Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 8 de diciembre | Zelenski dice que las reuniones en Londres han sido productivas y hay avances hacia la paz
- Trump reprocha a Zelenski no haber "leído la propuesta" de paz sobre Ucrania
La guerra en Ucrania cumple este lunes 1.381 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Starmer, Macron y Merz muestran su firme apoyo a Zelenski en un "momento crucial" para Kiev
- Merz se muestra "escéptico" ante "ciertos detalles" de las propuestas estadounidenses sobre Ucrania
- Von der Leyen dice que "no hay más tiempo que perder" para ayudar económicamente a Ucrania
- Orbán dice que Erdogan es el "único mediador exitoso" en la guerra en Ucrania
- Rusia avanza en las regiones de Donetsk y Zaporiyia
- Zelenski denuncia que Rusia lanzó más de 1.600 drones, 1.200 bombas y casi 70 misiles contra Ucrania esta semana
- Las tropas rusas capturan dos pueblos en Ucrania
En directo, última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia:
20:59
Macron: "Continuaremos coordinándonos estrechamente con Ucrania y Estados Unidos"
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado este lunes que "Ucrania sigue enfrentándose a la agresión de Rusia con un coraje excepcional" y que el país que preside Volodomir Zelenski "puede contar" con el apoyo de Francia y su "compromiso en favor de una paz justa y duradera".
"Nuestras últimas sanciones europeas y americanas debilitan la economía rusa: debemos proseguir este esfuerzo y mantener la presión", ha señalado tras reunirse en Londres con el propio Zelenski; el primer ministro británico, Keir Starmer y el canciller alemán, Friedrich Merz.
“L’Ukraine continue de faire face à l'agression de la Russie avec un courage exceptionnel.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2025
Elle peut compter sur notre soutien et sur notre engagement en faveur d'une paix juste et durable.
Nos dernières sanctions européennes et américaines affaiblissent l’économie russe… pic.twitter.com/kNoHgqxl5w“
19:36
Zelenski asegura que se avistaron drones no identificados cerca de su avión rumbo a Irlanda
El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, ha asegurado que se avistaron drones no identificados cerca de su avión rumbo a Irlanda la semana pasada.
"Habrá una investigación... Efectivamente, había drones", ha declarado este lunes a la prensa.
Medios locales irlandeses informaron el jueves que un buque de guerra había avistado hasta cinco drones operando cerca de la ruta de vuelo del avión presidencial. (REUTERS)
19:22
Bulgaria acusa a Turquía del abandono del petrolero atacado por Ucrania en el Bósforo
El Gobierno búlgaro ha pedido este lunes explicaciones al embajador de Turquía por el abandono el pasado viernes frente a la costa de Bulgaria de un petrolero que había sido dañado en un ataque de Ucrania en aguas turcas en el Bósforo.
Los ministros búlgaros de Exteriores, Georg Georgiev, y de Transportes, Grozdan Karadjov, han mostrado al embajador turco información sobre el movimiento de un remolcador turco desde aguas territoriales turcas a las búlgaras, señalando así su sospecha de que fue esa embarcación la que remolcó al petrolero y lo abandonó a seis millas de la costa búlgara. (EFE)
18:59
Zelenski dice que las conversaciones en Londres fueron productivas y que hay pequeños avances hacia la paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha expresado este lunes, tras participar en Londres de una reunión junto al primer ministro británico, Keir Starmer; el presidentes francés, Emmanuel Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, que las conversaciones para abordar el plan de paz diseñado por Estados Unidos para acabar con la guerra en Ucrania fueron "productivas y que hay pequeños avances hacia la paz"
El líder ucraniano ha afirmado que las propuestas europeas deberían estar listas este martes para ser compartidas con EE.UU., aunque ha advertido de que Ucrania "no puede ceder territorio", como pretende Rusia, y que la Administración de Donald Trump está tratando de encontrar un acuerdo sobre este asunto.
“What is crucial today is unity between Europe and Ukraine, as well as unity between Europe, Ukraine, and the United States. I am grateful to the leaders of the United Kingdom, France, and Germany ¿ @Keir_Starmer, @EmmanuelMacron, and @bundeskanzler ¿ for organizing the meeting¿ pic.twitter.com/BWXaodhdN3“— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) December 8, 2025
18:51
Meloni insiste en la unidad europea y estadounidense para una paz duradera en Ucrania
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha insistido este lunes en la importancia de la "unidad de opiniones entre los socios europeos y Estados Unidos" para lograr una paz justa y duradera en Ucrania, durante una videoconferencia con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros líderes europeos.
"La presidenta Meloni ha vuelto a hacer hincapié en la importancia de la unidad de opiniones entre los socios europeos y Estados Unidos para lograr una paz justa y duradera en Ucrania", ha informado la oficina de prensa de la primera ministra.
Zelenski visitará este martes Roma para reunirse con Meloni, en el marco de una serie de encuentros con los principales líderes europeos sobre el proceso de paz en Ucrania. (EFE)
18:42
Von der Leyen dice que "no hay más tiempo que perder" para ayudar económicamente a Ucrania
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho este lunes que "no hay más tiempo que perder" para asegurar el apoyo financiero de Ucrania, ya que "es un acto crucial para la defensa de Europa".
"Todos sabemos lo que está en juego y sabemos que no tenemos más tiempo que perder. Asegurar el apoyo financiero ayudará a garantizar la supervivencia de Ucrania y es un acto crucial de defensa europea", ha afirmado Von der Leyen en un comunicado tras participar en una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.
“This afternoon, we had a meeting of the Coalition of the Willing. I updated President @ZelenskyyUa and leaders present on two key priorities - support for Ukraine and increasing European defence preparedness.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 8, 2025
We all know what is at stake and we know we do not have any more time…“
18:36
"Dotar a Ucrania de recursos para defenderse no prolonga la guerra, sino que puede ayudar a ponerle fin", dice Kallas
La Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha considerado este lunes que "dotar a Ucrania de los recursos que necesita para defenderse no prolonga la guerra, puede ayudar a ponerle fin"
“iving Ukraine the resources it needs to defend itself doesn’t prolong the war, it can help end it.— Kaja Kallas (@kajakallas) December 8, 2025
Thank you @radeksikorski for convening a call of foreign ministers of the Council of the Baltic Sea States, where we were clear:
Securing multi-year funding for Ukraine in…“
18:07
Orbán dice que Erdogan es el "único mediador exitoso" en la guerra en Ucrania
El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha asegurado este lunes en Estambul que el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, es "el único mediador exitoso" en la guerra causada por la invasión rusa de Ucrania.
"Creemos que este conflicto (entre Rusia y Ucrania) no se puede resolver en el campo de batalla. Y si no se puede resolver en el campo de batalla, hay que hacer la paz", ha dicho Orbán durante una rueda de prensa con Erdogan.
"Apreciamos los esfuerzos del presidente (Erdogan). En este asunto, es el único mediador exitoso", ha añadido tras terminar una reunión de dos horas con Erdogan en el palacio de Dolmabahçe en Estambul.
La visita de Orbán es parte de la séptima reunión anual del alto consejo de cooperación bilateral y los dos mandatarios firmaron acuerdos en varios campos, desde la aviación a la seguridad, la tecnología, la cultura y la educación. El primer ministro húngaro es el dirigente de la Unión Europea más cercano al Kremlin, mientras que Turquía mantiene una posición de equilibrio, respaldando por una parte la postura de Ucrania y por otra manteniendo buenas relaciones con Moscú, sin aplicar sanciones. (EFE)
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro húngaro, Viktor Orban, este lunes durante una reunión en Estambul.
Foto: Handout / SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL TURCO / AFP
17:23
Los líderes europeos, comprometidos en seguir trabajando con Estados Unidos para el futuro de Ucrania
“¿¿Los líderes europeos, comprometidos en seguir trabajando con Estados Unidos para el futuro de Ucrania— Radio 5 (@radio5_rne) December 8, 2025
París habla de intensificar los esfuerzos para proporcionar garantías de seguridad necesarias a Ucrania
Los detalles desde Londres con @gbontouxhttps://t.co/nHMMDPWADu https://t.co/6aHADZQ0w9 pic.twitter.com/new1JmUTih“
17:07
Refugiados rusos se manifiestan en Kursk por cese de compensaciones tras perder sus casas
Alredeod de unos 150 o 200 residentes de la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, se han manifestado este lunes por la cancelación de los pagos a las personas que perdieron sus casas a causa de los ataques e incursiones del ejército ucraniano durante la guerra.
Los participantes de las protestas han presentado demandas por escrito a las autoridades nacionales y regionales exigiendo la reanudación de las compensaciones y la revisión de los criterios para la emisión de certificados de vivienda.
También han pedido la condonación de las hipotecas de las viviendas perdidas o inhabitables en el territorio invadido por Ucrania entre agosto de 2024 y marzo de 2025. "Estamos asfixiados por las deudas. Nos vemos obligados a pagar hipotecas y préstamos de casas que prácticamente no existen. Mientras tanto, pagamos un alquiler para vivir en casas de otras personas", rezan las demandas de los refugiados rusos. (EFE)
Foto: EFE/Telegram Astra
15:51
Starmer, Macron y Merz muestran su firme apoyo a Zelenski en un "momento crucial" para Kiev
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha recibido en Londres al presidente francés, al canciller alemán y al presidente ucraniano en una reunión en la que todos han afirmado que querían elaborar planes firmes para el acuerdo de paz que Estados Unidos propone para Ucrania.
"Es un placer verlos aquí casi en el cuarto aniversario de este terrible conflicto, en una etapa crítica del proceso de paz", ha dicho Starmer.
"Apoyamos a Ucrania y, si se quiere un alto el fuego, debe ser justo y duradero", ha remarcado.
Macron y Merz también han expresado su determinación de seguir adelante con un plan de paz firme, en un momento que el canciller alemán ha descrito como: "decisivo... para todos nosotros".
Zelenski ha destacado el delicado equilibrio que las potencias europeas deben lograr al intentar negociar mejores condiciones para el plan propuesto por Estados Unidos.
"Hay cosas que no podemos gestionar sin los estadounidenses, cosas que no podemos gestionar sin Europa, por eso necesitamos tomar decisiones importantes", ha declarado el líder ucraniano. (Reuters)
El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski junto al presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer y el canciller alemán, Friedrich Merz, tras reunirse este lunes en Londres.
Foto: Chris J Ratcliffe / AFP
-
15:35
Tres ucranianos detenidos en Varsovia con equipo de jaqueo avanzado y espionaje
Los detenidos supuestamente pretendían "robar datos y cometer delitos informáticos de especial importancia para la defensa del país", con la intención de trasladar sus actividades a Lituania, ha destacado la Policía en un comunicado.
La comandancia de Policía ha explicado que el coche en el que viajaban los detenidos fue registrado durante un control rutinario en la calle Senatorska, en el centro de la capital polaca.
Estos arrestos se producen en un momento de elevada tensión, dado que Polonia ha sido blanco de una oleada de actividades de sabotaje y espionaje, incluyendo ciberataques, que según el Gobierno han sido "orquestados por Rusia" como parte de una "guerra híbrida". (EFE)
15:32
India defiende la compra de petróleo ruso como un "imperativo" pese a presión de EE.UU.
El Gobierno de la India ha defendido este lunes su política de compra de petróleo a Rusia frente a las presiones de Estados Unidos, asegurando que su estrategia no responde a criterios políticos, sino a la necesidad de garantizar la seguridad energética de su población.
"En cuanto al abastecimiento de energía, hemos mantenido una política consistente y he dejado claro en varias ocasiones que nuestra política se basa en las dinámicas del mercado global, así como en el imperativo para nosotros de proporcionar energía a tasas asequibles a nuestros 1.400 millones de habitantes", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal, en rueda de prensa.
Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, la India se ha convertido en el mayor importador de petróleo ruso por vía marítima, cubriendo actualmente más de un tercio de su demanda total con hidrocarburo a precio reducido. En agosto, Estados Unidos impuso aranceles de hasta el 50 % a productos indios bajo el argumento de que Nueva Delhi alimenta la llamada "laguna de la refinería", una puerta trasera que permite que el crudo ruso sea procesado en la India y vendido posteriormente a Europa, esquivando las sanciones occidentales. (EFE)
15:20
Macron dice que "el principal problema" para cerrar el plan de paz es la "convergencia" con Estados Unidos
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha declarado este lunes que el principal problema para finalizar las negociaciones sobre Ucrania era "la convergencia entre nuestras posiciones comunes, entre europeos y ucranianos, y las de Estados Unidos".
En la inauguración de una reunión en Londres con Volodomir Zelenski y los líderes alemán y británico, Macron ha añadido que europeos y ucranianos "tenían muchas cartas que jugar", incluyendo la ayuda financiera a Ucrania, la "resistencia" del ejército ucraniano a las fuerzas rusas y el impacto de las sanciones europeas y estadounidenses en la economía rusa. (AFP)
El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski y el presidente francés, Emmanuel Macron, participan en una reunión este lunes con sus homólogos alemán y británico en Londres.
Foto: Toby Melville / POOL / AFP
15:10
Merz se muestra "escéptico" ante "ciertos detalles" de las propuestas estadounidenses sobre Ucrania
El canciller alemán, Friedrich Merz, se ha mostrado escéptico este lunes sobre ciertos detalles de las propuestas estadounidenses sobre Ucrania, al inicio de las conversaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los líderes francés y británico en Londres.
"Soy escéptico sobre ciertos detalles que vemos en los documentos procedentes de Estados Unidos, pero tenemos que discutirlos. Por eso estamos aquí", ha declarado Merz, sin especificar a qué documentos se refería. Este momento "podría ser decisivo para todos nosotros", ha añadido. (AFP)
El primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el canciller alemán, Friedrich Merz, reunidos este lunes en Londres
Foto: ADRIAN DENNIS/Pool vía REUTERS
14:51
Starmer recibe a Zelenski, Macron y Merz para abordar el plan de paz de EE.UU.
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha recibido este lunes en Londres a los presidentes ucraniano y francés, Volodímir Zelenski y Emmanuel Macron, respectivamente, y al canciller alemán, Friedrich Merz, para abordar el plan de paz diseñado por Estados Unidos para acabar con la guerra en Ucrania.
El primero en llegar a la residencia oficial del 10 de Downing Street fue el mandatario alemán, seguido de Macron y Zelenski, con el objetivo de contar con "tiempo privado" para tratar el propuesto plan de paz, según indicó hoy el primer ministro británico. Los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania integran el formato conocido como E3, cuyo objetivo es apoyar a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa.
El encuentro de hoy, según fuentes oficiales alemanas, está centrado en seguir apoyando una paz que sea fuerte y duradera y que respete la integridad territorial de Ucrania. De acuerdo con fuentes británicas, no está previsto que los líderes ofrezcan una rueda de prensa conjunta, aunque se espera que el Gobierno divulgue un comunicado al término de la reunión.
El último plan de EE.UU. ha sido elaborado a partir de conversaciones entre funcionarios ucranianos y estadounidenses en Florida (EE.UU.) la semana pasada. Antes del encuentro de hoy, Starmer dijo que no piensa presionar a Zelenski para que acepte el plan de paz y que lo importante es garantizar que "si hay un cese de hostilidades, y espero que lo haya, sea justo y duradero".
El domingo por la noche, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que a los negociadores de Zelenski les "encanta" el último plan, pero afirmó sentirse "un poco decepcionado" de que el presidente ucraniano "aún no haya leído la propuesta". Mientras, Zelenski señaló que sus negociadores le informarían y que "algunos temas solo se pueden abordar en persona". (EFE)
14:43
La Fiscalía rusa acusa a autoridades ucranianas de genocidio en Donetsk y Lugansk
La Fiscalía General rusa ha emitido este lunes a los tribunales un caso penal en el que acusa a 41 representantes de las autoridades ucranianas de genocidio de la población de las regiones de Donetsk y Lugansk.
Según un comunicado de la entidad, publicado en su página web, entre los acusados figuran el jefe del Consejo de Seguridad Nacional ucraniano, Rustem Umérov, el exjefe del ejército Valeri Zaluzhni y el antiguo presidente Petró Poroshenko, entre otras personalidades.
También están en la lista Andrí Yermak, hasta hace poco el número dos de la Administración ucraniana, así como el ministro de Defensa, Denis Shmigal. Todos ellos han sido acusados en rebeldía de genocidio, cargo que puede conllevar la cadena perpetua en caso de su detención en Rusia o la entrega a ese país.
"Según la investigación, desde abril de 2014 hasta la fecha, los acusados y otros funcionarios, estando en territorio ucraniano, ordenaron a personal subordinado de las Fuerzas Armadas y otras formaciones armadas utilizar armas de fuego, vehículos blindados, aviones de combate, misiles y artillería contra civiles con la intención de cometer genocidio contra la población de repúblicas populares de Donetsk y Luhansk", agrega el comunicado.
De acuerdo con datos de la Fiscalía rusa, casi 5.000 civiles murieron, 18.500 resultaron heridos a consecuencia de las acciones de los acusados. Además, más de 153.000 instalaciones de infraestructura civil fueron destruidas parcial o totalmente.
"Como resultado, se infligieron daños significativos a la economía y se suprimieron elementos clave de la cultura, la religión y las tradiciones de los residentes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk", afirma la nota. La situación en la zona obligó desde 2014 a más de dos millones de personas a abandonar sus hogares, por lo que la población de Donetsk y Lugansk disminuyó de 6,5 a 4,5 millones, concluyeron las autoridades rusas.
Ucrania, por su parte, acusa a Moscú de crímenes de guerra en su territorio tras la ofensiva iniciada en febrero de 2022. La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y otras autoridades rusas por su presunta implicación en crímenes de guerra en Ucrania.
Rusia anexionó en septiembre de 2022 el territorio de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Precisamente el control sobre esas tierras es ahora uno de los principales puntos de discusión en las negociaciones con participación de Estados Unidos para poner fin al conflicto.(EFE)
12:34
Rutte recibirá hoy a Zelenski, Costa y Von der Leyen en plenas negociaciones sobre la paz
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibirá esta noche al presidente ucraniano, Volodímir Zelesnki; al del Consejo Europeo, António Costa, y a la de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su residencia oficial, en Bruselas, mientras prosiguen los contactos diplomáticos sobre una eventual paz en Ucrania.
Así lo anuncio la Alianza Atlántica en un comunicado, en el que especificó que no está contemplada cobertura de los medios de comunicación.
Zelenski estará este lunes en Londres para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, y tiene previsto viajar después a Bruselas para proseguir sus reuniones con sus principales aliados europeos, que han presentado una vez más un frente común para evitar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trate de forzar a Kiev a firmar una paz en términos onerosos para los ucranianos y los europeos.
Los dos negociadores ucranianos que la semana pasada se reunieron durante varios días en Miami con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner presentarán este lunes “con detalle” a Zelenski el borrador acordado con los estadounidenses en esa última ronda de contactos.
Trump había señalado el domingo a periodistas durante la entrega de los premios del Centro Kennedy que tanto los emisarios de Kiev como los rusos estaban de acuerdo con el último borrador de su plan de paz, y se mostró “algo decepcionado” con que Zelenski “no haya leído la propuesta aún”.
Zelenski habló por teléfono con Witkoff y Kushner al término de sus reuniones con sus enviados. El presidente ucraniano calificó la conversación con los emisarios de Trump de "constructiva, aunque no fácil". Uno de los principales puntos de discordia entre ucranianos y rusos es la exigencia del Kremlin de que Kiev le entregue el territorio que aún controla en su región del Donbás.
12:33
Starmer asegura que no presionará a Zelenski para que acepte el plan de paz
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha asegurado este lunes que no presionará al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para que acepte el plan de paz diseñado por Estados Unidos para acabar con la guerra en su país.
Starmer ha hecho esas declaraciones antes de reunirse en Londres con Zelenski, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en su residencia oficial del 10 de Downing Street, para abordar el último plan de paz elaborado a partir de conversaciones entre funcionarios ucranianos y estadounidenses en Florida (EE.UU.) la semana pasada.
"No presionaré al presidente", respondió Starmer a preguntas de la cadena ITV News, al tiempo que subrayó que el objetivo de su Gobierno y los aliados es lograr una paz justa y duradera en Ucrania. "Hablaré con él sobre esto (...) Lo más importante es garantizar que, si hay un cese de hostilidades, y espero que lo haya, sea justo y duradero, y en eso nos centraremos esta tarde", explicó el jefe del Gobierno británico.
-
12:32
El Kremlin confía en que India continúe comprando petróleo ruso
El Kremlin expresó este lunes su confianza en que India continúe la importación de petróleo ruso después de la visita de su presidente, Vladímir Putin, a Nueva Delhi.
"Según entendemos, nuestros socios indios continuarán con esta política (de compra de petróleo) para garantizar sus intereses económicos", respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
El Kremlin justificó que "India es un país soberano" y que importa "recursos energéticos donde le resulta ventajoso".
La semana pasada Putin viajó a Nueva Delhi, donde se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, con quien firmó varios acuerdos en las áreas de comercio y transporte, entre otras, hasta 2030 para consolidar los lazos comerciales entre ambos países.
11:45
Rusia declara terrorista a Congreso de Diputados Populares, encabezado por opositor ruso
El Tribunal Supremo de Rusia ha declarado terrorista y ha ilegalizado a la organización Congreso de Diputados Populares, creada en Polonia por el exdiputado y opositor Iliá Ponomariov, también coordinador político de la Legión Libertad para Rusia, batallón integrado por rusos que combaten a favor de Ucrania.
Según la agencia rusa Interfax, el juez Oleg Nefédov decidió durante la sesión celebrada este lunes a puertas cerradas "satisfacer la demanda presentada por la Fiscalía General" y su entrada inmediata en vigor.
La Fiscalía General presentó su demanda a fines de octubre pasado al señalar que esta organización "se promueve como el nuevo Gobierno de Rusia en el exilio" y "su objetivo es el cambio por la fuerza del poder en Rusia".
"El Congreso efectúa periódicamente 'sesiones' en las que aprueban documentos anticonstitucionales. Los tribunales rusos han dictado sentencias en base a causas penales o delitos terroristas en contra de los organizadores y militantes de la organización", indicó la fiscalía.
Congreso de Diputados Populares (Kongres Deputowanych Ludowych, anteriormente declarado indeseable en Rusia) fue fundado por Ponomariov en Polonia en 2022. Rusia ha sentenciado en ausencia al exdiputado por alentar el terrorismo y difundir informaciones falsas sobre el Ejército ruso y le declaró 'agente extranjero'
Además, en febrero de 2025 el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) incoó una causa penal en su contra por intento de tomar el poder por la fuerza y crear una organización terrorista.
La Legión para la Libertad de Rusia, junto a otros grupos de voluntarios rusos como el Cuerpo de Voluntarios Rusos y el Batallón Siberiano, protagonizó incursiones en las regiones fronterizas de Bélgorod y Kursk en marzo de 2024, durante la campaña presidencial rusa.
El Kremlin las considera organizaciones terroristas y el presidente, Vladímir Putin, ha ordenado a los servicios de seguridad que persigan a sus miembros "sin plazo de prescripción".
11:30
Rusia sigue avanzando en el corazón del Donbás y la región de Zaporiyia
Las fuerzas rusas han informado este lunes de nuevos avances en las regiones ucranianas de Donetsk y Zaporiyia, que ponen en peligro los principales bastiones ucranianos en esas zonas.
Según el Ministerio de Defensa de Rusia, en Donetsk el ejército se hizo con el control de Chervone, una pequeña localidad, que se encuentra cerca de la carretera que lleva a los bastiones de Kramatorsk y Sloviansk, dos objetivos clave de la ofensiva rusa en esa región.
Chervone está situada a la orilla sur del río Hruzka, entre las ciudades de Chasiv Yar, cuya toma Rusia clamó el pasado verano, y Kostiantínivka, escenario de combates en la actualidad.
La localidad capturada en Zaporiyia es Novodanilivka, al sureste de la ciudad de Oréjiv, uno de los blancos de la ofensiva en esa región.
Antes del inicio de la guerra, en Novodanilivka vivían unas 1.000 personas. La víspera los militares rusos anunciaron también la toma de Rivne, en la región de Donetsk, que se encuentra entre ciudades de Pokrovsk, cuya captura Rusia reivindicó hace unas semanas, y la vecina Mirnograd, donde, según Defensa, las fuerzas rusas continúan aniquilando a las fuerzas ucranianas allí cercadas. (EFE)
10:30
Líderes de siete países UE defienden el uso de activos rusos como la mejor opción para financiar a Ucrania
Los líderes de siete países de la Unión Europea, entre ellos Irlanda, Polonia y Lituania, han defendido "con firmeza" el uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania porque creen que es la solución "más viable" en lo financiero y "más realista" en lo político, según sostienen en una carta días firmada después de que el primer ministro belga, Bart de Wever, insistiera en su rechazo a esta iniciativa en una cena en Bruselas con el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
"Además de ser la solución más viable financieramente y políticamente realista, aborda el principio fundamental del derecho de Ucrania a una indemnización por los daños causados por la agresión", sostienen en una carta remitida a Von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que se declaran preparados para trabajar en esa línea.
De este modo, declaran que apoyan "con firmeza" la propuesta legal que Bruselas circuló la semana pasada entre las capitales y que se basa en usar la liquidez de los activos soberanos rusos congelados por las sanciones de la UE --principalmente en Euroclear, cuya sede está en Bélgica-- para conceder un "préstamo de reparaciones" de 90.000 millones de euros a Kiev, para sus necesidades financieras y militares de los próximos dos años.
Ucrania solo tendrá que devolver esta ayuda si, una vez concluya la guerra de invasión rusa, Moscú le retribuye compensaciones por todos los daños de la guerra. El Ejecutivo comunitario ha avisado de que si no sale adelante la opción del uso de los activos --que requiere únicamente de una mayoría cualificada de apoyos para salir adelante, la única alternativa sería acudir a los mercados para emitir deuda con el respaldo del presupuesto europeo para costear el préstamo europeo de 90.000 millones, aunque en este caso es necesario que los 27 acepten por unanimidad.
En este contexto, los siete líderes que han enviado la carta a Costa y Von der Leyen, con vistas a la cumbre los líderes de la UE que se celebrará la próxima semana en la capital europea, avisan de que "el tiempo apremia". "Si llegamos a una decisión sobre el préstamo para reparaciones en el Consejo Europeo de diciembre, tendremos la oportunidad de fortalecer la defensa de Ucrania y de negociar una paz justa y duradera", han argumentado.
Este gesto llega días después de que el canciller alemán cambiara su agenda para viajar a Bruselas el pasado viernes para tratar de convencer al primer ministro belga, Bart de Wever, de que acepte esta opción, a pesar de que el Gobierno belga rechaza esta solución de plano al considerar que se trata de una "confiscación" de activos que choca con el Derecho internacional y que expone a grandes riesgos financieros y judiciales al país. (Europa Press)
9:06
Negociadores ucranianos informarán hoy a Zelenski de sus reuniones con Witkoff
Los dos negociadores ucranianos que la semana pasada se reunieron durante varios días en Miami con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner presentarán este lunes “con detalle” al presidente Volodímir Zelenski el borrador acordado con los estadounidenses en esa última ronda de contactos.
Horas antes de que el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov, uno de los integrantes de la delegación ucraniana, hiciera este anuncio, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a los periodistas durante la entrega de los premios del Centro Kennedy que tanto los emisarios de Kiev como los rusos estaban de acuerdo con el último borrador de su plan de paz, y se mostró “algo decepcionado” con que Zelenski “no haya leído la propuesta aún”.
El presidente ucraniano ha declarado después de cada una de las últimas rondas de contactos de sus emisarios con los estadounidenses que algunos detalles del plan solo pueden tratarse en persona y no por teléfono. Zelenski estará este lunes en Londres para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, y tiene previsto viajar después a Bruselas para proseguir sus reuniones con sus principales aliados europeos, que han presentado una vez más un frente común para evitar que Trump trate de forzar a Kiev a firmar una paz en términos onerosos para los ucranianos y los europeos.
Umérov y el otro negociador ucraniano, el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnatov, podrían, por tanto, viajar a Londres para encontrarse allí con Zelenski durante el día. Según dijo Umérov en su mensaje, junto con Gnatov obtuvo de Witkoff y Kushner en Miami información sobre lo acordado por los dos enviados de Trump con Putin en el viaje que ambos hicieron a Moscú antes de recibir a los ucranianos en Florida. Zelenski habló por teléfono con Witkoff y Kushner por teléfono al término de sus reuniones con sus enviados. El presidente ucraniano calificó la conversación con los emisarios de Trump de "constructiva, aunque no fácil".
Uno de los principales puntos de discordia entre ucranianos y rusos es la exigencia del Kremlin de que Kiev le entregue el territorio que aún controla en su región del Donbás. Moscú también exige que Ucrania renuncie a entrar en la OTAN y a que sus socios en la Alianza desplieguen tropas en su territorio tras la guerra para asegurarse de que Rusia no vuelva a atacar. (EFE)
8:30
Rusia derriba 67 drones ucranianos sobre once de sus regiones, incluida la de Moscú
Las defensas antiaéreas rusas han derribado anoche 67 drones de ala fija ucranianos sobre once regiones del país, incluidos dos en la de Moscú, según ha informado este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, el mayor número de derribos (24) se produjo sobre el territorio de la región de Briansk, fronteriza con Ucrania.
Además, los otros numerosos ataques se registraron en las regiones de Sarátov, Rostov y Volgogrado, donde fueron interceptados y destruidos doce, once y nueve drones, respectivamente.
Los demás aparatos no tripulados fueron abatidos en las regiones de Kaluga, Kursk, Leningrado, Moscú, Oriol, Smolensk y Tula.
Debido a los ataques con drones Rosaviatsia, la agencia federal rusa para la aviación civil, suspendió temporalmente las operaciones de los aeropuertos de ocho ciudades, incluidos Domodédovo y Vnukóvo, de Moscú, y Pulkovo, de San Petersburgo, para garantizar la seguridad de los vuelos, según informó la agencia oficial rusa TASS.
Ucrania lanza a diario drones de ataque contra territorio ruso, con el objetivo de destruir su sistema energético y en particular sus capacidades de procesamiento de petróleo, para dañar la logística del Ejército ruso y privar a Rusia de esta importante fuente de financiamiento. (EFE)
8:10
Rusia comete "crímenes de guerra" al rusificar niños ucranianos, denuncia la enviada especial del Consejo de Europa
La enviada especial del Consejo de Europa sobre la situación de los niños en Ucrania, la islandesa Thórdís Kolbrún Reykfjord Gylfadóttir, ha denunciado este lunes en el Foro de Doha que Rusia comete "crímenes de guerra evidentes" al secuestrar a menores ucranianos y someterlos a procesos de "rusificación" para borrar su identidad. En declaraciones a EFE, Gylfadóttir ha subrayado que "cualquier ser humano normal entiende lo profundamente equivocado que es robar a los niños de otros, quitarles su identidad y prohibirles hablar su propia lengua", lo que ha catalogado como "crímenes de guerra evidentes".
En este sentido, ha apuntado directamente a la Federación Rusa por simplificar los procesos de adopción y cambiar los nombres de los menores deportados, con el fin de integrarlos forzosamente en su sociedad y eliminar su identidad y raíces ucranianas. La diplomática islandesa, que participa en el Foro de Doha sobre la paz y la seguridad global, ha revelado que el Consejo de Europa ha documentado casos en los que "especialmente varones más jóvenes están siendo entrenados para ir al frente y luchar contra sus propios compatriotas, las mismas personas que están sacrificando sus vidas para luchar por el futuro de esos mismos niños".
Este "fundamentalmente equivocado" proceso de rusificación, según Gylfadóttir, incluye la reeducación ideológica y la prohibición de la lengua ucraniana, lo que la Corte Penal Internacional (CPI) ha calificado de crímenes de guerra, para lo que ha emitido órdenes de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y la comisaria de Derechos de la Infancia, Maria Lvova-Belova, basadas en "datos y evidencias".
La denuncia de Gylfadóttir se enmarca en un patrón sistemático de deportaciones forzadas que ha afectado a al menos 20.000 niños ucranianos desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, según datos de la ONU. Kiev estima que más de 19.000 menores han sido trasladados por la fuerza a territorio ruso o a zonas ocupadas, donde son sometidos a adopciones forzadas para su "rusificación" e incluso internados en campos de entrenamiento militar.
La Asamblea General de la ONU aprobó esta semana una resolución no vinculante que exige a Rusia la devolución inmediata de estos menores y el cese de prácticas como el "cambio de estatus" de los niños, vistos por Kiev como "trofeos de guerra". Ante esta crisis, el Consejo de Europa sigue de cerca estos crímenes para denunciar su comisión, teniendo en cuenta proyectos de la comunidad internacional y de organismos internacionales para rastrear a los niños desaparecidos y recopilar evidencias que garanticen la "rendición de cuentas".
"No tenemos un número exacto, pero tenemos datos, pruebas, informes y conocimiento de que esto está ocurriendo", ha afirmado, destacando la necesidad de que este tema ocupe "un lugar muy alto en la agenda" de cualquier negociación de paz. (EFE)
5:41
Las defensas aéreas rusas destruyen 67 drones ucranianos durante la noche, según la agencia rusa RIA
Las unidades de defensa aérea rusas han destruido 67 drones ucranianos durante la noche, según ha informado este lunes la agencia de noticias RIA, citando datos del Ministerio de Defensa ruso.
3:32
Vídeo: El papel clave de los drones terrestres para el rescate de heridos en Ucrania
Mientras se multiplican los contactos para poner fin a la guerra en Ucrania, Rusia vuelve a atacar infraestructura energética y anuncia nuevos avances en el frente. Allí los drones terrestres tienen un papel clave tanto en combate como en el rescate de heridos.
1:25
Trump reprocha a su homólogo ucraniano no haber "leído la propuesta" de paz sobre Ucrania
El presidente de los EE.UU., Donald Trump, ha reprochado este domingo por la noche a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, no haber "leído la propuesta" de paz sobre Ucrania presentada hace tres semanas por Washington y que es objeto de conversaciones separadas con Moscú y Kiev.
"Hemos hablado con el presidente (ruso Vladimir) Putin, hemos hablado con los dirigentes ucranianos, en particular con Zelensky, el presidente Zelensky, y debo decir que estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelensky aún no haya leído la propuesta" estadounidense para alcanzar un acuerdo en Ucrania, ha lamentado el republicano, al ser interrogado por los periodistas durante una gala celebrada en Washington.
1:15
Zelenski califica de "constructivas, aunque no fáciles" las conversaciones con Washington
Las conversaciones entre Ucrania y representantes de EE. UU. sobre un posible plan de paz han sido "constructivas, aunque no fáciles", ha afirmado Zelenski en su discurso nocturno en vídeo en su cuenta de X. El mandatario ha explicado que Washington "conoce las posiciones básicas de Ucrania" tras la llamada que mantuvo el sábado con el enviado especial Steve Witkoff y con Jared Kushner, y antes de las reuniones que sostendrá esta semana con líderes europeos en Londres y Bruselas.
El proceso avanza lentamente, ya que persisten desacuerdos clave —como las garantías de seguridad para Kiev y el estatus de los territorios ocupados por Rusia—. Moscú asegura estar abierta al diálogo y acusa a Ucrania y a Occidente de bloquearlo, mientras que Kiev y sus aliados sostienen que Rusia usa la diplomacia para consolidar posiciones.
Los líderes europeos, por su parte, respaldan un enfoque "paso a paso", que combine avances diplomáticos con compromisos duraderos de seguridad y apoyo militar para Ucrania
0:18
Ucrania denuncia el lanzamiento este domingo de cerca de 250 drones y milies rusos
Las autoridades ucranianas han denunciado este domingo el lanzamiento de cerca de 250 drones y misiles por parte de Rusia durante la pasada noche contra diversos puntos del país, agregando que cerca de 180 han sido interceptados.
El presidente Zelenski ha denunciado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que estos ataques han dejado muertos en Sloviansk y Chérnigov, sin dar un balance de víctimas, antes de subrayar que la oleada de ataques ha causado además daños materiales en siete provincias del país.
En este sentido, ha sostenido que Rusia ha lanzado "más de 1.600 drones kamikaze, unas 1.200 bombas guiardas y cerca de 70 misiles de varios tipos contra Ucrania" durante la última semana, "siendo los principales objetivos infraestructuras que mantienen en pie la vida diaria", ha lamentado en su comunicado.
0:12
Meloni anuncia a Zelenski el envío de generadores italianos para reforzar la infraestructura de Ucrania
Italia enviará en los próximos días generadores de fabricación nacional para reforzar la infraestructura energética del país ante los ataques rusos contra las instalaciones.
Así ha hecho saber la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una conversación telefónica mantenida este domingo. En la misma, ambos líderes han analizado los resultados de las conversaciones en curso con Estados Unidos para mediar la paz en la guerra con Rusia "así como las perspectivas y los desafíos actuales", según un comunicado de la Presidencia ucraniana.
Zelenski ha indicado a Meloni en este sentido que "todavía queda trabajo por hacer para garantizar que Rusia se comprometa genuinamente a poner fin a la guerra".
0:00
Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.381 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este domingo.