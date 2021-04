Radiante, espectacular, bellísima. Penélope Cruz enamora desde la portada de la revista InStyle con una imagen serena pero a la vez muy sexi. Lleva un vestido negro muy especial de Roberto Diz, hecho en jersey de seda y con atrevidos cortes en el cuerpo. La actriz española está recibiendo un montón de piropos en las redes sociales, porque el resultado es fabuloso. Actores, modelos, estilistas, diseñadores... Todos alaban la portada y las fotos de la revista, hechas por Erik Gordon, con estilismo de Francesca Rinciari. El pelo y el maquillaje son obra de su estilista de cabecera, Pablo Iglesias, con el que lleva trabajando una eternidad.

"Me río mucho de mi misma", dice Pe

En 2004 rodó tres películas, entre ellas, la italiana No te muevas. Penélope arrasó en su presentación en Madrid, vestida al más puro estilo Audrey Hepburn. Ahora, en 2021, está ya de lleno en la nueva cinta de Pedro Almodóvar. Se llama Madres paralelas y en ella comparte protagonismo con Aitana Sánchez Gijón y Milena Smit, la chica del momento que se estrena como 'chica Almodóvar'. Son muchas las veces que actriz y director han trabajado juntos, con un enorme éxito dentro y fuera de España. Forman un tándem magnífico, y son mucho más que amigos.

Penélope Cruz posa bellísima para InStyle. Erik Gordon

Ella es madre y quizá la maternidad le ha dado esa bella madurez que la cámara ha logrado captar. "Y nos concede una entrevista en la que nos habla de cine (por supuesto) pero también de su hobby (ejercer de peluquera y maquilladora con sus colegas del cine), de la maternidad durante la pandemia o de un futuro en el que no falta su –buen– propósito: dirigir una película", dicen en InStyle. “En una sesión fotográfica tienes que transmitir poderío y seguridad, pero yo internamente me río muchísimo de mí misma. Me choca que al equipo le llegue esa sensación de seguridad. Si escucharan la voz dentro de mi cabeza, eso sí que sería un buen número… Pero ojo, que este sentido del humor mío no ensombrece, ni resta un ápice del respeto que les tengo”.

Pedro Almodóvar y sus 'viejos amigos' Carlota Guerrero

La familia es su pilar. Conoció a Javier Bardem en el rodaje de Jamón, jamón. Fue en 1992 pero no fue hasta 2007 cuando saltó la chispa entre ellos. Desde entonces mantienen una sólida relación y tienen dos hijos: Leonardo, nacido en enero de 2011, y Luna, nacida en julio de 2013. Y hace unos días la vimos con su otra familia, la del cine. Penélope ha posado con Pedro Almodóvar, Antonio Banderas y Rossy de Palma para la revista del The New York Time. Una foto especial que habla de 'viejos amigos', de esos esteán siempre juntos, aunque vivan muy lejos los unos de los otros.