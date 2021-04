Escritor, periodista, presentador de televisión y uno de los grandes iconos de la moda masculina. Acabamos de verle como maestro de ceremonia en la tercera edición de Prodigios, donde además no ha podido resistirse a mostrar sus habilidades sobre el escenario, y además hemos tenído la suerte de comprobar sus dotes en la cocina donde se quedó a las puertas de la final de MasterChef Celebrity 3. Es coqueto y glamuroso de los pies a la cabeza, adora cuidarse y para él saber vivir es un equilibrio entre el disfrute y la disciplina.

Se confiesa fiel seguidor de la actitud positiva y los pequeños detalles. Para él no es lo que llevas sino cómo lo llevas: “Siempre he tenido esa idea de que, como me visto, va a ser el día, entonces la verdad es que para mí es muy importante mi aspecto”. Siempre lo consigue y nos tienen acostumbrados a verle elegante e impecable.

En Flash Moda acompañamos a Boris a una de sus citas más deseadas. Junto a Álex Miralles, director creativo de Pedro del Hierro, dan forma a los sueños textiles que el presentador de RTVE ha lucido en la tercera temporada de Prodigios.

El presentador de Prodigios luce siempre un estilo impecable, y no ha dudado en demostrar sus habilidades RTVE

En sus apariciones siempre destacan looks refinados y clásicos inspirados en el espíritu gentleman, pero a veces también asume el riesgo: “Es verdad que creo que yo he aprendido a vestirme un poco para mi día a día y tengo un ojo muy exigente, pero también muy avispado para cómo me he visto en el escenario, porque sí que es una verdadera proyección.

Enamorado del cine, del arte y del mundo del espectáculo, tiene claro cuál es su fuente de inspiración a la hora de imaginar sus estilismos para televisión: “A mí siempre me ha fascinado el estilo de la edad de Oro de Hollywood y me encanta incorporarlo a mí. No tengo esos físicos, no tengo esa calidad de pelo, soy un poquito más caribeño, pero lo vamos encajando poco a poco”. Una colaboración fruto del tiempo y la complicidad que existe entre las ideas del presentador y del diseñador Álex Miralles.