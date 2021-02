El amor a primera vista o crush es más común de lo que pensamos. Sucede cuando dos personas se gustan sin haber siquiera hablado, cuando se produce un fugaz intercambio de miradas en un bar musical, en una cena con amigos, en el campo... y rápidamente sentimos la necesidad de conocer a esa persona como sea. Quién sabe si para siempre.

Isabel Gemio, que actualmente no está con nadie, ha confesado que "a mí me ha pasado con hombres con una mirada… Con una mirada decir: '¡Guau!'". Y lo mismo Jesulín y Chenoa, que se han mostrado muy ilusionados al contar cómo conocieron a sus parejas.

Además, ha confesado que María José Campanario le ha enseñado a abrir la mente y dejar atrás los prejuicios. Jesús, que al principio tenía reticencias a que su mujer se marchara a Oporto a estudiar, ha aprendido que "yo no soy quién para poner impedimentos a mi mujer en que pueda hacer esto o no. Ella me ha abierto un horizonte ".

Si bien reconoce que siempre le han atraído las mujeres con carácter , el diestro se ha mostrado visiblemente emocionado al recordar cómo conoció, hace poco más de veinte años, a la que sería el gran amor de su vida: "La invité a tomar un café, venía con unas amigas… a mi casa, al campo. Y, antes de irse, encuadré el momento… La vi sola. Y, sobre la barrita, una barrita de bar que tengo allí, en el campo, le dije: 'María José, de esta cara no te vas a olvidar'. No sé si eso es un piropo…".

Chenoa: "Yo a mi marido le entré"

Por su parte, Chenoa, que llevaba muy discretamente la relación con su prometido, el urólogo Miguel Sánchez Encinas, también ha hecho una excepción. "Yo a mi marido le entre", ha confesado la cantante entre risas. Además, reconoce que lo primero que le impactó de su futuro marido fue su voz: "Cuando él habló y dijo: 'Buenas noches'. Yo dije: '¿Cómo?'".

Y ha relatado cómo fue su flechazo romántico: "Lo conocí en una cena con amigos. Era en casa de una amiga, y cuando lo vi entrar, un pibón, guapísimo, dos metros de hombre, estupendo y maravilloso… Me volví loca, loca de amor".

Además, la intérprete de ‘Cuando tú vas’, ha explicado cómo le entró: "En la mesa donde nos habían sentado para la cena, me lo habían puesto muy lejos. Y yo a mi amiga le dije: 'No, no, no. Que me lo pongan cerca. Más cerca'. Y se sentó conmigo. Y estuvimos hablando y tal. Y le dije: 'Vives cerca de donde vivo yo'. '¿Me llevas a casa?'. Y me llevó a mi casa. '¿Y mañana te apetece un café?'. Y le invité". Y hasta hoy.