Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 7 de diciembre | EE.UU. afirma que el acuerdo de paz para Ucrania está "muy cerca"

13:34

La niebla y la lluvia favorecen los asaltos rusos al entorpecer a los drones ucranianos

La niebla persistente y las frecuentes lluvias ofrecen cobertura a la infantería rusa frente a los drones ucranianos, lo que permite a las fuerzas de Moscú intensificar los asaltos que lanza en el frente.

Los soldados ucranianos dicen que el tiempo desfavorable que ha dominado durante buena parte del último mes ha reducido drásticamente la efectividad de los vehículos aéreos no tripulados que son el puntal de su defensa en el este del país.

"En cuanto hay niebla, los asaltos rusos se intensifican", dice a EFE Anatoli Repsh, sargento jefe de un batallón que está combatiendo cerca de Kúpiansk, en la región nororiental de Járkov. La unidad de Repsh recurre a una combinación de drones de reconocimiento y de ataque para detectar y eliminar a los soldados rusos que avanzan a pie -a menudo de manera individual o en parejas- como parte de los intentos diarios por infiltrarse más allá de las posiciones ucranianas.

La lluvia y la niebla no solo limitan la visibilidad, sino que también dañan rápidamente las cámaras de los drones y otros componentes electrónicos delicados.