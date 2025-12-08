Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 8 de diciembre | Zelenski dice que las reuniones en Londres han sido productivas y hay avances hacia la paz

10:30

Líderes de siete países UE defienden el uso de activos rusos como la mejor opción para financiar a Ucrania



Los líderes de siete países de la Unión Europea, entre ellos Irlanda, Polonia y Lituania, han defendido "con firmeza" el uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania porque creen que es la solución "más viable" en lo financiero y "más realista" en lo político, según sostienen en una carta días firmada después de que el primer ministro belga, Bart de Wever, insistiera en su rechazo a esta iniciativa en una cena en Bruselas con el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Además de ser la solución más viable financieramente y políticamente realista, aborda el principio fundamental del derecho de Ucrania a una indemnización por los daños causados por la agresión", sostienen en una carta remitida a Von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que se declaran preparados para trabajar en esa línea.

De este modo, declaran que apoyan "con firmeza" la propuesta legal que Bruselas circuló la semana pasada entre las capitales y que se basa en usar la liquidez de los activos soberanos rusos congelados por las sanciones de la UE --principalmente en Euroclear, cuya sede está en Bélgica-- para conceder un "préstamo de reparaciones" de 90.000 millones de euros a Kiev, para sus necesidades financieras y militares de los próximos dos años.

Ucrania solo tendrá que devolver esta ayuda si, una vez concluya la guerra de invasión rusa, Moscú le retribuye compensaciones por todos los daños de la guerra. El Ejecutivo comunitario ha avisado de que si no sale adelante la opción del uso de los activos --que requiere únicamente de una mayoría cualificada de apoyos para salir adelante, la única alternativa sería acudir a los mercados para emitir deuda con el respaldo del presupuesto europeo para costear el préstamo europeo de 90.000 millones, aunque en este caso es necesario que los 27 acepten por unanimidad.

En este contexto, los siete líderes que han enviado la carta a Costa y Von der Leyen, con vistas a la cumbre los líderes de la UE que se celebrará la próxima semana en la capital europea, avisan de que "el tiempo apremia". "Si llegamos a una decisión sobre el préstamo para reparaciones en el Consejo Europeo de diciembre, tendremos la oportunidad de fortalecer la defensa de Ucrania y de negociar una paz justa y duradera", han argumentado.

Este gesto llega días después de que el canciller alemán cambiara su agenda para viajar a Bruselas el pasado viernes para tratar de convencer al primer ministro belga, Bart de Wever, de que acepte esta opción, a pesar de que el Gobierno belga rechaza esta solución de plano al considerar que se trata de una "confiscación" de activos que choca con el Derecho internacional y que expone a grandes riesgos financieros y judiciales al país. (Europa Press)