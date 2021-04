Si alguien ha acaparado todas las portadas durante los últimos días es ella. Julia Janeiro acaba de cumplir 18 años y las cámaras la siguen a cada sitio que va. Su "anonimato" ha pasado a la historia y en unas horas la vida de la nueva estrella mediática ha cambiado por completo. Por el momento, la protagonista de esta historia no se ha pronunciado al respecto, ni siquiera a través de sus redes sociales, donde acumula ya casi 150 mil seguidores. Una cifra que ha doblado en apenas unos días, igual que su fama. Quienes sí han hablado de la hija de Jesulín y María José Campanario han sido otros rostros conocidos del panorama nacional, pero no todos han salido en su defensa.

Carmen Lomana sobre Julia Janeiro: "No se puede ser más vulgar"

Carmen Lomana sobre Julia Janeiro: "No se puede ser más vulgar"

Un comentario que ha levantado más polémica que el propio vestido. Cientos de usuarios le han reprochado a Lomana su actitud, pero ella, lejos de retractarse o quedarse callada, ha vuelto a reiterarse cuando los medios le han preguntado sobre el tema. "Por favor, cómo iba esta niña. Va a haber que poner una escuela para enseñar a vestirse a la gente. Un domingo por la mañana para comer, ¿cómo se puede ir así? ", se pregunta. La empresaria cree que ese look fue totalmente intencionado: " Yo creo que quiere llamar la atención, quiere empezar a vivir de los medios ".

“Que alguien le diga a Julia Janeiro que no se puede ir vestida de negro con escote hasta la cintura un Domingo por la mañana...solo tiene 18 años y está enseñando demasiada carne .no se puede ser más vulgar. Maquillaje, uñas, un horror“

"No se puede ser más vulgar"

La inesperada defensa de Belén Esteban

A Julia Janeiro también le han salido algunos defensores. Uno de ellos ha llamado especialmente la atención. Las palabras de Carmen Lomana han indignado tanto a Belén Esteban que la colaboradora ha dejado a un lado la guerra que mantiene con los padres de la joven para mostrar su apoyo. "Carmen, con los años que tienes… ¡Puede ir como le dé la gana! Con las uñas, con el vestido negro, con el escote por aquí. [...] Sigue siendo una niña… de verdad, dejadla que vaya como quiera", pide encarecidamente.

Belén Esteban vivió una situación parecida cuando su hija Andrea alcanzó la mayoría de edad hace un par de años, por eso empatiza aún más con la hermana de su hija: "¡Lo mismo pasó con la mía! ¿Qué hacéis? ¡Dejadla! Que vengas tú, Carmen Lomana, a decirnos cómo tiene que ir. ¡Que tiene 18 años! ¡Dejadla!".

Andrea Janeiro y su madre Belén Esteban GTRES

En cuanto a la relación de las hermanas, la popular colaboradora ha querido dejar claro que sus problemas con su expareja Jesulín o su mujer María José Campanario no han afectado a sus hijas: "Es mentira que las hermanas no tengan relación. Ya basta de publicar cosas que no son. Mi hija tiene dos hermanos".