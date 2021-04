Los injertos capilares se han convertido en una técnica cada vez más demandada para recuperar el pelo perdido, ya que en muchos casos sufrir alopecia puede convertirse en un auténtico calvario. El estrés provocado por la Covid ha provocado que las consultas de dermatología reciban cada vez más visitas relacionadas con la caída del cabello. Siempre lo hemos asociado a una demanda por parte de los hombres, pero cada vez son más las mujeres que recurren a estos tratamientos para frenar la alopecia y sobre todo recuperar el volumen en su melena.

Rafa Nadal, Cristian Gálvez, John Travolta o Kevin Costner son algunos de los personajes populares que hemos podido observar como el espesor de su cabello ha aumentado considerablemente.

La actriz inglesa Stephanie Davis, conocida por interpretar a Sinead O´Connor en la serie Hollyoaks, reconoció públicamente su trasplante capilar después de varios años sufriendo bulling por su problema de alopecia. Al parecer Kim Kardashian también se ha sometido a este tratamiento para espesar el volumen de su melena.

La modelo rusa Irina Shayk sufrió una calvicie prematura que decidió solucionar de manera definitiva recurriendo a un implante capilar. La actriz Jennifer Aniston también ha optado por hacerse pequeños retoques en su melena para seguir luciendo un pelo espectacular.

La pregunta es obvia ¿Cómo conseguir hacerse un implante capilar sin que la gente note nada más que la mejoría? Existe una técnica llamada Long Hair, que como su propio nombre indica consiste en poder implantar pelo largo y sin la necesidad de rapar la cabeza.

La principal ventaja de este tratamiento es que a los dos días de realizarlo se puede volver a hacer vida normal, sin molestias ni signos evidentes de la operación . Es perfecto para personas que desean mejorar su aspecto de forma discreta, como es el caso de las mujeres, o de hombres que no desean raparse la cabeza.

Los hombres tampoco quieren raparse

Muchos hombres también recurren a esta técnica por la gran discreción que ofrece. Tener un trabajo cara al público es una de las grandes razones para no querer, o no poder raparse la cabeza. Algunos hombres tienen el pelo largo, o con una longitud de pelo que hace que no les apetezca raparse.

La mayoría que eligen esta técnica es para corregir la zona de las entradas en alopecias incipientes que no quieren que vaya a más. Además de la discreción, el paciente puede ver de inmediato cuales son los resultados que va a tener una vez que pase al año de la realización del tratamiento, tanto en la dirección del pelo como en la cobertura.

La recuperación es muy rápida y tanto el pelo implantado como el propio cabello del paciente servirán para camuflar las pequeñas marcas que deja la intervención.

Los tratamientos para mejorar el aspecto físico cada vez son más demandados, ya que la imagen corporal tiene cada vez más importancia desde el punto de vista de la autoestima y la aceptación social. Las cirugías de estética más demandadas son el aumento mamario en las mujeres, y la liposucción tanto en hombres como mujeres.

Con la pandemia se ha notado un incremento en la demanda, ya que el teletrabajo y haber ahorrado han hecho que cada vez sean más las personas que deciden corregir todo aquello que no les gusta de su imagen.