Resumen de la Guerra Ucrania – Rusia del 6 de diciembre: Un ataque ruso con 683 drones y 51 misiles daña la infraestructura energética de ocho regiones ucranianas
- Funcionarios de EE.UU. y Ucrania continuarán conversaciones hoy sábado, en Florida
La guerra en Ucrania ha llegado este sábado a los 1.379 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
Este día, Rusia ha atacado con drones y misiles diferentes áreas de Ucrania que afectaron a la infraestructura energética de ocho regiones ucranianas, provocando apagones, según informa el Ministerio de Energía de Ucrania. Además, ha causado daños en viviendas particulares e infraestructuras y ha dejado por lo menos seis civiles heridos.Estos bombardeos provocaron el despliegue preventivo de aviones de combate polacos.
Por otro lado, Zelenski declaró haber tenido una larga conversación con el enviado especial estadounidense Witkoff, que el presidente ucraniano calificó como "sustancial". En el marco de las negociaciones que se mantienen en varios frentes, Zelenski se reunirá el lunes con Macron, Starmer y Merz en Londres.
Hoy también, en el día de las Fuerzas Armadas de Ucrania, muchos ucranianos llevaron flores a los familiares caídos durante el conflicto. Cementerios como el de Lychakiv se llenaron de banderas y flores como homenaje a las víctimas.
Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este viernes cumple 1.379 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este viernes.
-
0:15
Funcionarios de EE.UU. y Ucrania continuarán conversaciones hoy sábado, en Florida.
Las discusiones sobre un plan para poner fin a la guerra en Ucrania continuarán por tercer día hoy sábado, en Florida. tas concluir el viernes la segunda sesión en la que participaron el enviado especial estadounidense Steven Witkoff y el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov.
“El progreso real hacia cualquier acuerdo depende de la disposición de Rusia a mostrar un compromiso serio con una paz duradera, incluyendo pasos hacia la desescalada y el cese de los asesinatos”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado. Las partes “también acordaron el marco de los arreglos de seguridad y discutieron las capacidades de disuasión necesarias para sostener una paz duradera”, agregó.
-
1:00
Las discusiones continúan para "avanzar hacia una paz duradera y justa"
Umérov subrayó que la prioridad de Ucrania es lograr un acuerdo que proteja su independencia y soberanía, garantice la seguridad de los ucranianos y proporcione una base estable para un futuro democrático y próspero, según un comunicado conjunto del Departamento de Estado y Umérov. Los participantes discutieron los resultados de la reunión de Witkoff y Kushner con el presidente ruso Vladímir Putin en Moscú esta semana, así como los pasos que podrían ayudar a poner fin a la guerra, añadió el comunicado. Las conversaciones maratónicas en Moscú el martes no produjeron un compromiso sobre un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, lo que podría agravar la creciente impaciencia de Trump tanto con Ucrania como con Rusia.
Trump se ha quejado repetidamente de que poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial ha sido uno de los objetivos de política exterior más esquivos de su presidencia. El presidente estadounidense en ocasiones ha reprendido tanto a Putin como al presidente ucraniano Volodímir Zelenski.
Durante las conversaciones de esta semana, funcionarios estadounidenses y ucranianos también acordaron “el marco de los arreglos de seguridad y discutieron las capacidades de disuasión necesarias para sostener una paz duradera”, dijo el Departamento de Estado, sin dar detalles.
-
04:30
Merz mantiene una conversación "muy constructiva" con De Wever sobre uso de activos rusos
El canciller alemán, Friedrich Merz, se reunió este viernes en Bruselas con el primer ministro belga, Bart De Wever, con el que mantuvo una conversación "muy constructiva" sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar la ayuda a Ucrania, tras la propuesta al respecto de la Comisión Europea (CE).
En las últimas semanas, el canciller ha abogado una y otra vez por aprobar antes de que termine el año el plan para financiar la ayuda a Ucrania mediante los activos rusos congelados que, según sostiene, es legalmente sólida. Además, ha instado al resto de países a ofrecer garantías a Bélgica, que alberga la mayoría de los activos rusos congelados en la UE y teme por ello tener que afrontar eventuales demandas rusas, para poder superar sus reticencias.
La CE propuso este miércoles dos vías para financiar la ayuda a Ucrania en los próximos años: un préstamo con el efectivo asociado a los activos rusos inmovilizados por las sanciones o la emisión de deuda en los mercados con el respaldo del presupuesto de la UE.
La primera opción implica un préstamo de reparación financiado con los balances de efectivo que generan los activos del Banco Central de Rusia inmovilizados en la UE por las sanciones, unos 210.000 millones de los euros que en su mayoría están depositados en la firma belga Euroclear. De Wever reiteró posteriormente su rechazo a esta idea, al considerar que "no es viable". "No puedo imaginar que la Comisión Europea se atreva a confiscar a una empresa privada (en referencia a Euroclear) contra la voluntad de un Estado miembro. Es lo nunca visto", dijo el primer ministro, según informó la agencia Belga.
-
04:45
La reconstrucción de Ucrania en las conversaciones entre estadounidenses y ucranianos
Ambas partes señalaron que el verdadero progreso hacia cualquier acuerdo dependerá de la disposición de Rusia a mostrar un compromiso serio con la paz a largo plazo, incluyendo pasos hacia la desescalada y el fin de los asesinatos.
Además, discutieron la reconstrucción de Ucrania tras la guerra, iniciativas económicas conjuntas entre EE.UU. y Ucrania, y proyectos de recuperación a largo plazo, añadió el Departamento de Estado. Un funcionario de la Casa Blanca dijo anteriormente que las reuniones, que se llevan a cabo en un lugar no revelado en Miami, fueron productivas, agregando: “Se logró progreso.” Witkoff y Kushner habían acordado antes de su reunión con Putin que informarían a sus homólogos ucranianos posteriormente, según una fuente familiarizada con el asunto.
-
06:31
La ONU dice que el escudo protector de la planta nuclear de Chernóbil está dañado
Un escudo protector en la planta nuclear de Chernóbil, en la Ucrania devastada por la guerra, construido para contener material radiactivo del desastre de 1986, ya no puede cumplir su función principal de seguridad debido a daños por un dron, informó el organismo nuclear de la ONU el viernes, en un ataque que Ucrania atribuyó a Rusia. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo que una inspección realizada la semana pasada al confinamiento de acero, completado en 2019, encontró que el impacto del dron en febrero —tres años después del inicio del conflicto de Rusia en Ucrania— había degradado la estructura.
El director general del OIEA, Rafael Grossi, dijo en un comunicado que la misión de inspección “confirmó que la (estructura protectora) había perdido sus funciones principales de seguridad, incluida la capacidad de confinamiento, pero también encontró que no había daños permanentes en sus estructuras de soporte ni en los sistemas de monitoreo”.
Grossi señaló que ya se habían realizado reparaciones, “pero la restauración integral sigue siendo esencial para evitar una mayor degradación y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”. La ONU informó el 14 de febrero que las autoridades ucranianas dijeron que un dron con una ojiva explosiva golpeó la planta, provocó un incendio y dañó el revestimiento protector alrededor del reactor número cuatro, que fue destruido en el desastre de 1986. Las autoridades ucranianas dijeron que el dron era ruso. Moscú negó haber atacado la planta. Los niveles de radiación permanecieron normales y estables y no hubo informes de fugas de radiación, dijo la ONU en febrero.
La explosión de Chornóbil en 1986 envió radiación por toda Europa y obligó a las autoridades soviéticas a movilizar a un gran número de hombres y equipos para enfrentar el accidente. El último reactor en funcionamiento de la planta fue cerrado en el año 2000. Rusia ocupó la planta y el área circundante durante más de un mes en las primeras semanas de su invasión de Ucrania en febrero de 2022, cuando sus fuerzas intentaban avanzar hacia la capital ucraniana, Kiev. El OIEA realizó la inspección al mismo tiempo que una encuesta nacional sobre los daños a las subestaciones eléctricas por la guerra de casi cuatro años entre Ucrania y Rusia.
-
7:42
Al menos un muerto y dos heridos en un ataque de las fuerzas ucranianas sobre Donetsk
Al menos un civil ha fallecido y otros dos han resultado heridos como consecuencia de un ataque con drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre la ciudad de Gorlovka, en la República Popular de Donetsk, según han informado las autoridades locales a primera hora de este sábado.
"Como resultado de la agresión armada ucraniana en el distrito central de Gorlovka, un civil murió", ha notificado el alcalde de Gorlovka, Ivan Prijodko, en un escueto mensaje compartido en su canal de Telegram en el que ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas.
Prijodko ha comunicado además que otras dos personas han resultado heridas en un ataque de artillería del Ejército ucraniano en la aldea de Korolenko. En paralelo, el Ministerio de Defensa de Rusia ha reportado la interceptación de hasta 116 vehículos aéreos no tripulados procedentes de Ucrania a lo largo de la noche.
El grueso de estos dispositivos (29) ha sido neutralizado en territorio de Riazán, a 196 kilómetros al sureste Moscú. Asimismo, 27 vehículos aéreos del mismo tipo han sido detenidos en la región de Voronezh, otros 23 en terreno de Briansk y 21 en Bélgorod.
Además, se han interceptado seis objetivos en la región de Tver, tres más en cada una de las localidades de Kursk y Lipetsk, otros dos en Tambov y uno en las regiones de Tula y Oriol. Estos ataques tienen lugar después de que las autoridades rusas hayan anunciado este viernes nuevos avances de sus tropas en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en Donetsk, en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladímir Putin.
Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea (Europa Press).
-
7:55
Rusia ataca con drones y misiles un centro ferroviario cerca de Kiev
Un centro ferroviario cerca de Kiev fue atacado durante un ataque a gran escala con drones y misiles rusos que dañó la estación y los vagones, según informa este sábado la compañía ferroviaria estatal ucraniana Ukrzaliznytsia.
La compañía ferroviaria no informa de víctimas en el ataque nocturno en la ciudad de Fastiv. Rusia ha intensificado sus ataques contra el sector energético y las infraestructuras de Ucrania en las últimas semanas, dirigiéndose contra centrales eléctricas y centros ferroviarios.
Ukrzaliznytsia afirmó en la aplicación de mensajería Telegram que se vio obligada a cancelar varios trenes suburbanos cerca de la capital y de la ciudad de Chernihiv, en el noreste de Ucrania. Los servicios de emergencia informaron de un incendio y destrozos en el territorio de la estación de tren y el depósito, pero no dieron más detalles (Reuters).
-
8:40
Ucrania celebra el Día de las Fuerzas Armadas
Ucrania celebra este sábado el día de las Fuerzas Armadas, a solo dos meses de cumplir cuatro años de guerra para combatir la invasión rusa.
"Cada día, las Fuerzas Armadas Ucranianas protegen las ciudades y hogares ucranianos de la destructiva guerra de agresión rusa. Son los guardianes de la vida y la libertad de millones de personas. Les agradecemos sinceramente su valentía, profesionalismo y dedicación", ha escrito el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano en una publicación en X.
"Recordamos y honramos a quienes dieron su vida por Ucrania. ¡Gloria a las Fuerzas Armadas de Ucrania! ¡Gloria a Ucrania!", han celebrado.
-
8:48
Rusia derriba 116 drones ucranianos sobre diez de sus regiones
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 116 drones de ala fija ucranianos sobre diez regiones del país, informa este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, el mayor número de derribos (29) se produjo en la región de Riazán, al sureste de Moscú y a más 400 kilómetros de la frontera ucraniana. Otros 74 drones fueron interceptados y destruidos sobre las regiones de Vorónezh, Briansk, Belgórod y Kursk, todas ellas fronterizas con Ucrania.
Defensa añadió que los demás drones fueron abatidos sobre las regiones de Tver (seis), Lípetsk (tres), Tambov (dos), Tula (uno) y Oriol (uno). Debido a los ataques con drones, los aeropuertos de las ciudades de Yaroslavl y Tambov, capitales de las regiones homónimas, suspendieron temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos, según la agencia oficial rusa TASS.
Ucrania lanza a diario drones de ataque contra territorio ruso, con el objetivo de dañar su sistema energético y en particular sus capacidades de procesamiento de petróleo, para dañar la logística del Ejército ruso y privar a Rusia de esta importante fuente de financiamiento (Efe).
-
8:54
Un ataque ruso daña la infraestructura energética de ocho regiones ucranianas
Los ataques con drones y misiles rusos afectaron durante la noche a la infraestructura energética de ocho regiones ucranianas, provocando apagones, según informa el Ministerio de Energía de Ucrania. Además, ha causado daños en viviendas particulares e infraestructuras y ha dejado por lo menos seis civiles heridos.
"Ya se están llevando a cabo trabajos de reparación de emergencia en los lugares donde las condiciones de seguridad lo permiten. Las empresas energéticas están haciendo todo lo posible para restablecer el suministro eléctrico a todos los clientes lo antes posible", afirma el ministerio a través de la aplicación de mensajería Telegram.
"Rusia continúa haciendo caso omiso de cualquier esfuerzo de paz y en lugar de ello ataca infraestructuras civiles críticas, incluido nuestro sistema energético y nuestros ferrocarriles. Esto demuestra que ninguna decisión para fortalecer a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia puede posponerse. Y menos aún bajo el pretexto del proceso de paz", ha señalado en X el ministro de Exteriores, Andrí Sibiga.
En la región capitalina de Kiev, tres personas fueron heridas en ataques contra tres distritos, informa el Servicio de Emergencias del Estado en Facebook. También sufrieron daños una estación de tren, y, en la localidad de Novi Petrivtski, un almacén y tres camiones.
En la región central de Dnipropetrovsk, tres civiles heridos en un ataque con misil, dos hombres de 37 y 65 años y una mujer de 75 años, de acuerdo con la Administración Regional. En Chernígov, en el norte del país, unos drones rusos impactaron en viviendas particulares e infraestructuras esenciales, donde se desataron incendios, según informa el Servicio de Emergencias del Estado
En la ciudad de Lutsk, cerca de la frontera polaca, un ataque con drones desató un incendio en un almacén de alimentos, anunció el alcalde Ihor Polishchuk en Telegram.
-
9:06
Polonia despliega preventivamente aviones de combate por ataques rusos contra Ucrania
Polonia desplegó este sábado aviones de combate en respuesta a los ataques rusos contra territorio ucraniano, según informa en sus redes sociales el 10º Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia.
"Debido a la actividad de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa, que realiza ataques en territorio ucraniano, la aviación militar ha comenzado a operar en el espacio aéreo polaco", señala el mensaje, publicado de madrugada.
"De acuerdo con los procedimientos aplicables, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas Polacas movilizó las fuerzas y los recursos necesarios a su disposición. Se desplegaron aviones de combate y se pusieron en alerta los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar", continúa.
No obstante, el Mando Operativo polaco destaca que estas acciones tienen un carácter puramente "preventivo" y tienen el fin de "asegurar y proteger el espacio aéreo, especialmente en zonas adyacentes a áreas amenazadas" (Efe).
-
9:39
Ucrania informa de un ataque ruso con 653 drones y 51 misiles, con impactos en 29 objetivos
Las autoridades ucranianas han informado este sábado de un ataque ruso masivo contra diversas regiones con 653 drones y 51 misiles de diversos tipos, con impactos en 29 puntos del país, que ha causado daños en infraestructuras energéticas y de transporte y ha dejado al menos seis civiles heridos.
De acuerdo con el parte matinal de la Fuerza Aérea, se contabilizaron 653 drones, entre ellos más de 300 de tipo Shahed, de los que pudieron ser neutralizados 585. Los rusos también lanzaron, de acuerdo con esta fuente, tres misiles aerobalísticos Kh-47M2 de tipo Kinzhal, 34 misiles de crucero Kh-101, Iskander-K y Kalibr -de los cuales fueron interceptados un total de 29-, así como 14 misiles balísticos Iskander-M y KN-23, de los que fue interceptado uno.
Se registraron impactos de misiles o drones en un total de 29 emplazamientos distintos, de acuerdo con la Fuerza Aérea, mientras que en tres puntos del país se produjo la caída de fragmentos de proyectiles derribados. "El ataque continúa, hay varios drones enemigos en el espacio aéreo. Sigan las reglas de seguridad", advirtió la Fuerza Aérea.
Según el viceprimer ministro ucraniano, Oleksí Kuleba, se han producido ataques deliberados contra infraestructuras de la red eléctrica y de calefacción en las regiones de Kiev, Chernígov (norte), Zaporiyia (sur), Leópolis (oeste) y Dnipropetrovsk (centro).
Según escribió en Telegram, en Odesa (sur) parte de los consumidores se han quedado también sin agua y han sufrido daños las infraestructuras portuarias. "Rusia sigue golpeando sistemáticamente ciudades, instalaciones energéticas y rutas logísticas", denunció y aseguró que las labores de reparación están en marcha.
-
10:03
Von der Leyen y De Wever mantienen un intercambio "muy constructivo" sobre los activos rusos
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro belga, Bart de Wever, y el canciller alemán, Friedrich Merz, mantuvieron el viernes por la noche "un intercambio muy constructivo" sobre el uso de los activos rusos inmovilizados para financiar a Ucrania, algo en lo que la presidenta del Ejecutivo europeo espera llegar a un consenso antes de finales de año.
"Mantuvimos un intercambio muy constructivo sobre este asunto. La situación particular de Bélgica con respecto al uso de los activos rusos congelados es innegable y debe abordarse de forma que todos los Estados europeos asuman el mismo riesgo," dijo la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales.
Asimismo, añadió que acordaron continuar las conversaciones con el objetivo de alcanzar un consenso en la cumbre de líderes de la Unión Europea de los próximos días 18 y 19 de diciembre.
Los tres líderes se reunieron anoche en una cena privada en Bruselas para abordar el último plan que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa para ofrecer asistencia financiera a Kiev a través de los activos rusos, tras el rechazo de Bélgica - que alberga la mayoría de esos activos en la UE - a la idea durante la cumbre de líderes europeos del pasado octubre (Efe).
-
10:37
Rusia vuelve a lanzar un ataque masivo con drones y misiles contra territorio ucraniano y hace que las fuerzas armadas de Polonia desplieguen sus aviones de combate de forma preventiva
-
10:50
Zelenski condena los ataques rusos contra infraestructuras civiles en ocho regiones
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado este sábado el ataque ruso masivo con drones y misiles contra ocho regiones ucranianas que ha provocado daños en la infraestructura energética y de transporte.
"Un ataque con drones abrasó el edificio principal de la estación de tren en Fastiv. El ataque no tenía sentido desde un punto de vista militar y no es posible que los rusos ignoraran esto", ha escrito Zelenski en sus redes sociales, en alusión a uno de los ataques en la región de Kiev, donde también fueron golpeadas instalaciones industriales y viviendas particulares.
El presidente señaló que los ataques han afectado también a las regiones de Dnipropetrovsk (centro), Chernígov (norte), Zaporiyia, Odesa y Nikolaiev (sur) y Volinia y Leópolis (oeste). "Los principales objetivos de estos ataques fueron, una vez más, infraestructuras energéticas. El objetivo de Rusia es infligir sufrimiento a millones de ucranianos, y ha caído tan bajo que lanza misiles contra ciudades pacíficas el día de San Nicolás", ha denunciado Zelenski.
"Es exactamente por esto que hace falta presión adicional. Las sanciones deben funcionar, y así deben hacerlo nuestras defensas aéreas, lo que implica que hay que mantener el apoyo para aquellos que defienden vidas", ha concluido.
-
11:02
La central nuclear ucraniana de Zaporiyia pierde temporalmente el suministro eléctrico durante la noche, según la OIEA
La central nuclear ucraniana de Zaporiyia perdió temporalmente todo el suministro eléctrico externo durante la noche, según informó el sábado la Agencia Internacional de Energía Atómica, citando a su director general, Rafael Mariano Grossi.
La central se volvió a conectar a una línea eléctrica de 330 kilovoltios (kV) tras un corte de media hora, pero una línea de 750 kV sigue desconectada, según la AIEA.
-
11:35
La Policía irlandesa investiga la presencia de drones durante la visita de Zelenski
La Policía irlandesa (Garda) ha confirmado este sábado que investiga la presencia de drones detectados durante la visita oficial efectuada a este país el pasado martes por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
Las fuerzas del orden señalaron que la Unidad Especial de Detectives (SDU, en inglés) está al frente de las pesquisas sobre el avistamiento de varios drones en el espacio aéreo de la República de Irlanda. "En este contexto, la SDU se coordinará con las Fuerzas de Defensa y los socios de seguridad internacionales", indica hoy la Garda en un comunicado.
-
11:56
Kallas reconoce que algunas críticas de EE.UU. son "ciertas": "Europa ha subestimado su propio poder frente a Rusia"
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha reconocido este sábado que algunas críticas de Estados Unidos vertidas contra los países europeos en su nueva doctrina exterior son "ciertas" y ha afirmado que "Europa ha subestimado su propio poder frente a Rusia".
"Hay muchas críticas, pero creo que algunas son ciertas. Europa (...) ha subestimado su propio poder frente a Rusia. Deberíamos tener más confianza en nosotros mismos", ha subrayado Kallas durante un debate organizado con motivo del Foro de Doha en la capital de Catar.
-
13:24
El Ejército ucraniano afirma haber atacado la refinería de petróleo rusa de Riazán
El ejército ucraniano afirma este sábado que las fuerzas ucranianas han atacado la refinería de petróleo rusa de Riazán, así como una planta de fabricación de casquillos de proyectiles, situadas en Alchevsk, en la región ocupada de Lugansk, fueron atacadas el domingo por la noche, pero no proporcionó detalles sobre los ataques (Reuters).
-
14:10
Zelenski tiene previsto viajar el lunes a Londres para mantener contactos de paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado este sábado que el lunes se dispone a viajar a Londres, mientras que los medios británicos informaron de una cumbre con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania en el marco de los contactos que se están produciendo entre representantes ucranianos, europeos y estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia.
Varios medios, entre ellos la agencia Interfax, informaron de que Zelenski había respondido de forma afirmativa a una pregunta de un periodista sobre el viaje, durante un acto en Kiev. "Sí, está previsto", afirmó el presidente según esta fuente, y agregó que a lo largo de este sábado espera recibir un informe del secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustém Umérov, sobre los progresos de las negociaciones que mantiene la delegación ucraniana con representantes estadounidenses en Miami, que entran hoy en su tercera jornada consecutiva.
"Todavía estoy esperando a hablar con Estados Unidos, con nuestro equipo allí en Estados Unidos. Y si todo se mantiene activo, estaremos en Londres", ha dicho durante el mismo acto en declaraciones a la cadena RBC-Ucrania.
-
16:38
Macron se reunirá con Zelenski, Starmer y Merz en Londres el lunes
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado que viajará a Londres el lunes para reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, así como con los líderes británico y alemán, para discutir la situación en Ucrania y las negociaciones en curso bajo la mediación estadounidense.
"Ucrania puede contar con nuestro apoyo inquebrantable. Ese es el objetivo de los esfuerzos que hemos emprendido como parte de la Coalición de los Voluntarios", ha declarado Macron.
"Continuaremos estos esfuerzos junto con los estadounidenses para proporcionar a Ucrania garantías de seguridad, sin las cuales no puede haber una paz sólida y duradera. Porque lo que está en juego en Ucrania es también la seguridad de Europa en su conjunto", ha añadido.
"Rusia se está encerrando en una senda de escalada y no busca la paz. Condeno firmemente los ataques masivos que tuvieron como objetivo anoche Ucrania, en particular su infraestructura energética y ferroviaria", ha afirmado Macron.
-
17:36
Zelenski afirma haber mantenido una conversación telefónica "sustantiva" con el enviado especial estadounidense Witkoff
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirma haber mantenido una larga y "sustantiva" conversación telefónica con el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner.
"Ucrania está decidida a seguir trabajando de buena fe con la parte estadounidense para lograr una paz auténtica. Acordamos los próximos pasos y formatos para las conversaciones con Estados Unidos", ha escrito Zelenski en X.
"Ahora estoy esperando a Rustem Umérov y al General Hnatov con un informe detallado en persona. No todo se puede discutir por teléfono, así que necesitamos colaborar estrechamente con nuestros equipos en ideas y propuestas. Nuestro enfoque es que todo debe ser viable: cada medida crucial para la paz, la seguridad y la reconstrucción. ¡Gracias!", ha concluido.
-
18:05
Vídeo: La tecnología revoluciona el papel de las mujeres en la guerra de Ucrania
Imla era jugadora de hockey profesional, Muse profesora de música y Monka regentaba un restaurante. Todas pertenecen ahora a la Tercera Brigada de Asalto de las fuerzas ucranianas.
"Hay muchos estereotipos; mucha gente dice que las mujeres no son aceptadas en el Ejército", cuenta la ex deportista. Ella se alistó como médico, pero aprendió a pilotar drones y, desde entonces, no ha dejado de hacerlo.
La tecnología ha transformado el campo de batalla y las vidas de miles de mujeres militares, permitiéndoles ocupar roles de combate tradicionalmente asociados a los hombres. Más de 70.000 han servido en el Ejército este año, un 20% más que al inicio de la invasión rusa.
Muchas se dedican a pilotar drones, que causan entre el 70 y el 80% de las bajas y lesiones en el frente, apunta este experto. Son el presente de la guerra y un desafío para el futuro. En su constante evolución, las mujeres también juegan un papel crucial.
Muse, a sus 44 años, ha sido rechazada en muchas brigadas por su edad y género. Ahora su trabajo como técnico de aeronaves no tripuladas es fundamental y, asegura, "todos podemos tener cabida en un campo determinado, tanto mujeres como hombres. Solo necesitas encontrar tu lugar".
-
21:08
El aeropuerto de Vilna, en Lituania, reabre tras una interrupción del espacio aéreo
El aeropuerto de Vilna, en Lituania, reanudó sus operaciones después de que unos globos obligaran a cerrar anteriormente su espacio aéreo. Se trata del último de una serie de incidentes que han interrumpido el tráfico aéreo de la nación báltica en los últimos meses. El aeropuerto, ubicado a unos 30 km (19 millas) de Bielorrusia, ha sido cerrado más de 10 veces desde principios de octubre debido a incidentes similares, y su último cierre fue el 3 de diciembre.
Lituania afirma que los globos son enviados por contrabandistas que transportan cigarrillos desde Bielorrusia, pero también culpa al presidente bielorruso Alexander Lukashenko, un estrecho aliado del presidente ruso Vladimir Putin, por no detener lo que califica como una forma de “ataque híbrido”.
-
22:05
Visita a cementerios en Ucrania para homenajear a los caídos.
El día de las Fuerzas Armadas en Ucrania ha propiciado la visita a cementerios como este de Lychakiv, donde familiares de los caídos han depositado flores en las tumbas de sus seres queridos. Un homenaje que se ha extendido por todo el país.
-
23:05
Imágenes de los daños ocasionados tras los ataques áereos rusos en distintas zonas de Ucrania realizados con drones y con el lanzamiento de misiles.