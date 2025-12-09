Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 9 de diciembre | Zelenski se abre a celebrar elecciones en un plazo de 60 a 90 días si se garantiza la seguridad

21:11

Zelenski se abre a celebrar elecciones en un plazo de 60 a 90 días si se garantiza la seguridad

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, ha declarado estar listo para convocar eleecciones e instó a sus socios estadounidenses y europeos a garantizar la seguridad de los comicios durante la guerra.

Zelenski declaró a la prensa que, si se garantiza la seguridad, las elecciones podrían celebrarse en los próximos 60 a 90 días. Además, añadió que solicitaría al Parlamento que prepare la legislación necesaria para permitir la celebración de elecciones durante la ley marcial.