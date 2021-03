Pasar más tiempo en casa y reducir hasta el mínimo la vida social ha provocado que muchas personas hayan puesto la lupa sobre sí mismas y que, en un momento de falta de control y tensión generalizada, aumenten las exigencias respecto a la imagen que les devuelve el espejo. Esto, sumado a las consecuencias físicas y emocionales que haya podido tener en algunos este periodo incierto, ha podido influir en el notable interés que despiertan los tratamientos de estética en los últimos meses.

Sobre todo, los que son de tipo facial y menos “invasivos”, aunque también hay clínicas de cirugía estética que aseguran haber visto crecer la demanda de intervenciones quirúrgicas desde el confinamiento de la primera ola de COVID-19.

Entre las razones, apuntan al ahorro que ha supuesto para algunas personas la reducción de actividades sociales; la mayor “discreción” que acompaña ahora al postoperatorio o el uso diario de la mascarilla.

Un momento que beneficia a la cirugía estética

Sara (nombre ficticio) llevaba años pensando en someterse a una cirugía de aumento de pecho y es en este mes de marzo cuando ha visto con claridad que era el momento idóneo para hacerlo. Después de un año de contención social por la pandemia, ha podido ahorrar lo suficiente para pagarse una operación a la que dedicará tres semanas de vacaciones sin sentir que se está perdiendo la posibilidad de viajar o de hacer otros planes.

“La recuperación es de unas tres semanas. Si lo hubiera hecho otro año hubiera tenido que renunciar a viajes o a escapadas que hago normalmente, así que me ha influido mucho la situación, porque no me voy a perder mucho de la vida social. Este era el año perfecto para operarme”, asegura Sara, que tiene 38 años y que será intervenida el próximo 12 de abril en una clínica de Granada.

Ese tipo de cirugía, la de aumento de mamas, es una de las más demandadas en el último año junto con la lipoescultura, la rinoplastia, la blefaroplastia (cirugía de párpados) y el implante capilar, según señalan distintos cirujanos y responsables de centros de cirugía plástica y estética consultados por RTVE.es.

El Doctor José Maria Ricart, director médico del Instituto Médico Ricart, en Valencia, y de Ruber Internacional Paseo de La Habana, en Madrid, asegura que en el sector de la cirugía plástica “ha aumentado notablemente el número de consultas e intervenciones quirúrgicas” desde el confinamiento y señala que en los centros donde él trabaja hay lista de espera para someterse a cualquier intervención.

“Tenemos mucha lista de espera. Estamos citando ya para junio“

Esto también está ocurriendo en la clínica del Dr. Martín Díaz: "Desde que salimos del confinamiento no hemos parado. Tenemos mucha lista de espera. Estamos citando ya para junio y lo que vemos es que en todas las clínicas donde hay buenos cirujanos están igual", señalan.

En los centros del grupo Dorsia o en la Clínica Bruselas no consideran, en cambio, que haya más demanda ahora, pero sí afirman que no se han visto perjudicados por una crisis que sí ha azotado a otros sectores. El número de intervenciones realizadas, dicen, se ha mantenido estable tras haber tenido algunos picos de solicitudes después de mayo y lo que sí han visto dispararse son las intervenciones menos invasivas que no obligan a pasar por quirófano.

En esa misma línea, desde Clínica Menorca explican que hubo “un repunte muy importante a partir del mes de mayo” debido a la inactividad que sufrieron durante el confinamiento, pero el balance que hacen ellos al comparar los datos de 2020 con 2019 no es del todo positivo.

No obstante, los profesionales de este centro explican que es justo ahora, entre febrero y mayo, cuando la cirugía estética vive su “temporada alta” y realiza “casi el 60% de las intervenciones de todo el año”.