Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 7 de diciembre | EE.UU. afirma que el acuerdo de paz para Ucrania está "muy cerca"

Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 7 de diciembre
- En el marco de las negociaciones, Zelenski se reunirá el lunes con Macron, Starmer y Merz en Londres
La guerra en Ucrania cumple este domingo 1.380 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Zelenski denuncia que Rusia lanzó más de 1.600 drones, 1.200 bombas y casi 70 misiles contra Ucrania esta semana
- Las tropas rusas capturan dos pueblos en Ucrania
- Alemania pedirá al Gobierno chino influir en Rusia para que negocie una paz en Ucrania
En directo, última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia:
13:48
Alemania pedirá al Gobierno chino influir en Rusia para que negocie una paz en Ucrania
El jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, ha afirmado este domingo antes de emprender su viaje a China que pedirá al Gobierno de ese país influir en Rusia para que acepte negociar una paz en Ucrania, al tiempo que resaltó la importancia de Pekín como socio comercial para Europa.
"Apenas hay otro país que tenga tanta influencia sobre Rusia como China y que pueda usar su peso de tal manera para que Rusia esté finalmente dispuesta a participar en unas negociaciones serias, que respeten la soberanía de Ucrania", ha declarado en un comunicado. "Redunda en nuestro interés que China contribuya a alcanzar una paz justa y duradera en Ucrania", ha remachado (Efe).
13:34
La niebla y la lluvia favorecen los asaltos rusos al entorpecer a los drones ucranianos
La niebla persistente y las frecuentes lluvias ofrecen cobertura a la infantería rusa frente a los drones ucranianos, lo que permite a las fuerzas de Moscú intensificar los asaltos que lanza en el frente.
Los soldados ucranianos dicen que el tiempo desfavorable que ha dominado durante buena parte del último mes ha reducido drásticamente la efectividad de los vehículos aéreos no tripulados que son el puntal de su defensa en el este del país.
"En cuanto hay niebla, los asaltos rusos se intensifican", dice a EFE Anatoli Repsh, sargento jefe de un batallón que está combatiendo cerca de Kúpiansk, en la región nororiental de Járkov. La unidad de Repsh recurre a una combinación de drones de reconocimiento y de ataque para detectar y eliminar a los soldados rusos que avanzan a pie -a menudo de manera individual o en parejas- como parte de los intentos diarios por infiltrarse más allá de las posiciones ucranianas.
La lluvia y la niebla no solo limitan la visibilidad, sino que también dañan rápidamente las cámaras de los drones y otros componentes electrónicos delicados.
13:06
Londres desea un fin de la guerra en Ucrania que no premie la agresión rusa
El Gobierno del Reino Unido ha asegurado este domingo que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania no debe "premiar la agresión rusa" ni permitir que Moscú "dicte el futuro" de ese país.
"Este es verdaderamente un momento crucial", ha señalado hoy el ministro de Trabajo, Pat McFadden, de cara al encuentro que mantendrá este lunes en Londres el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.
"Todo el mundo quiere que la guerra termine, pero quiere que termine de forma que Ucrania tenga libertad para elegir su futuro. Ese es el objetivo de estas conversaciones", ha declarado McFadden a la cadena Sky News.
11:16
El Kremlin dice que la estrategia de Trump "se corresponde en mucho" con la visión de Rusia
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirma que la estrategia de política exterior y de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "se corresponde en mucho" con la visión de Rusia, en declaraciones publicadas este domingo en Telegram.
"El actual Gobierno difiere radicalmente de los anteriores y, por supuesto, el presidente Trump ahora es fuerte en términos de posiciones políticas internas, y esto le da la oportunidad de ajustar el concepto de acuerdo con su visión", ha dicho Peskov al comentar la estrategia de política exterior y de seguridad nacional de EE.UU. publicada el pasado jueves.
11:07
Las tropas rusas capturan dos pueblos en Ucrania, según el Ministerio de Defensa
Las fuerzas rusas han tomado el control de los pueblos de Kucherivka, en la región septentrional de Járkov, y Rivne, en la región oriental de Donetsk, según informa este domingo el Ministerio de Defensa.
Moscú llevó a cabo ataques grupales contra infraestructuras de transporte, instalaciones de combustible y energía, aeródromos militares y complejos de drones de largo alcance ucranianos, añade el ministerio (Reuters).
10:49
Zelenski denuncia que Rusia lanzó más de 1.600 drones, 1.200 bombas y casi 70 misiles contra Ucrania esta semana
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha compartido el informe semanal con la actividad militar rusa contra territorio ucraniano: "Solo esta semana, Rusia lanzó más de 1.600 drones de ataque, alrededor de 1.200 bombas aéreas guiadas y casi 70 misiles de diversos tipos contra Ucrania".
Entre los principales objetivos de estos ataques, Zelenski detalla que fueron "las infraestructuras que permiten el funcionamiento de la vida cotidiana".
El último, un ataque esta noche con más de 240 drones y cinco misiles balísticos, que causó daños en siete regiones.
"Trágicamente", señala el mandatario, hubo muertos en Slaviansk y en la región de Chernihiv. "Mis condolencias a las familias y seres queridos".
"Almost every day and every night, our emergency services deal with the aftermath of Russian strikes on peaceful Ukrainian cities and communities. This week alone, Russia launched over 1,600 attack drones, around 1,200 guided aerial bombs, and nearly 70 missiles of various types…
10:41
El principal aeropuerto de Lituania volvió a suspender el tráfico el sábado por globos de contrabando
El aeropuerto de la capital lituana de Vilna volvió a suspender el tráfico aéreo durante más de una hora el sábado por la noche ante la detección de indicios de la presencia de globos de contrabando lanzados desde Bielorrusia, después de que en los últimos meses se hayan multiplicado estos incidentes que el Gobierno del país báltico califica de actos de "guerra híbrida".
Según informa este domingo la cadena pública LRT, el cierre del espacio aéreo sobre el aeropuerto obligó a desviar cuatro vuelos al aeropuerto de Kaunas, la segunda mayor ciudad del país, y otro vuelo a Riga, la capital de la vecina Letonia, mientras que otros cuatro vuelos fueron cancelados.
Según la operadora del aeropuerto, Aeropuertos Lituanos (LTOU), se vieron afectados aproximadamente un millar de pasajeros, mientras que es posible que a lo largo del domingo todavía se produzcan algunos retrasos individuales a consecuencia del incidente.
El pasado 2 de diciembre el Gobierno lituano pidió a la Unión Europea que imponga sanciones a Bielorrusia por las recientes incursiones de drones y por la entrada de cientos de globos de contrabando en su espacio aéreo. El Ministerio del Interior de Lituania aseguró entonces que, en lo que va de año, han entrado en el espacio aéreo del país báltico 599 globos de contrabando y 197 drones (Efe).
10:33
Las tropas rusas capturan una aldea en la región ucraniana de Járkov
Las fuerzas rusas han tomado el control de la aldea de Kucherivka, en la región septentrional ucraniana de Járkov, según informan este domingo las agencias de noticias estatales citando al Ministerio de Defensa.
Moscú llevó a cabo ataques grupales contra la infraestructura de transporte, las instalaciones de combustible y energía y los complejos de drones de largo alcance de Ucrania.
10:17
El enviado estadounidense Kellogg afirma que el acuerdo de paz para Ucrania está "muy cerca"
El enviado saliente del presidente estadounidense Donald Trump para Ucrania afirma que el acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania está "muy cerca" y que ahora depende de la resolución de dos cuestiones pendientes principales: el futuro de la región ucraniana de Donbás y la central nuclear de Zaporiyia.
El enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, que dejará su cargo en enero, ha declarado en el Foro de Defensa Nacional Reagan que los esfuerzos para resolver el conflicto se encuentran en "los últimos 10 metros", que, según él, siempre son los más difíciles.
Las dos cuestiones pendientes principales, según Kellogg, son el territorio —principalmente el futuro del Donbás— y el futuro de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, que se encuentra bajo control ruso. "Si conseguimos resolver esas dos cuestiones, creo que el resto de las cosas se resolverán bastante bien", afirmó Kellogg el sábado en la Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan, en Simi Valley, California (Reuters).
9:05
Ucrania denuncia el lanzamiento durante la noche de cerca de 250 drones y misiles por parte de Rusia
Las autoridades de Ucrania han denunciado este domingo el lanzamiento de cerca de 250 drones y misiles por parte de Rusia durante la última noche contra diversos puntos del país, agregando que cerca de 180 han sido interceptados, en medio de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladímir Putin.
La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que las tropas rusas han lanzado 241 drones y cinco misiles balísticos durante la madrugada, antes de especificar que un total de 175 aparatos no tripulados han sido derribados, así como cuatro misiles balísticos, entre ellos dos Kinzhal y dos Iskander-M.
Sin embargo, ha confirmado que se han registrado 65 impactos de drones en catorce ubicaciones diferentes, sin dar por ahora informaciones sobre daños o víctimas. "El ataque sigue en marcha. Hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", ha manifestado en su cuenta en Telegram, donde ha pedido a la población que respete las recomendaciones de seguridad (Europa Press).
8:38
Rusia derriba 77 drones ucranianos sobre seis de sus regiones y la anexionada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 77 drones de ala fija ucranianos sobre seis regiones del país, informa este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, el mayor número de derribos (42) se produjo en la región de Sarátov, a más de 300 kilómetros del lugar más próximo de la frontera ucraniana. Defensa añadió que los demás drones fueron abatidos sobre las regiones de Rostov (doce), Volgogrado (nueve), Bélgorod (dos) Astracán (uno) y la república de Chechenia. Además, las defensas antiaéreas rusa interceptaron y destruyeron diez aparatos no tripulados ucranianos sobre la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.
Debido a los ataques con drones, Rosaviatsia, la agencia federal rusa para la aviación civil, suspendió temporalmente las operaciones de los aeropuertos de siete ciudades -Grozni, Magas, Nalchik, Oremburgo, Orsk, Vladikavkaz y Volgogrado- para garantizar la seguridad de los vuelos, según informa la agencia oficial rusa TASS.
Ucrania lanza a diario drones de ataque contra territorio ruso, con el objetivo de dañar su sistema energético y en particular sus capacidades de procesamiento de petróleo, para dañar la logística del Ejército ruso y privar a Rusia de esta importante fuente de financiamiento (Efe).
8:27
El historiador Bohdan Chuma pide garantías de que Putin no atacará Ucrania tras firmar la paz
El historiador ucraniano Bohdan Chuma pide que el acuerdo de paz con Rusia incorpore "garantías muy concretas y seguras" de que Putin no vuelva a atacar su país, porque su meta final es "acabar con el Estado de Ucrania", ha dicho en Madrid donde mantiene una estrecha colaboración con las universidades Complutense y Autónoma.
Este profesor de Leópolis, especialista en Historia de España, recibió la Orden de Isabel la Católica del Ministerio de Asuntos Exteriores en 2022, tras fundar el Programa de Estudios Ibéricos de la Universidad Católica de Ucrania (UCU).
"Hoy se habla mucho del acuerdo final para acabar con la guerra, pero tenemos muchas dudas", especialmente en dos puntos. El primero, "ceder territorio ocupado, en la zona del Donbás en la región de Donetsk, porque ese territorio fue preparado ya para la defensa", tiene líneas de defensa ucranianas desplegadas. "Putin exige no solo que cedamos ese territorio, sino también esas líneas, que le harían más fácil ocupar nuevos territorios".
Otro punto "muy dudoso es el de las garantías. Necesitamos garantías concretas de que, de verdad, se frenará su idea de reanudar la guerra". La cuestión es "cómo garantizar eso", porque incluso si Donald Trump se comprometiera a defender Ucrania de un nuevo ataque ruso, el próximo presidente de EE.UU. será otro. E incluso si fuese el actual vicepresidente Vance, este podría decir "no, no fue mi acuerdo de paz. Ese acuerdo lo firmó Trump, él prometió defenderos, yo no", opina (Efe).
8:05
China y Rusia completan su tercera ronda de maniobras antimisiles conjuntas en territorio ruso
Los Ejércitos de China y Rusia han llevado a cabo a comienzos de diciembre su tercera ronda conjunta de ejercicios antimisiles en suelo ruso, según ha informado este sábado el Ministerio de Defensa chino, que ha subrayado que las maniobras no han estado dirigidas contra ningún país ni han respondido a tensiones internacionales recientes.
"El ejercicio conjunto no tiene como objetivo a terceros ni guarda relación con la situación internacional y regional actual", ha insistido el Ejecutivo chino en un breve comunicado publicado en el sitio web del Ministerio. Esta actividad tiene lugar después de que las dos potencias mantuvieran durante el mes pasado conversaciones sobre defensa antimisiles y estabilidad estratégica y tras otra ronda de ejercicios conjuntos de artillería y operaciones antisubmarinas en el Pacífico en agosto.
En este contexto, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacaba a principios de octubre que las relaciones entre Moscú y Pekín "están a un nivel sin precedentes" y aportaba por "fortalecer aún más la asociación exhaustiva" entre ambos países, en un mensaje enviado a su homólogo de China, Xi Jinping, con motivo del 76º aniversario de la fundación de la República Popular China.
Putin y Xi ya destacaron a principios de septiembre la relación "sin precedentes", al tiempo que apostaron por una mayor cooperación para incrementar su desarrollo y defender sus intereses mutuos durante un encuentro en Pekín tras asistir los días previos a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en Tianjin
7:29
El Kremlin aplaude la decisión de Trump de dar prioridad a la reanudación de las relaciones entre EE.UU. y Rusia
El Gobierno ruso ha valorado como un avance positivo que la última estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos presentada por Donald Trump deje de presentar a Rusia como "amenaza directa" y abra la puerta a una posible cooperación en materia de estabilidad estratégica, según declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la agencia rusa de noticias TASS.
Peskov ha subrayado que los comentarios emitidos desde la Casa Blanca durante el segundo mandato de Trump respecto a las relaciones bilaterales entre Washington y Moscú han supuesto un claro contraste con el posicionamiento de administraciones anteriores, a las que ha afeado sus posturas más "tradicionales".
No obstante, el representante del Kremlin ha indicado que Moscú tiene previsto examinar con mayor detenimiento el texto completo y actualizado de la estrategia estadounidense, alegando que sus disposiciones requieren, "sin duda", un análisis pormenorizado antes de que Rusia pueda extraer conclusiones definitivas sobre su alcance (Europa Press).
5:32
Rusia derrriba 77 drones ucranianos
El ministro de Defensa ruso ha declarado que Rusia derribó 77 drones ucranianos durante la madrugada del domingo.
3:42
El Kremlin celebra el fin de la etiqueta de "amenaza directa" en la estrategia de EE. UU.
El Kremlin celebró la decisión de la administración del presidente estadounidense Donald Trump de revisar su estrategia de seguridad nacional y dejar de calificar a Rusia como una "amenaza directa", dijo el domingo el portavoz Dmitry Peskov. Peskov declaró a la agencia estatal TASS que el documento actualizado eliminó el lenguaje que describía a Rusia como una amenaza directa y, en su lugar, instó a la cooperación con Moscú en cuestiones de estabilidad estratégica. "Consideramos que esto es un paso positivo", afirmó.
02:17
Pruebas de sistemas robóticos terrestres en Ucrania antes de llevarlos a la zona de combate.
La 65.ª Brigada Mecanizada Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania muestra a especialistas testando sistemas robóticos terrestres en un campo de pruebas antes de ser enviados a una zona de combate, en un lugar no revelado en el área de Zaporiyia.
0:05
Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este domingo cumple 1.380 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este sábado.