembre.
Según el presidente de la organización Russian America for Democracy in Russia, Dmitri Valúev, todavía no han contactado con todos los rusos deportados. Días antes, Valúev admitió que entre los expulsados había opositores políticos.
Se trata de por lo menos el tercer vuelo de ciudadanos rusos deportados por parte de Estados Unidos en lo que va de año, aunque también se produjeron extradiciones individuales. Uno de los deportados fue el activista Leonid Melejin, quien anteriormente había sido detenido en Rusia por participar en manifestaciones y quien fue arrestado a su regreso al país en julio de 2025 acusado de justificar el terrorismo. (Fuente: Efe)
-
10:22
El papa recibe a Zelenski
El papa León XIV ha recibido hoy al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su residencia de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma. Es el tercer encuentro oficial entre ambos, después de que León XIV recibiera a Zelenski en una audiencia tras la misa de inicio de su pontificado, el pasado 18 de mayo, y en un segundo encuentro el 9 de julio, también en Castel Gandolfo.
Tras su reunión con el papa, Zelenski tiene previsto reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a las 15:00 hora local, en el marco de una ronda de contactos con los principales líderes europeos sobre el proceso de paz en Ucrania. (Información: Efe; foto: AP Photo/Andrew Medichini)
-
9:45
La Marina rusa acusa a la OTAN de aumentar su espionaje en el Ártico
El jefe de la Marina rusa, Alexander Moiseev, ha acusado a la OTAN de aumentar sus actividades de espionaje en el Ártico. Según Moiseev, los aviones antisubmarino con base en Islandia están mucho más activos. Se trata de aviones de EE.UU., Reino Unido y Canadá.
Moiseev, que también ha hablado de los planes de la OTAN para desplegar drones de vigilancia estratégica en Finlandia, ha asegurado que la Alianza pretende contener las actividades de Rusia en el Ártico. (Fuente: Agencia estatal rusa TASS, vía Reuters).
-
8:46
El Jefe del Estado mayor ruso inspecciona la agrupación militar que combate en Ucrania
El jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, ha inspeccionado hoy el puesto de mando de la agrupación militar Centro, que combate en la ciudad ucraniana de Mirnograd y en el sector del frente de Dnipropetrovsk.
"El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia y primer viceministro de Defensa, general de Ejército Valeri Guerásimov, inspeccionó el cumplimiento de las misiones de combate por parte de las unidades de la agrupación militar Centro", informa en Telegram el mando militar ruso, que publica un vídeo de la visita.
Según Defensa, durante la inspección Guerásimov ha destacado que tras la conquista de la ciudad de Pokrovsk (que Rusia se atribuye, pero que Ucrania niega) la principal misión de la agrupación Centro es "la aniquilación de las fuerzas del Ejército ucraniano rodeadas en Dimitrov (nombre ruso de Mirnograd)".
También ha ordenado continuar el avance hacia la vecina región de Dnipropetrovsk con el fin de crear una zona de seguridad para las anexionadas regiones de Zaporiyia, Jersón, Donetsk y Lugansk. (Efe)
-
8:21
Rusia derriba 121 drones ucranianos sobre doce regiones rusas y el mar del Caspio
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 121 drones ucranianos sobre doce regiones rusas y el mar del Caspio, según informa l Ministerio de Defensa de Rusia.
"Durante la pasada noche, entre las 23:00 hora de Moscú del 8 de diciembre y la 7:00 hora de Moscú los sistemas antiaéreos rusos interceptaron 121 drones ucranianos de ala fija", indica el mando militar ruso en Telegram.
Según esta fuente, el grueso de los ataques estuvo dirigido contra la región fronteriza de Bélgorod, donde fueron derribados 49 drones, y la anexionada península de Crimea, con 22. También fueron atacadas las regiones de Riazán (10), Voronezh (9), Rostov (5), Kalmukia (5), Nizhni Nóvgorod (4), Lípetsk (3), Kursk (2), Krasnodar (2), Briansk (1) y Tula (1). Sobre el Caspio fueron neutralizados ocho drones ucranianos. (Efe)
-
7:59
Lituania declara el estado de emergencia por la entrada de globos desde Bielorrusia
Los globos son lanzados supuestamente por contrabandistas que introducen así tabaco en Lituania. El Gobierno ha declarado la emergencia por la amenaza a la seguridad pública. (Reuters)
-
4:50
En esta fotografía se puede observar la destrucción tras el ataque de las fuerzas rusas con bombas aéreas guiadas contra barrios residenciales en Zaporiyia, Ucrania, este lunes. Se sabe que un total de once civiles resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad.
El ataque aéreo causó una gran destrucción en la infraestructura residencial. Al menos cinco edificios de apartamentos, vehículos e instalaciones civiles han resultado dañados.
Fuente: Administración Militar Regional de Zaporizhzhia / Anadolu vía Getty Images.
-
2:53
Rusia propone una medalla para quienes recuperen cadáveres en zonas de guerra
El Ministerio de Defensa ruso ha propuesto una medalla para los militares y civiles que ayuden a recuperar cadáveres de zonas de combate. Se trata de una rara indicación oficial de que Rusia está teniendo dificultades para dar cuenta de los desaparecidos tras casi cuatro años de guerra con Ucrania.
El borrador del documento, publicado este lunes en una base de datos oficial de normativas propuestas, sugiere otorgar la medalla por "la evacuación de militares fallecidos y otras personas en condiciones de combate con riesgos que ponen en peligro la vida".
También incluye una propuesta para otorgar la medalla por la implementación de tecnologías innovadoras que ayuden a evacuar cadáveres del frente e identificar a los fallecidos.
Rusia, al igual que Ucrania, clasifica sus bajas en combate como secretos de Estado. Más de un millón de soldados rusos han muerto o resultado heridos desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, según estimaciones de la inteligencia militar británica publicadas a principios de este año.
-
1:31
Los ataques con drones rusos cortan el suministro eléctrico en Sumi, en el norte de Ucrania
Varios drones rusos atacaron la ciudad de Sumi, en el norte de Ucrania, a última hora del lunes, provocando un corte de electricidad, según ha informado el gobernador regional. Se trata del segundo ataque importante contra la ciudad en 24 horas.
"En media hora, los rusos lanzaron más de 10 ataques con drones contra la ciudad", ha escrito el gobernador Oleh Hryhorov en Telegram. "No hay electricidad en Sumi. Algunas infraestructuras críticas están funcionando con fuentes de energía de reserva", ha agregado.
Sumi, una ciudad de unos 250 000 habitantes antes de que estallara la guerra en febrero de 2022, ha sido un objetivo frecuente de los ataques rusos. El lunes por la mañana, según Hryhorov, unos drones rusos atacaron un bloque de apartamentos de la ciudad, hiriendo a siete personas.
Los ataques rusos contra Ucrania se han centrado durante meses en objetivos energéticos ante la llegada del invierno.
-
0:45
Macron: "Continuaremos coordinándonos estrechamente con Ucrania y Estados Unidos"
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado este lunes que "Ucrania sigue enfrentándose a la agresión de Rusia con un coraje excepcional" y que el país que preside Volodomir Zelenski "puede contar" con el apoyo de Francia y su "compromiso en favor de una paz justa y duradera".
"Nuestras últimas sanciones europeas y americanas debilitan la economía rusa: debemos proseguir este esfuerzo y mantener la presión", ha señalado tras reunirse en Londres con el propio Zelenski; el primer ministro británico, Keir Starmer y el canciller alemán, Friedrich Merz.
“L’Ukraine continue de faire face à l'agression de la Russie avec un courage exceptionnel.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2025
Elle peut compter sur notre soutien et sur notre engagement en faveur d'une paix juste et durable.
Nos dernières sanctions européennes et américaines affaiblissent l’économie russe… pic.twitter.com/kNoHgqxl5w“
-
0:07
Los líderes de la UE afirman que la soberanía y la seguridad a largo plazo de Ucrania son cruciales para las negociaciones de paz
La soberanía de Ucrania debe respetarse y su seguridad garantizarse a largo plazo en cualquier acuerdo de paz con Rusia, han afirmado este lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.
Los dos dirigentes de las instituciones de la UE han emitido el mismo mensaje en publicaciones en las redes sociales tras una reunión en Bruselas con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
"Debe respetarse la soberanía de Ucrania. La seguridad de Ucrania debe garantizarse a largo plazo, como primera línea de defensa de nuestra Unión", han rezado cada una de sus publicaciones.
-
0:00
Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este martes cumple 1.382 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este lunes.