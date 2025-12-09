El magnate Andrej Babis vuelve a convertirse en primer ministro de la República Checa

El magnate Andrej Babis, uno de los hombres más ricos de la República Checa, ha vuelto a ser nombrado este martes como primer ministro del país. Babis ya ocupó el cargo entre 2017 y 2021.

El partido de Babis, Acción de Ciudadanos Insatisfechos 2011(ANO, por sus siglas en checo), una formación de derecha populista, ganó las elecciones del pasado octubre, y ha tenido que pactar con otras dos formaciones menores para alcanzar la mayoría necesaria en el Parlamento para elegir al primer ministro (108 votos de un total de 200). Esas dos formaciones son Libertad y Democracia Directa, de extrema derecha, anti UE y anti OTAN, y Motoristas Unidos, que se opone al Pacto Verde de la Unión Europea (UE).

Babis, de 71 años, ha recibido el encargo de formar gobierno de parte del presidente del país, Petr Pavel, en un acto celebrado en el Castillo de Praga.

"Prometo a todos los ciudadanos que lucharé por sus intereses, no sólo en casa sino en todo el mundo", ha declarado el nuevo primer ministro, según recoge Efe. Babis ha adelantado también que pedirá el voto de confianza del Parlamento en enero para ratificar el programa de gobierno.

Por su parte, Pavel le ha pedido que se apoye en los vínculos con la UE y la OTAN para afrontar los restos "de manera constructiva" en un "contexto económico y de seguridad complejo".