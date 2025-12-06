Resumen de la Guerra Ucrania – Rusia del 6 de diciembre: Un ataque ruso con 683 drones y 51 misiles daña la infraestructura energética de ocho regiones ucranianas

06:31

La ONU dice que el escudo protector de la planta nuclear de Chernóbil está dañado

Un escudo protector en la planta nuclear de Chernóbil, en la Ucrania devastada por la guerra, construido para contener material radiactivo del desastre de 1986, ya no puede cumplir su función principal de seguridad debido a daños por un dron, informó el organismo nuclear de la ONU el viernes, en un ataque que Ucrania atribuyó a Rusia. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo que una inspección realizada la semana pasada al confinamiento de acero, completado en 2019, encontró que el impacto del dron en febrero —tres años después del inicio del conflicto de Rusia en Ucrania— había degradado la estructura.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, dijo en un comunicado que la misión de inspección “confirmó que la (estructura protectora) había perdido sus funciones principales de seguridad, incluida la capacidad de confinamiento, pero también encontró que no había daños permanentes en sus estructuras de soporte ni en los sistemas de monitoreo”.

Grossi señaló que ya se habían realizado reparaciones, “pero la restauración integral sigue siendo esencial para evitar una mayor degradación y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”. La ONU informó el 14 de febrero que las autoridades ucranianas dijeron que un dron con una ojiva explosiva golpeó la planta, provocó un incendio y dañó el revestimiento protector alrededor del reactor número cuatro, que fue destruido en el desastre de 1986. Las autoridades ucranianas dijeron que el dron era ruso. Moscú negó haber atacado la planta. Los niveles de radiación permanecieron normales y estables y no hubo informes de fugas de radiación, dijo la ONU en febrero.

La explosión de Chornóbil en 1986 envió radiación por toda Europa y obligó a las autoridades soviéticas a movilizar a un gran número de hombres y equipos para enfrentar el accidente. El último reactor en funcionamiento de la planta fue cerrado en el año 2000. Rusia ocupó la planta y el área circundante durante más de un mes en las primeras semanas de su invasión de Ucrania en febrero de 2022, cuando sus fuerzas intentaban avanzar hacia la capital ucraniana, Kiev. El OIEA realizó la inspección al mismo tiempo que una encuesta nacional sobre los daños a las subestaciones eléctricas por la guerra de casi cuatro años entre Ucrania y Rusia.