Julia Janeiro está de celebración. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario celebra este domingo su cumpleaños, 18 años con los que podemos, al fin, ponerle cara. El diestro no ha tenido reparos a la hora de hablar de su esfera privada en el programa 'Dos parejas y un destino', incluso ha desvelado detalles íntimos de su vida sexual, pero poco sabemos sobre su primogénita. Nació el 18 de abril de 2003, siendo la primera hija de la pareja. Dos años después se convirtió en la hermana mayor, cuando sus padres dieron la bienvenida a Jesús Alejandro. Amante de la moda y potencial influencer, ¿seguirá el camino del anonimato o aprovechará la fama de sus padres para hacerse un hueco entre tanta celebrity? ¿Andrea Janeiro o Alejandra Rubio? Esa es la cuestión.

Por el momento, parece que a Julia Janeiro no le molesta en absoluto su reciente fama . Los seguidores de su cuenta de Instagram han subido como la pólvora estos últimos días. Los medios se han hecho eco de su mayoría de edad y también han estado muy pendientes de las declaraciones de sus padres. Jesulín no ha querido pronunciarse, pero sí lo ha hecho su mujer. María José Campanario aseguró hace unos días en una entrevista al periódico La Razón que su hija no quiere ser famosa y que su intención es centrarse en sus estudios. "Aunque le gusta la moda, tiene claro que quiere encaminarse este año en la Administración y Dirección de Empresas ", señaló.

Su hermana Andrea Janeiro, polos opuestos

Como aceite y agua. Julia Janeiro no tiene nada que ver con su hermana, Andrea Janeiro. La hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique mantiene sus redes sociales privadas, con apenas 500 seguidores, su círculo de confianza para no sentirse tan expuesta. Desde que cumplió 18 años ha dejado claro su deseo de permanecer en el anonimato, a pesar de la popularidad de su madre. La enemistad entre María José Campanario y Belén Esteban habría podido hacer mella en la relación entre hermanas.

Andrea Janeiro y su madre Belén Esteban GTRES

La colaboradora televisiva ya sabe lo que es pasar por esto. Su hija Andrea alcanzó la mayoría de edad hace casi cuatro años. "Es un tema que a mí no me incumbe, pero siendo hermana de mi hija, hiciera lo que hiciera, no me gustaría que le hicieran daño", confesó hace unos días.