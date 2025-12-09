El magnate Andrej Babis vuelve a convertirse en primer ministro de la República Checa
- El partido de Babis, el derechista ANO, ganó las elecciones de octubre
- Babis es partidario de reducir la ayuda militar a Ucrania y se opone al Pacto Verde Europeo
El magnate Andrej Babis, uno de los hombres más ricos de la República Checa, ha vuelto a ser nombrado este martes como primer ministro del país. Babis ya ocupó el cargo entre 2017 y 2021.
El partido de Babis, Acción de Ciudadanos Insatisfechos 2011(ANO, por sus siglas en checo), una formación de derecha populista, ganó las elecciones del pasado octubre, y ha tenido que pactar con otras dos formaciones menores para alcanzar la mayoría necesaria en el Parlamento para elegir al primer ministro (108 votos de un total de 200). Esas dos formaciones son Libertad y Democracia Directa, de extrema derecha, anti UE y anti OTAN, y Motoristas Unidos, que se opone al Pacto Verde de la Unión Europea (UE).
Babis, de 71 años, ha recibido el encargo de formar gobierno de parte del presidente del país, Petr Pavel, en un acto celebrado en el Castillo de Praga.
"Prometo a todos los ciudadanos que lucharé por sus intereses, no sólo en casa sino en todo el mundo", ha declarado el nuevo primer ministro, según recoge Efe. Babis ha adelantado también que pedirá el voto de confianza del Parlamento en enero para ratificar el programa de gobierno.
Por su parte, Pavel le ha pedido que se apoye en los vínculos con la UE y la OTAN para afrontar los restos "de manera constructiva" en un "contexto económico y de seguridad complejo".
Babis pide más austeridad a la UE
"La UE tiene grandes posibilidades de ahorro", ha declarado Babis. "La UE, al igual que este gobierno [en referencia al Ejecutivo saliente en República Checa], se ocupa sobre todo de los gastos y poco de los ingresos, y ahí hay grandes fugas", ha añadido, y en concreto se ha referido a la "evasión del IVA y de aranceles".
El magnate se declara "trumpista" y partidario de "gestionar el Estado como una empresa". Su programa incluye la revisión del Pacto Verde Europeo, la oposición a algunas medidas del pacto migratorio, y reducir el apoyo militar a Ucrania, en la línea con la postura de otros gobiernos de Europa del Este como los de Eslovaquia y Hungría.
El primer periodo de Babis al frente del Ejecutivo checo estuvo marcado por varios escándalos por supuesto fraude por el cobro de subsidios para su conglomerado agroindustrial Agrofert. En esta legislatura, Babis ha prometido desvincularse de su empresa en un plazo de 30 días para no incurrir en un conflicto de intereses.