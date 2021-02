En el tercer programa de 'Dos parejas y un destino', las dos parejas de viajeros formadas por Jesulín de Ubrique y Chenoa, y La Terremoto de Alcorcón y Pedro Delgado han viajado a Ibiza, la isla que nunca duerme, para vivir las experiencias que el anfitrión secreto les había preparado. Un anfitrión cuya identidad ha sido en todo momento secreta, pero no desconocida para nadie. Y es que fue toda una leyenda mediática, sobre todo, en los años 90.

Pepe Navarro, el hombre que cruzó el Mississippi y descubrió a Cristina La Veneno, Javier Bardem, Florentino Fernández, entre otras celebridades, ha sido el encargado de diseñar este viaje.

Después de contar su fichaje por las 'Diabéticas Aceleradas', La Terremoto de Alcorcón se ha interesado en conocer los inicios del gran Perico Delgado . Pedro, que no tiene antecedentes familiares en el mundo del ciclismo, le ha explicado su historia: "Yo siempre, de pequeño, le pedía a los Reyes Magos una bicicleta. Y no había manera. Al final, mi hermano Julio y yo nos pusimos a repartir periódicos en Segovia. Y así conseguimos ganar unas pesetillas para comprar una bicicleta de paseo. Pero yo quería tener una bicicleta de carrera. Y fui ahorrando y ahorrando y me compré mi primera bicicleta".

Jesulín de Ubrique: "Yo creo que me morí"

La fama es difícil de digerir, y más aún la fama inesperada. Muchos famosos han revelado que han acudido al psicólogo para no perder el control de sus vidas y aprender a gestionar las críticas. "Yo reconozco que he ido a psicólogos porque, a veces, no he sabido gestionar todo lo que me pasaba. No lo he llevado bien", ha revelado Chenoa. "Todo el mundo tendría que hacer esa higiene mental, que no pasa nada por ir a un psicólogo", ha señalado La Terremoto.

Y aunque Jesús, el rey del éxito, asegura que él nunca ha necesitado de ayuda psicológica, reconoce que el accidente de tráfico que sufrió en 2001 le dejó muy tocado: "Yo creo que me morí. Lo vi todo blanco y hubieron tres segundos de mi vida en los que no sentía dolor, y estaba en paz. Y estaba contento. Donde yo creo que estuve, era algo maravilloso. Y creo que ahí solo van las personas buenas".

