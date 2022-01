Uno de los propósitos más comunes con la entrada en un nuevo año es el de hacer deporte y cuidar la alimentación. Tras las fiestas es un momento perfecto para cambiar la alimentación. Las dietas cada vez aburren más y son más las personas que prefieren incorporar a su vida nuevos hábitos de alimentación. Y como en todo, para esto también hay modas. Hoy en día tenemos a nuestro alcance multitud de información para iniciarnos en nuevas rutinas de alimentación y rutinas de ejercicios para principiantes.

Hace años, las modas en nutrición y estilo de vida estaban enfocadas en el control de peso y el cuidado de la imagen personal. Desde que la crisis de la COVID-19 llegó a nuestras vidas, el consumidor demanda rutinas y productos enfocados en la nutrición preventiva e inmunológica.

La tendencia en nutrición esta temporada es apostar por la nutrición preventiva. Una alimentación natural, producto de proximidad, suplementos de vitamina C y menos azúcares para los más pequeños. En Flash Moda os contamos como una buena alimentación puede potenciar nuestra belleza natural

Podemos definir la nutrición preventiva, como la alimentación del futuro. Es una herramienta para evitar o prevenir la aparición de ciertas enfermedades que pueden aparecer por un mal hábito alimenticio. Se trata de una educación para poder adquirir unas costumbres saludables como son una manera sana de comer y cuidar el cuerpo con ejercicio. Esta forma de vida nos va a ayudar a encontrarnos mejor por dentro y por fuera.

La nutrición preventiva esta especialmente enfocada a adquirir unos hábitos desde niños y jóvenes y la reeducación alimentaria para adultos. Hay que tener en cuenta las necesidades y el desgaste que cada persona va a tener durante el día para asegurar un correcto aporte calórico para su actividad.

Ahora mismo la tendencia en alimentación es todo lo relacionado con reforzar el sistema inmune, con grandes aportes de vitaminas para evitar enfermedades.

La Vitamina C es fundamental para multitud de funciones bioquímicas dentro de nuestro cuerpo Edgar Castrejon- UnSplash

Vitamina C

El suplemento estrella de este otoño-invierno es la vitamina C. Es antioxidante e inmunomoduladora. Es fundamental para multitud de funciones bioquímicas dentro de nuestro cuerpo.

Es una vitamina hidrosoluble, esto significa que se disuelve en el agua y el exceso de esta vitamina se elimina a través de la orina. Es necesaria para el crecimiento y reparación de los tejidos de todo el cuerpo y ayuda a reparar y mantener cartílagos, huesos y dientes.

Puede ser una aliada en la prevención de enfermedades degenerativas como el Alzheimer y prevenir la mutación celular que causa el cáncer. También previene de enfermedades cardiacas ya que el ácido ascórbico disminuye el colesterol evitando que la grasa se adhiera a los vasos sanguíneos.

Consumir vitamina C al contrario de lo que se piensa, no reduce el riesgo de coger resfriados, lo que si hace es que sean más cortos y con síntomas más leves. Combinar la vitamina C con zinc si puede ayudar a prevenir resfriados comunes y la duración de los mismos.