Rosario Flores es la anfitriona secreta del segundo programa de 'Dos parejas y un destino': repasamos los momentos más destacados

En el segundo programa de 'Dos parejas y un destino', las dos parejas formadas por Anne Igartiburu y María del Monte y Florentino Fernández y Gonzalo Miró han puesto rumbo al sur para descubrir la magia que habita en cada uno de los rincones de Cádiz y vivir las experiencias que, en esta ocasión, la anfitriona secreta les había preparado. Una anfitriona madrileña, perdidamente enamorada de Cádiz y que, actualmente, vive allí.

Ella, integrante de un universo caracterizado por el amor, el tesón y el duende, ha sido la encargada de diseñar este viaje. Un inolvidable viaje a través del mar, y como no, bajo el hechizo de las flores. ¿Quién si no Rosario Flores?

Gonzalo, que la fama de donjuán y seductor nato le precede desde hace años, ha dicho que no entiende por qué: “¿A cuento de qué? Yo siempre he intentado tener relaciones estables. Otra cosa es que no lo haya conseguido”, ha confesado entre risas.

Rosario Flores, anfitriona secreta de Cádiz

"Te lo digo todo y no te digo na', te digo todo y no te digo na'". Después de estar jugando a quién podría ser la anfitriona secreta que había organizado todo este viaje, por fin, resolvimos el misterio. No era Niña Pastori. Tampoco Paz Padilla, ni Joaquín “el del Betis”. La anfitriona secreta de esta noche ha sido, ni más ni menos que... Rosario Flores, la cantante, compositora e hija pequeña de “La Faraona”. La misma que aprendió a bailar antes que a caminar y su cuna fue una guitarra: "Os he traído a la tierra de mi madre. Llevo tres o cuatro años viviendo aquí, y es lo mejor que he hecho en mi vida".

02.31 min Dos parejas y un destino - Rosario Flores: "Empecé a cantar a los veintisiete y me hubiera gustado hacerlo mucho antes"

¡Atención! En el siguiente programa de 'Dos parejas y un destino' habrá un cambio de parejas. Las parejas formadas por Gonzalo Miró y Florentino Fernández y Anne Igartiburu y María del Monte descansarán y saldrán al ruedo, nunca mejor dicho, las parejas formadas por Jesulín de Ubrique y Chenoa, y La Terremoto de Alcorcón y Pedro Delgado. ¿Quién será el anfitrión secreto de Ibiza? ¡No os lo perdáis!