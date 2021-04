Un nuevo contratiempo, un nuevo disgusto, una nueva desilusión. Marisa Jara tiene la misma suerte que su compañera de profesión, Ariadne Artiles, que acaba de dar la bienvenida a sus dos gemelas. La modelo de 41 años sigue intentando ser madre y ha recurrido a la ciencia para poder lograr su sueño. Se ha sometido a un tratamiento y ha pasado varias veces por quirófano. Tantas, que ya se le nota cansada. Lo ha dicho ella misma en las redes sociales. "Con lo ilusionada que estaba porque tenía cita con mi ginecóloga, Marisa, para hacer la primera eco y ver como estaba ese colchoncito que estamos fabricando con las hormonas al bebé. Pero me acaba de detectar un mioma de 15 centímetros que está ocupando prácticamente todo el útero. Así que tenemos que parar con las hormonas porque me tienen que operar y quitármelo. ¡Me está costando tanto! ¡Dios mío! Pero no pasa nada, porque soy muy positiva y no voy a dejar de luchar por mi sueño. Y esto no es nada comparado con lo que he pasado", asegura.

Lo que ha pasado Marisa Jara es un calvario. Son ya casi 20 intervenciones y ya no puede más. "Una operación más, y con esta van 19. ¡Yo creo que ya está bien!". Contra todo pronóstico, la modelo se muestra optimista. "Lo importante es que tiene solución y que yo, a pesar de todo, estoy feliz porque sé que lo voy a conseguir. Desde aquí animo a todas las mujeres que estén pasando por lo mismo que yo", dice, dejando un mensaje de esperanza y otro de apoyo a las mujeres que están en su misma situación. Sus amigas y seguidores se han volcado con ella y le han escrito mensaje de ánimo.

Interrumpe su tratamiento de fertilidad Sus seguidores han sido testigos de su lucha a través de sus redes sociales. Marisa Jara ha compartido con ellos cada paso que ha dado para conseguir su sueño de ser madre. Hace una semana contó que había empezado el tratamiento hormonal y que el próximo paso sería la transferencia embrionaria. "Aparte de engordar por minutos y tener unas migrañas tremendas, estoy muy feliz", confesó ilusionada la modelo. La modelo Marisa Jara INSTAGRAM Este lunes reconoció estar "contando los minutos" para su cita con su ginecóloga. "Que me diga cuáles son las hormonas que me tocan ahora , porque mañana termino con la progesterona. Ahora me toca pincharme en la tripa", escribió en la publicación. Lo que no se esperaba era encontrarse con este contratiempo que frustra una vez más su deseo de tener un bebé. Después de dar la noticia y salir en la prensa, Marisa Jara ha tenido que matizar sus palabras y aclarar que se trata de un quiste benigno. Además, ha dejado claro que esto no le impide ser madre. Simplemente se trata de un parón en este duro camino y que no se piensa rendir.